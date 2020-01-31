 Помпео и Пристайко обсудили развитие военного и экономического сотрудничества между Украиной и США, - МИД

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.
"Повестка дня встречи с глазу на глаз и переговоров в составе делегаций охватил вопросы двустороннего политического и практического взаимодействия между Украиной и США. Главное внимание во время переговоров уделено, в частности, скоординированным действиям Украины и США на международной арене с целью восстановления территориальной целостности и суверенитета Украины, практическому сотрудничеству в сфере безопасности, а также поддержанию активного двустороннего диалога на всех уровнях в рамках существующих форматов украинского-американского стратегического партнерства", - сказано в сообщении.
Отмечается, что в этом контексте Вадим Пристайко выразил глубокую благодарность Администрации и Конгрессу США за системную поддержку и расширение практической помощи Украине. Он подчеркнул, что Украина является партнером США в деле поддержания международной безопасности и заинтересована в привлечении стратегических американских инвестиций в военно-технической, энергетической и других отраслях.
Майк Помпео в ходе переговоров заверил в полной поддержке Украины Соединенными Штатами в деле прекращения агрессии России и восстановлении суверенитета и территориальной целостности Украины в полном объеме, практическим подтверждением чему стало введение Соединенными Штатами 29 января пакета дополнительных санкций, касающихся действий отдельных физических лиц и компаний в Крыму. Наряду с этим американская сторона особый упор сделала на важность сохранения высокой динамики и результативности реформ в Украине.
Стороны договорились продолжить взаимодействие в международных организациях и поддерживать контакты по всем вопросам двусторонней повестки дня практического сотрудничества.
tZE inform
@tZEinform
Трампу срочно нужно что то весомое и значущее, чтобы преодолеть сомнения собственной партии. увидевший что однозначная поддержка Трампа танет вниз всю республиканскую партию. (...) Помпео везет с собой материалы расследования министерства юстиции по фактам незаконного финансирования избирательной кампании Зеленского о котором мы рассказывали в материале от 2019-08-04 "Кто там? Министерство юстиции США ". Там хватит на всех... Кроме того, перед визитом заместитель госсекретаря США Эндрюс встретился с министром внутренних дел Украины и поинтересовался судьбой одного интересного документа о котором мы сообщали в материале от 2019-12-17 "Хронология одного письма" - официального письма-запрос в министерство внутренних дел Украины от министерства юстиции США от 16.12.2019 г. Данное письмо содержит запрос на представление результатов расследования по фактам сообщенным в письме Министерства юстиции США гражданину Украины Владимиру Зеленскому, о которых министерство внутренних дел Украины было уведомлено копией этого письма. Безусловно сам этот запрос штука чисто риторическая, ибо СШ прекрасно знают об колоссальных объемах зафиксированных МВД Украины фактах нарушений избирательного законодательства со стороны Зеленского. Авакова просто вежливо попросили поделиться этой информацией. И вот сразу за всем этим внезапно бесследно исчез главный распорядитель неофициальных фондов избирательной кампании Зеленского - вице-премьер-министр Украины Михаил Федоров. Мы не знаем, где он. Если информация Милованова о том, что Федоров в реанимации правдива, то мы очень рекомендуем выяснить с кем он в последний раз встречался в своем любимом ресторане и что ел.
Место Зеленского в этой ситуации - как жаренного поросенка на праздничном столе. Внимания много, но все равно же съедят