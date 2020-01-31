 Передачу китайского коронавируса можно прервать, - ВОЗ

Об этом заявил председатель Представительства ВОЗ в Украине Ярно Хабихт 31 января в Киеве на брифинге, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"ВОЗ считает, что прервать передачу нового коронавируса возможно, когда все наши системы надзора будут в состоянии готовности, когда мы будем внимательными, будем принимать все необходимые меры, путешествуя или посещая людные места", - сказал Хабихт.

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