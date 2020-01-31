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Все про:конкурс (833) Рябошапка Руслан (269) Офис генерального прокурора (65)

 Рябошапка продлил срок отбора новых прокуроров в Офис генпрокурора

Срок отбора прокуроров на вакантные должности в Офисе генерального прокурора продлен до 9 февраля включительно.

Соответствующее решение принял генеральный прокурор Руслан Рябошапка, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Офиса генпрокурора.

"Приказом генерального прокурора Руслана Рябошапки срок отбора прокуроров на вакантные должности в Офисе генерального прокурора продлен до 9 февраля 2020 включительно. Такое решение - шаг навстречу кандидатам на должности в Офис. Подготовка пакета документов занимает много времени, поэтому некоторые кандидаты не успевают подать документы в предварительно установленные сроки", - говорится в сообщении.

В Офисе генпрокурора напомнили, что отбор на вакантные должности в ведомство было объявлено 20 января 2020 года.

"В команде Офиса ждут профессиональных, инициативных и честных юристов, которые стремятся сделать свой вклад в качественное преобразование органов уголовной юстиции. Всю актуальную информацию о вакантных должностях, требованиях к кандидатам и перечень документов можно найти на официальном сайте Офиса генерального прокурора", - отмечается в сообщении.

Офис генерального прокурора начал работу 2 января 2020 года. Он пришел на смену Генеральной прокуратуре, ликвидированной в пределах реформы. 20 января начался прием документов от кандидатов из вне системы органов прокуратуры на более чем 200 вакансий в Офисе генерального прокурора. В Офисе генпрокурора тогда заявляли, что процедура набора будет такой же, как во время аттестации прокуроров ГПУ.

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Источник: https://censor.net.ua/n3172977
 
 
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"В команде Офиса ждут профессиональных, инициативных и честных юристов, которые стремятся сделать свой вклад в качественное преобразование органов уголовной юстиции. Всю актуальную информацию о вакантных должностях, требованиях к кандидатам и перечень документов можно найти на официальном сайте Офиса генерального прокурора"

Цікаво, а де ж можно стати професійним юристом у кримінальній сфері, залишившись чесним? В Мусарці? В СБУ? Чи юрисконсультом ЖЕКу?

Кажіть правду, ви залишили для своїх людей "солодкі" посади у ГПУ.
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Рябошапка выставил себя клоуном, дело по убийству Шеремета разваливается - Бутусов Январь 31, 2020Без рубрикиКомментарии

Такую клоунаду в Генпрокуратуре увидишь нечасто. Генпрокурор грубо вмешивается в ход расследования, дискредитируя одновременно и подозреваемых и позицию обвинения, которую он сам и представляет!
«Розкриття цього злочину є наочним прикладом що між прокуратурою та органами національної поліції вперше за часів незалежності прекрасна співпраця… Хотів би відмітити титанічну роботу колег з національної поліції та органів прокуратури, і привітати з таким серйозним успіхом».
Генеральный прокурор Руслан Рябошапка, 12 декабря 2019-го года.
«Должны быть собраны дополнительные доказательства, чтобы дело могло быть передано в суд, потому что собранного объема доказательств недостаточно».
Генеральный прокурор Руслан Рябошапка, 30 января 2020-го года.
Эти две цитаты приводит сегодня в Фейсбуке известный журналист и общественный активист Юрий Бутусов.
Такую клоунаду в Генпрокуратуре увидишь нечасто. Генпрокурор грубо вмешивается в ход расследования, дискредитируя одновременно и подозреваемых и позицию обвинения, которую он сам и представляет!
Во-первых, я понимаю, что прокурор может принять решение о предъявлении подозрения в расчете на поиск улик при обыске. Это нормально. Но если этот расчёт - единственное, на что сделана ставка, то какое моральное право имеет генпрокурор выходить на пресс-конференцию и поздравлять с раскрытием?
Владея материалами дела в полном объёме, генпрокурор сознательно сообщил обществу об успешном расследовании, в то время как на самом деле, улик было недостаточно.
Так неужели нельзя было промолчать? Или желание покрасоваться на телеэкранах полностью ослепило?
И во-вторых. О чем надо думать, чтобы представляя государственное обвинение и выдвинув подозрение, которое ты же сам и выписал, накануне суда по продлению меры пресечения заявлять о недостатке доказательств?
Рябошапка сам же срезал этим заявлением расследование, которое сам же и представляет в суде. Самим шефом ГПУ дезавуировано все, что раньше прокуроры ГПУ защищали в суде!
Рябошапка теперь требует от следствия найти за пару дней что-то новенькое. Возникает один вопрос - а чего так скромно на этот раз, без пресс-конференции и прямого эфира? Клоунада полная.
То есть после такого заявления суд не только получает все основания для немедленного освобождения подозреваемых из-под стражи - а появляется неотразимый аргумент за полное закрытие дела. И аргумент для адвокатов о возбуждении дела против тех, кто выдвинул заведомо не подтверждённое подозрение.
Думаю, скоро Андрей Антоненко, Юлия Кузьменко и Яна Дугарь окажутся на свободе.
***
Бутусов сейчас не упомянул, что на той позорной пресс-конференции, на которой прозвучали громкие обвинения в адрес волонтеров, присутствовал также Зеленский.
В тему:
- Появлением на брифинге силовиков по Шеремету Зеленский шагнул в грязевую яму
- У Вакарчука жестко раскритиковали пресс-конференцию Авакова по Шеремету и присутствие там Зеленского
Поэтому в случае развала этого дела в отставку должны уйти не только клоуны Аваков и Рябошапка, но и нынешний горе-президент тоже…
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возьмите меня - я "посажу" бЭню" , и верну в бюджет все его активы... Рябошапка продлил срок отбора новых прокуроров в Офис генпрокурора - Цензор.НЕТ 7926
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Возьмите меня в прокуроры! Возьмём, возьмём, возьмём! И мать мою тоже возьмите! И мать твою и мать твою возьмем! Рябошапка продлил срок отбора новых прокуроров в Офис генпрокурора - Цензор.НЕТ 9350
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Професіональні, чесні та активні юристи, в таку клоаку не підуть. Репутація дорожче.
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почему же? там привлекательные зарплаты. в крупных юридических фирмах не везде столько платят как в гпу
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"В команде Офиса ждут профессиональных, инициативных и честных юристов, которые стремятся сделать свой вклад в качественное преобразование органов уголовной юстиции. Всю актуальную информацию о вакантных должностях, требованиях к кандидатам и перечень документов можно найти на официальном сайте Офиса генерального прокурора", - отмечается в сообщении. Источник: https://censor.net.ua/n3172977
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Є кандидатури від тих, які ведуть справу Шеремета Рябошапка продлил срок отбора новых прокуроров в Офис генпрокурора - Цензор.НЕТ 3670
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"В команде Офиса ждут профессиональных, инициативных и честных юристов, которые стремятся сделать свой вклад в качественное преобразование органов уголовной юстиции. Всю актуальную информацию о вакантных должностях, требованиях к кандидатам и перечень документов можно найти на официальном сайте Офиса генерального прокурора"

Цікаво, а де ж можно стати професійним юристом у кримінальній сфері, залишившись чесним? В Мусарці? В СБУ? Чи юрисконсультом ЖЕКу?

Кажіть правду, ви залишили для своїх людей "солодкі" посади у ГПУ.
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Рябошапка выставил себя клоуном, дело по убийству Шеремета разваливается - Бутусов Январь 31, 2020Без рубрикиКомментарии

Такую клоунаду в Генпрокуратуре увидишь нечасто. Генпрокурор грубо вмешивается в ход расследования, дискредитируя одновременно и подозреваемых и позицию обвинения, которую он сам и представляет!
«Розкриття цього злочину є наочним прикладом що між прокуратурою та органами національної поліції вперше за часів незалежності прекрасна співпраця… Хотів би відмітити титанічну роботу колег з національної поліції та органів прокуратури, і привітати з таким серйозним успіхом».
Генеральный прокурор Руслан Рябошапка, 12 декабря 2019-го года.
«Должны быть собраны дополнительные доказательства, чтобы дело могло быть передано в суд, потому что собранного объема доказательств недостаточно».
Генеральный прокурор Руслан Рябошапка, 30 января 2020-го года.
Эти две цитаты приводит сегодня в Фейсбуке известный журналист и общественный активист Юрий Бутусов.
Такую клоунаду в Генпрокуратуре увидишь нечасто. Генпрокурор грубо вмешивается в ход расследования, дискредитируя одновременно и подозреваемых и позицию обвинения, которую он сам и представляет!
Во-первых, я понимаю, что прокурор может принять решение о предъявлении подозрения в расчете на поиск улик при обыске. Это нормально. Но если этот расчёт - единственное, на что сделана ставка, то какое моральное право имеет генпрокурор выходить на пресс-конференцию и поздравлять с раскрытием?
Владея материалами дела в полном объёме, генпрокурор сознательно сообщил обществу об успешном расследовании, в то время как на самом деле, улик было недостаточно.
Так неужели нельзя было промолчать? Или желание покрасоваться на телеэкранах полностью ослепило?
И во-вторых. О чем надо думать, чтобы представляя государственное обвинение и выдвинув подозрение, которое ты же сам и выписал, накануне суда по продлению меры пресечения заявлять о недостатке доказательств?
Рябошапка сам же срезал этим заявлением расследование, которое сам же и представляет в суде. Самим шефом ГПУ дезавуировано все, что раньше прокуроры ГПУ защищали в суде!
Рябошапка теперь требует от следствия найти за пару дней что-то новенькое. Возникает один вопрос - а чего так скромно на этот раз, без пресс-конференции и прямого эфира? Клоунада полная.
То есть после такого заявления суд не только получает все основания для немедленного освобождения подозреваемых из-под стражи - а появляется неотразимый аргумент за полное закрытие дела. И аргумент для адвокатов о возбуждении дела против тех, кто выдвинул заведомо не подтверждённое подозрение.
Думаю, скоро Андрей Антоненко, Юлия Кузьменко и Яна Дугарь окажутся на свободе.
***
Бутусов сейчас не упомянул, что на той позорной пресс-конференции, на которой прозвучали громкие обвинения в адрес волонтеров, присутствовал также Зеленский.
В тему:
- Появлением на брифинге силовиков по Шеремету Зеленский шагнул в грязевую яму
- У Вакарчука жестко раскритиковали пресс-конференцию Авакова по Шеремету и присутствие там Зеленского
Поэтому в случае развала этого дела в отставку должны уйти не только клоуны Аваков и Рябошапка, но и нынешний горе-президент тоже…
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А для чого коментувати дії дебіла? Ну не прокурор Рябошапка і ніколи із криміналом не працював. Яка різниця, що він говорить? Це питання до тих, хто розраховує від нього почути щось розумне. З вами усе добре? Ви обираєте кловуна, той призначає дилетантів, а ви очікуєте на результат? Ну звідки юристу,що просидів у НАЗК, знати чи розкритий злочин, чи ще ні, чи достатньо доказів чи ні, чи будуть вони отримані і т.п.?
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OK LEGAL Ореховський та Коломієць
1 год ·

За одну хвилину ви зрозумієте, чому ми так впевнено стверджуємо про фальсифікацію доказів в #справаШеремета. Очевиднішого годі й шукати: т.з. "розвідниця" на півголови нижча за Яну Дугарь.
Звичайно, щоб перевірити ці факти і зняти підозри з усіх трьох достатньо повіреної 2х метрової рулетки, або ж можна ініціювати судово-медичні експертизи, щоб переконатися чи не вкорочувала собі ноги Яна Дугарь в 2016, а потім чи не робила інших операції з нарощування кісток і збільшення зросту. На такі експертизи слідству треба півроку і десятки тисяч гривень платників податків.
Тож від нас всіх залежить чи дозволить офіс Генерального прокурора слідчим продовжувати цей абсурд. Правда мусить перемогти. Просимо поширити

ВИДЕО
https://www.facebook.com/OKlegal.ua/videos/598378817674901/
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Чому Авакова? За це має Зеля відповісти. Він втрутився у конкретне кримінальне провадження!
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Непрофессиональный, неинициативный и нечестный юрист ищет работу...
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Я так понимаю с кадрами не все так просто , очередь не сильно большая . Да ещё нужно пройти конкурс . Столкнувшись с действительностью будут брать кого попало . А теперь самый простой вопрос . Откуда уверенность в том , что те кто пройдёт будут действительно честными , и профпригодными ?
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решил попробовать поучавствовать в этом шоу. зарплата в 60-70 штук довольно привлекательна)))
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Слуганародный так называемый генпрокурор признал, что доказательств до делу Шеремета недостаточно для передачи дела в суд. Такие дела. Дело у Слуг не клеится ну никак, белые нитки разлазятся под пальцами, но ветераны-волонтеры сидят в СИЗО уже дольше месяца. И вывод о том, что все эти Аваковы-Зеленские-Рябошапки должны сесть, и не только за это дело, а за беззаконие в целом, в общем-то, очевиден. Но не они - главная проблема.
Главная проблема - мудрый украинский нарид, и в данном случае одна особенная его часть - СУДЬИ.
Зеленские и Рябошапки как пришли, так и уйдут. А судьи сидят. И никакие рады доброчестности, комиссии и прочие инструменты не в состоянии привить этим судьям простую мысль, что в их деятельности первична присяга. Присяга судить по закону. Не по конъюнктуре. Не по хотелкам избранного дурачками клоуна. Не по рекомендациям олигарховой прислуги. По закону.
Если присмотреться, то видно, что ничего уникального в поведении этой социальной группы - судей - нет. Посмотрите, они же ведут себя точно так же, как журношлюхи. Или грантоеды. Когда власть прозападная и демократическая, они гавкают по заказу клиентов. Когда приходит авторитаризм, они затыкаются или гавкают по отмашке из Администрации Президента.
Ровно та же фигня с судьями. Прозападная власть - идут тупо за баблом. При власти Кучма/Янукович/Зеленский - идут тупо по вказивкам Медведчука/Клюева/Портнова.
И точно так же, как журнашлюхи и грантоеды, судьи из раза в раз осознанно или нет выступают инструментом реванша.
И точно так же, как журнашлюхи и грантоеды, судьи снова выступят инструментом реванша после того, как Зелень канет в Лету, и сменится очередной генерацией прозападной украинской власти.
Журнашлюхи, грантоеды и судьи будут воспроизводить реванш снова и снова, пока мы не поймем, что дело именно в них. И пока не найдем в себе силы и ресурсы сменить, люстрировать полностью - с посадками и конфискациями - всё поколение политических шлюх: всех журнашлюх, грантоедов и судей. Иначе мы никогда не выйдем из цикла "Янукович номер N -> экономические и политические потери -> избавление от Януковича с усилиями и жертвами -> проукраинская власть -> работа политических шлюх -> Янукович номер N+1".
Тотальная люстрация шлюх. Журнашлюх. Октивиздов. Судей. Иначе дела не будет. Иначе не вырвемся. Иначе вечное "И белок кровавый белки крутят в страшном колесе".
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Якби усе було так, то Рябошапка передав би справу до суду, навіть без доказів, але він вагається...
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Є ЕСПЛ, там такий міжнародний шкандаль влаштують, моло не здасться!
У них просто немає НІЯКИХ доказів. Те що ряба кіпа з дипломом недержавного зразка від міжнародного Соломонова університету (створеного для відродження всесвітньої єврейської цивілізації), назвав доказами (висновки всяких експерДів), насправді є лише обгрунтуванням підозри.
Таке враження, що цілий генеральний прокурор просто не розуміє різниці. А ще кажуть що євреї розумні, що добре вчаться...
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в еспл ниіякого скандалу не буде. вам би трохи вивчити цю тему. єспл просто розглядає справу щодо додержання законності при застосуванні законів до людини. він не виносить випровдовувальні вироки, і його рішення не є підставою для звільнення засудженого, а лише констатація факту порушень та призначення грошової компенсації за такі порушення
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Це коли мова йде про незаконність затримання, а не про незаконність засудження.
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ага. но его решения все равно не носят для государства обязательный характер
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вагається він тому, що мабуть за вказівкою від сороса йде відмазування всіх праворадикалів, які на пригодовуванні у сбу-шників. стерненко, медведько з поліщуком, антоненко з дугарь і кузьменко. нікого за вбивства він саджати не збирається, а дехто вже нвіть у владі місця отримав. ці люди потрібні для системи, тому рябошапці дали команду їх не чіпати, і піхой шо вони злочинці
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слєдак ".єв" назви мені їх мотив. Це замовне вбивство, мотив тут має бути, то який він???
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а я откуда знаю? меня кто то в дело посвящал? тем более они исполнители, потому про мотив можно говорить только при поимке заказчика
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а я откуда знаю? меня кто то в дело посвящал?

але ж ти вирішив що "дали команду їх не чіпати, і піхой шо вони злочинці"?
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Ой! Тут генеральний прокурор Рябошапка зробив відверте зізнання агентству «Інтрерфакс» щодо справи Шеремета.
"Мені здається, що на даний момент повинні бути зібрані додаткові докази, щоб справа могла бути передана до суду, оскільки зібраного обсягу доказів недостатньо".
І знаєте, що це означає простою мовою?
Ті «докази», які є у слідства, нічого не доводять.
Тому, як сказав Рябошапка:
"Розслідування не зупиняється на етапі, коли людям повідомляють про підозру, додаткові докази повинні збиратися і згодом".
Ось як? Ви ж нас так переконували, що з доказухою по «фігурантам» у вас все тіп-топ. І все, що вам залишилося, - знайти замовника і мотив.
Ой, ні?
Ну ладно, буває. Фокус не вдався.
Так, а що там, Ріфмастера, Кузьменко і Дугарь коли можна з СІЗО забирати?
Бо тут люди цікавляться.
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От пам'ятаю, при Віктор Федоровичі, коли демонстративно пакували людей і навіть Луценка з Тимошенко, ліпили конкретну статтю, робили суд, потім вирок і формально все доводилось до логічного фіналу, принаймні, було що оспорювати.
Зараз набагато демократичніше - сидіть в СІЗО, поки ми знайдемо докази, а якщо не знайдемо, все одно сидіть, нам треба щось виборцю показувати, особливо всяку войовничу меншість в клітках.
Думаю, скоро взагалі доказова база для затримання спроститься до згадування в програмі Біґуса чи пєтушАрія, Потрапив в "расслєдованіє" - і зразу в тюрму.
Зручно ж, укрАінці так президента собі змінили.
Але є хороша новина, стара як світ, - "яким судом судите, таким судими будете", і ці - не перші йолопи, які її забули.
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Це повний крах... І не ЗЕленого болота. Це Крах державності УКРАЇНА!
Зрозумій народе... Тобі вже кажуть...
Усе.. у нас немає навідь устилок сивошних, щоб завести до влади.
Крах...
візьміть кращіх з кращіх....
Кращі зализують рани..
Тоді візьміть кращіх з найхудших.

Абзац!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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"Приказом генерального прокурора Руслана Рябошапки срок отбора прокуроров на вакантные должности в Офисе генерального прокурора продлен до 9 февраля 2020 включительно. Такое решение - шаг навстречу кандидатам на должности в Офис. Подготовка пакета документов занимает много времени, поэтому некоторые кандидаты не успевают подать документы в предварительно установленные сроки"

шо там так долго собирать? оформил все документы за пол-дня. просто скажите честно, что мало кандидатов
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Там сейчас Рябошапку склоняют открыть дело против Байдена. Очень интересно.
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Юристів готують юридичні факультети університетів, юридичні коледжі та інститути. Також правничу професію можна освоїти в інститутах післядипломної освіти. Загалом диплом правника-бакалавра можна отримати у майже 300 (!!!) навчальних закладах різного рівня акредитації та форми власності. Тисячі, десятки тисяч, студентів щорічно отримують дипломи юристів. А Рябошапка не може укомплектувати прокуратуру ! У чому справа? А тому, що більшість цих випускників нарех нікому не потрібні. Питання, навіть, не в знаннях, а у відсутності компетенції і моральних якостей. Якщо студент «по блату» поступив, потім платив за іспити, а на роботі попав до наставника, який тільки і мріє когось обібрати - то який з нього правозахисник ? Тому моя порада Рябошапці, - почати з моралі і з освіти. А такі заклади, що спеціалізувалися на підготовці корупціонерів, як Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого у Харкові та підрахуєвський Національний університет «Одеська юридична академія мають бути докорінно оновленні. Докорінно !
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