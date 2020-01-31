 Рябошапка продлил срок отбора новых прокуроров в Офис генпрокурора

Соответствующее решение принял генеральный прокурор Руслан Рябошапка, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Офиса генпрокурора.

"Приказом генерального прокурора Руслана Рябошапки срок отбора прокуроров на вакантные должности в Офисе генерального прокурора продлен до 9 февраля 2020 включительно. Такое решение - шаг навстречу кандидатам на должности в Офис. Подготовка пакета документов занимает много времени, поэтому некоторые кандидаты не успевают подать документы в предварительно установленные сроки", - говорится в сообщении.

В Офисе генпрокурора напомнили, что отбор на вакантные должности в ведомство было объявлено 20 января 2020 года.

"В команде Офиса ждут профессиональных, инициативных и честных юристов, которые стремятся сделать свой вклад в качественное преобразование органов уголовной юстиции. Всю актуальную информацию о вакантных должностях, требованиях к кандидатам и перечень документов можно найти на официальном сайте Офиса генерального прокурора", - отмечается в сообщении.

Офис генерального прокурора начал работу 2 января 2020 года. Он пришел на смену Генеральной прокуратуре, ликвидированной в пределах реформы. 20 января начался прием документов от кандидатов из вне системы органов прокуратуры на более чем 200 вакансий в Офисе генерального прокурора. В Офисе генпрокурора тогда заявляли, что процедура набора будет такой же, как во время аттестации прокуроров ГПУ.

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