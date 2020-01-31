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 Политика Украины
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 Евросоюз обеспокоен, что Красный Крест до сих пор не имеет полного доступа к заключенным в ОРДЛО

Евросоюз обеспокоен, что, несмотря на предварительные договоренности, МККК до сих пор отказано в полном и безусловном доступе к удерживаемым лицам на неподконтрольных правительству Украины территориях Донбасса.

Об этом говорится в заявлении, обнародованной делегацией Евросоюза во время заседания Постоянного совета ОБСЕ в Вене, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Взаимное освобождение удерживаемых лиц, которое состоялось 29 декабря 2019 года, было долгожданным шагом в правильном направлении. Однако мы обеспокоены тем, что, несмотря на предварительные договоренности, Международному комитету Красного Креста до сих пор отказано в полном и безусловном доступе к удерживаемым лицам на неподконтрольных правительству территориях", - отмечается в заявлении.

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В Евросоюзе призвали предоставить МККК "полный, безопасный и беспрепятственный доступ к заключенным по всей территории Украины".

Источник: https://censor.net.ua/n3172975
 
 
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6 лет войны, а ЕС по прежнему обеспокоен. Ничего - скоро хуйло и до вас доберётся, ибо конечная цель хуйла - развал Запада.
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6 лет войны, а ЕС по прежнему обеспокоен. Ничего - скоро ***** и до вас доберётся, ибо конечная цель ***** - развал Запада.
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РПЦ-церковь-пособник террористов, подлежит закрытию, а клир- осуждению... Євросоюз занепокоєний, що Червоний Хрест досі не має повного доступу до ув'язнених в ОРДЛО - Цензор.НЕТ 5720...
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страна -терроист...кто то сомневается еще в этом? Євросоюз занепокоєний, що Червоний Хрест досі не має повного доступу до ув'язнених в ОРДЛО - Цензор.НЕТ 2566
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...опять беспокойство?, так и до поноса недалеко)))....почему санкции не работают?)..почему не врезать сапогом по рылу кацапскому так, чтобы сопли только в разные стороны?!!!..что мешает?...соплежуи ***... Євросоюз занепокоєний, що Червоний Хрест досі не має повного доступу до ув'язнених в ОРДЛО - Цензор.НЕТ 1991..беспокойство у них...
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так они ж рекомендуют нам вибори там провести.....
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Так пусть Евросоюз встанет, походит - беспокойство, глядишь, и попустит.
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Почекайте... Всього ж шість років пройшло... Тре поцілувати путєна у дупу ще щільніше, може тоді він дозволить???
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сраный кк-сам является спонсором терроризма.
иначе ка обьяснить что фуры с товарами идут боевикам,а не тем кто находится в плену.

мирняка там-3 калеки,все остальные-НВФ,террористы и коллаборанты с "советниками" из впердистана.
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