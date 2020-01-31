 Евросоюз обеспокоен, что Красный Крест до сих пор не имеет полного доступа к заключенным в ОРДЛО

Об этом говорится в заявлении, обнародованной делегацией Евросоюза во время заседания Постоянного совета ОБСЕ в Вене, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Взаимное освобождение удерживаемых лиц, которое состоялось 29 декабря 2019 года, было долгожданным шагом в правильном направлении. Однако мы обеспокоены тем, что, несмотря на предварительные договоренности, Международному комитету Красного Креста до сих пор отказано в полном и безусловном доступе к удерживаемым лицам на неподконтрольных правительству территориях", - отмечается в заявлении.
В Евросоюзе призвали предоставить МККК "полный, безопасный и беспрепятственный доступ к заключенным по всей территории Украины".
иначе ка обьяснить что фуры с товарами идут боевикам,а не тем кто находится в плену.
мирняка там-3 калеки,все остальные-НВФ,террористы и коллаборанты с "советниками" из впердистана.