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 СММ ОБСЕ зафиксировала возле Бугаевки и Миусинска 7 единиц РСЗО террористов, размещенных с нарушением линии отвода, - СЦКК

Украинская сторона СЦКК сообщает, что вооруженные формирования Российской Федерации продолжают грубо нарушать Минские договоренности, размещая военную технику как с нарушением линий отвода, так и за пределами выделенных мест хранения вооружения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говоритс в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.

"В ежедневном отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ от 30 января 2020 обнародована информация, что 24 января в неподконтрольных правительству Украины районах Луганской области представители Миссии с помощью воздушного наблюдения зафиксировали 7 единиц вооружения, размещенных с нарушением линий отвода, а также более 100 единиц вооружения за линиям отвода, но за пределами выделенных мест хранения вооружения", - сказано в сообщении.

Так, на полигоне возле населенного пункта Бугаевка зафиксированы 4, а вблизи населенного пункта Миусинск 3 реактивных системы залпового огня (неустановленного типа), которые были размещены с нарушением линий отвода.

На полигонах возле населенных пунктов Бугаевка и Мирное, а также вблизи населенного пункта Миусинск зафиксирован 41 танк, 27 единиц артиллерии, 39 единиц буксируемой артиллерии. Вместе с тем отмечается, что типы вооружения представителям Миссии установить не удалось. Указанное вооружение было размещено за линиями отвода, но за пределами выделенных мест хранения.

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Кроме того, в тот же день на полигоне возле населенного пункта Бугаевка зафиксировано 14 единиц артиллерии и 18 единиц буксируемой артиллерии или минометов. При отсутствии информации о калибре этого вооружения установить, было ли оно размещено с нарушением линий отвода, представителям миссию не удалось.

"Украинская сторона СЦКК отмечает, что своими действиями вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз демонстрируют нежелание соблюдать Минские договоренности", - говорится в сообщении.

СММ ОБСЕ зафиксировала возле Бугаевки и Миусинска 7 единиц РСЗО террористов, размещенных с нарушением линии отвода, - СЦКК 01

Источник: https://censor.net.ua/n3172973
 
 
 Топ комментарии
 
Як це так!!??? Якє неподобство!!!
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7 единиц вооружения, размещенных с нарушением линий отвода, а также более 100 единиц вооружения за линиям отвода, но за пределами выделенных мест хранения вооружения"......-что-то намечяется с 20-тых чисел февраля.... лучше бы не подтвердилось......
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Если не там где надо то почему их до сих пор не уничтожили где беспилотники
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ГШ виконує настанову мікрокомадувача: "пиристать стрилять!"
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так в том то и дело что стрелять не надо тихо подлетели сбросили и УСЕ - не один раз такие мероприятия проводились УДА
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..и что с того что обнаружили?!!!...где действия?!!!! где санкции?!!!мать вашу...х*ло стебется уже какой год над всеми этими вашими ОБСЕ и пр. дурилками картонными...ПАСЕ..он уже и там в заместителях сидит и права качает!!!..гребанная стыдобень!!!
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какая разница! главное, чтобы Украина выполняла свои обещания... и возможно за это президент нашей страны получит пряник..., возможно, тульский...
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