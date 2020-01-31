EN|RU|UK
Темы дня: Записи Трубы Коронавирус из Китая Записи Гончарука Крушение самолета МАУ в Иране Обмен пленными Убийство Шеремета Рынок земли Обирай свідомо
 Политика Украины, Общество
  2787  35
Все про:демография (220) СНБО (3362) Турчинов (3201) население (123)

 Турчинов предлагает созвать заседание СНБО из-за демографического кризиса

Координатор Всеукраинского Собора Александр Турчинов призвал Президента Украины безотлагательно созвать заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины, посвященное противодействию демографическому кризису в Украине.

Об этом говорится в письмах, которые Александр Турчинов адресовал Президенту, руководству Верховной Рады, Премьер-министру Украины, сообщили Цензор.НЕТ в пресс-службе Турчинова.


По словам координатора Собора, согласно данным электронной переписи, проведенной правительством в конце прошлого года население Украины составляет 37млн 289 тыс. человек: "Это свидетельствует, что за последние годы население Украины уменьшилось почти на 11000000".


Александр Турчинов отмечает, что наше государство переживает демографический кризис: "Смертность вдвое больше, чем рождаемость, все больше усиливается трудовая миграция, растет статистика разводов, Украина занимает первое место в Европе по уровню детского алкоголизма, около 100 тыс. граждан умирают ежегодно от последствий курения . По неофициальным данным, в Украине насчитывается несколько миллионов наркоманов, более полумиллиона больных ВИЧ, ежегодно происходит около 10 тыс. самоубийств, более 100 тыс. наших сограждан ежегодно заболевают онкологией". "Такие темпы сокращения населения Украины угрожают национальной безопасности и вообще существованию украинской нации", - говорится в письме.


"Однако, - отмечает Александр Турчинов, - вместо того, чтобы срочно создать центральный орган исполнительной власти по вопросам семьи и демографии, внедрять просемейные программы для подготовки молодежи к семейной жизни, обучение молодежи ответственному отцовству, обеспечить увеличение помощи при рождении ребенка и создание условий для самореализации молодежи, происходит кампания по разрушению остатков семейной политики".

Александр Турчинов отмечает, что в структуре центральных органов исполнительной власти в настоящее время практически отсутствует единый координационный центр с соответствующими полномочиями, "который бы мог организовывать, формировать, направлять и координировать работу различных органов исполнительной власти в контексте выполнения задач, которые предусматривает семейная и демографическая политика".

Координатор Всеукраинского Собора призвал Президента Украины безотлагательно провести заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины, посвященное демографическому кризису и депопуляции в Украине, угрожающим национальной безопасности страны, по результатам которого принять неотложные решения, направленные на преодоление существующей кризисной ситуации.


По словам Александра Турчинова, необходимо безотлагательно принять решение относительно:
повышения размера единовременного пособия при рождении детей;
повышения размера государственной социальной помощи на детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки, которые воспитываются в семьях граждан (детских домах семейного типа, приемных семьях и т.д.);
расширения льгот и установления дополнительных целевых выплат многодетным семьям;
создания центрального органа исполнительной власти, ответственного за разработку и реализацию государственной семейной политики;
обеспечения повышения эффективности деятельности центральных и местных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления по защите прав и законных интересов детей, защите семейных ценностей и института семьи и тому подобное.

Источник: https://censor.net.ua/n3172967
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
комментарий отмечен как спам  
 
О! "Згадала баба, як дівкою була!"
А где ж ты такой умный год назад был?
 показать весь комментарий
 
 
Турчинов, ти про що? Такий етноцид не може бути випадковим. Завдання цієї шобли - щачистити території. Тому у РНБО українців немає. Там є Сивохо.
 показать весь комментарий
 
 
ДА, украинцев в ОП точно там нет
Там собрали людей, националисть которых имеет земли в мире
А У УКРАИНЦЕВ ЕСТЬ ТОЛЬКО УКРАИНА, которую другие национальности пытаются украсть
 показать весь комментарий
 
некогда ерундой заниматься тут игарьвалеричу активы возвращать надо Турчинов предлагает созвать заседание СНБО из-за демографического кризиса - Цензор.НЕТ 8325 времени на раскачку нет
 показать весь комментарий
 
 
И вынести резолюцию и по проблеме и по ее решению: Е*ать - колотить!
 показать весь комментарий
 
 
Интересно а Турчинов и нынешняя власть не знает, что качество гораздо лучше количества! Так вот пока они гонятся за количеством нормальные люди уезжают и правильно делают. Количество имбецилов мешает нормально жить адекватному населению
 показать весь комментарий
 
 
Тобто до цього все було нормально! Поки турчинов з педро були при владі, демографічна ситуація його цілком влаштовувала.
 показать весь комментарий
 
 
Краще випустіть боєву сотню пецяботів, вони бистро докажуть,що у всьому винні "зяльониє соплі"))
 показать весь комментарий
 
 
Як раз зараз почнуть народжувати,ті хто при Зелєбобі завагітнив))
 показать весь комментарий
 
Господа. Почему не сообщили мне ранее?!
Всем сдать сперму до 15-00! С этим надо что то делать!
 показать весь комментарий
 
Так не надо было грабить Украину и делать жизнь людей невыносимой а теперь оно пургу несёт ..
 показать весь комментарий
 
 
И примут решение о субсидиях населению для покупки Виагры производства Дарницкой таблеточной фабрики на хрен знает скоко миллиардов...
 показать весь комментарий
 
Увы, режим зелёных соросят не будет слушать Кровавого Пастора. У них совсем другие задачи: пустить с молотока всю госсобственность, включая землю. После чего - свалить куда-нибудь на тёплые острова.
 показать весь комментарий
 
 
В Украине 13 млн лягушек проголосовало за ЗЕ
ЗАЧЕМ ИМ РАЗМНОЖАТЬСЯ, Турчинов?😁😳😳
 показать весь комментарий
 
 
Невже пастор за примусове заплідненя Українок,а хто буде донором сперми?Сам Пастор чи Зелєбоба?
 показать весь комментарий
 
Мда...Это ж надо ! Уже через пол года демографический кризис разродился )) А до этого было небывалое размножение,шо аж не хватало мест рабочих и все за границу мотнули ! - Такое ощущение,шо дурак...
 показать весь комментарий
 
 
Які додаткові виплати коли зелень все просрала і в бюджеті діра?
 показать весь комментарий
 
 
Караул
РАБЫ РАЗБЕГАЮТСЯ И НЕ ХОТЯТ РАЗМНОЖАТЬСЯ!
НАДО СРОЧНО ЧТО ТО ДЕЛАТЬ, А ТО ОСТАНЕМСЯ БЕЗ РАБОВ!
И ЧТО ТОГДА САМИМ РАБОТАТЬ!!
 показать весь комментарий
 
 
Было 52, стало 37. Вот истинный результат работы предыдущих правителей!
Собрать бы всех этих ответственных и заслуженных президентов-пенсионеров... И отменить им все незаслуженные надбавки, премии, за выслугу лет перед самим собой!
Да назначить им заслуженный минимальный прожиточный минимум, как результат их "работы"!
Вот какое должно быть решение, чтобы народ стал жить лучше. Т.к. следующие президенты будут знать. что их ждет, если они продолжат в том же духе.
 показать весь комментарий
 
 
Ой да они столько наворовали правнукам на кокаин до скончания дней хватит. Посадить это другое дело, пусть мемуары строчат в тюряге и сокамерникам рассказывают как руководили ))))
 показать весь комментарий
 
Всех предыдущих презедентов посадить, олигархов- расстрелять как Чаушеску
 показать весь комментарий
 
Эти козлы когда нибудь займутся борьбой с трупами на дорогах? Каждый день погибает столько людей? Где камериры - видеофиксаторы? Где закон по штрафам с этих камер? Где приговоры за сбитых? Где пожизненое лишение прав пьяных и наркешей за рулем? Вы сцуки за 5 лет даже не притронулись к этой проблеме, теперь следующие миросранцы заняты чем угодно только не такими жизненоважными вопросами.
 показать весь комментарий
 
Ну допустим созовут. И что Сивуха с Королевской решат. СНБО сейчас это сборище сепаров и дегенератов которое вообще ничего не решает. Был один генерал Кривонос, так и того уволили.
 показать весь комментарий
 
Люди мрут только потому, что Украина первая в мире по халявщикам. В Украине только самый тупой не имеет льгот и не сидит на шее государства. А денег на лечение из-за льготников нет, вот и бегут за бугор или помирают в Украине. Предлагая увеличить количество халявщиков Турчинов только усугубляет ситуацию.
 показать весь комментарий
 
 
В результате:
- Запретят презервативы и противозачаточные?
- Расстреляют предыдущие власти за геноцид?
- Поднимут ВВП до уровня Германии, что бы родители не думали, за какие шишы будут растить детей?
 показать весь комментарий
 
Ви ублюдки ще абонплату за повітря введіть і тоді зразу різко покращиться демографічна ситуація в Україні!!! Україна на превеликий жаль ПРИРЕЧЕНА!!!
 показать весь комментарий
 
Турчинов лет 25 у корыта власти и один из тварей приведших страну к демографическому кризису. Все кто был у власти повинны в геноциде украинского народа - все, каждый президент, депутат, министр, олигарх!
 показать весь комментарий
 
Это не кризис, это демографическая катастрофа, в которой виновна вся политическая элита Украины, фактически,по результату.работавшая и продолжающая работать против Украины, против украинского народа!
 показать весь комментарий
 
Кем оно уже только не было...От комсомольского работника,до кровавого пастора.... И снова новая идея...Власть уйдет,если забудут.
 показать весь комментарий
 
Правильно. И для решения вопроса наглухо их там закрыть. Именно наглухо, пока вопрос не решится.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх