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Все про:Одесса (5888) танкер (44)

 Затонувший танкер Delfi должны убрать с пляжа до 31 марта, - капитан Одесского порта Цюпко

Танкер Delfi, который сел на мель на одесском пляже в конце ноября 2019 года, должны убрать до 31 марта 2020 года. Такие сроки установил после переговоров с представителем владельца судна капитан Одесского порта Кирилл Цюпко. Сейчас владелец судна разрабатывает план работ и рассчитывает их стоимость.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радіо Свобода", об этом Цюпко рассказл во время заседания рабочей комиссии по вопросам уборки бункеровщика в Одесской областной государственной администрации.

"23 января представитель судовладелец получил от меня требования, он их существенно не оспаривал. Только просил немного больше времени на определенные технологические моменты, но он согласен со всем. Компетентный план подъема судна в Украине готовит только один научно-исследовательский институт, недели на разработку плана им мало, нужно две недели", - отметил он.

Во время заседания начальник Государственной экологической инспекции Крымского-Черноморского округа Александр Ставнийчук подчеркнул, что 3 февраля инспекция передаст Администрации морских портов Украины предписание о необходимости привести одесскую акваторию в надлежащее состояние.

Параллельно Администрация морских портов Украины готовит параллельный план уборки судна, если судовладелец изменит свое мнение относительно этой процедуры.

Напомним, 22 ноября вблизи Одессы сел на мель танкер Delfi. Владелец не разрешал экипажу покинуть судно, а спасательные катера не могли подойти из-за шторма.

Через несколько часов спасатели смогли эвакуировать экипаж.

Сразу после аварии и.о. главы Госэкоинспекции Егор Фирсов сообщил, что содержание нефтепродуктов в районе севшего на мель танкера превышает норму в 53 раза. В субботу, 23 ноября концентрация была превышена уже в 157 раз.

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Источник: https://censor.net.ua/n3172966
 
 
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Тобто, Делфи - напуй с пляжа! Лучше уж оставьте его в прибрежной зоне. Пускай моллюсками обрастает...глядишь, коралл какой заведется, мидии там всякие. Мидия, как известно, основа пляжно-ресторанной индустрии. Цыгане будут ходить и предлагать диверсифицированный продукт вместо петушка на палочке... Надо, надо, потому что петушок в наших широтах не совсем комильфо... Не, ну ****, "вот вам петушок"...блееееееаааааахххх
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