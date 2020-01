 Роддом "Лелека" аккредитован международной объединенной комиссией (Joint Commission International)

Joint Commission International (JCI) является авторитетным союзом по аккредитации медицинских учреждений по всему миру. Она была основана в 1997 году и на сегодняшний день сотрудничает с организациями здравоохранения в более чем 100 странах на пяти континентах. Уже аккредитовала около 21 000 медицинских учреждений в США и более 1500 больниц по всему миру.



Цель JCI - стимулировать постоянное улучшение работы медицинских организаций мира и их соответствие высоким требованиям, согласованным на международном уровне.



"Аккредитация осуществляется по инициативе медицинского учреждения, достигшего стандартов международного уровня. Готовясь к аккредитации, роддом "Лелека" просматривал и улучшал свои рабочие процессы. Это не был бюрократический процесс, а очередная ступень развития нашего медицинского учреждения", - отметил Валерий Зукин, генеральный директор роддома "Лелека".



Каждая медицинская организация, которая стремится соответствовать золотым стандартам качества JCI, должна пройти комплексную и строгую проверку экспертами Международной объединенной комиссии.



16-20 декабря 2019 такая проверка успешно состоялась на базе роддома "Лелека".



Подготовка к проверке стартовала в начале 2019 года.



В течение 2019 команда "Лелеки" перенимала опыт у коллег из европейских учреждений здравоохранения, приглашала консультантов и информировала о своих шагах по внедрению и адаптации международных стандартов к процессам работы родильного дома.



"Аккредитация JCI обеспечивает медицинские учреждения процессами, которые способствуют совершенствованию в различных областях: от повышения уровня образования персонала до демонстрации ведущих практик в условиях больницы, - сказал Пол Чанг, вице-президент по аккредитации, стандартов и измерений JCI. - Мы благодарны команде роддоме "Лелека" за их усилия стать медицинским учреждением международного уровня, за преданность своей миссии в предоставлении качественной медицинской помощи и в организации безопасности пациента в медицинском учреждении".



Что такое Золотая медаль подтверждение качества (Gold Seal of Approval®) от JCI?



Аккредитация JCI рассматривается как золотой стандарт качества в здравоохранении в мире. Организация здравоохранения, которая соответствует строгим стандартам JCI, может с гордостью продемонстрировать Золотую медаль подтверждения качества как знак этого высокого достижения.



Что учитывается при аккредитации JCI?

Оценка медицинского учреждения осуществляется по нескольким параметрам:

• качество медицинских услуг;

• безопасность пациентов;

• постоянное совершенствование медицинского учреждения.



Получение Gold Seal of Approval® первым госпитальным заведением в Украине является мощной мотивацией для всей команды роддома "Лелека" поддерживать и совершенствовать достигнутые результаты.



В чем заключаются особенности строжайшей в мире аккредитации медицинских учреждений?



Международные правила JCI адаптированы к национальным стандартам системы здравоохранения с учетом специфики различных культур и ментальностей. Эти правила разрабатывались международной рабочей группой годами и постоянно обновляются.



"В процессе аккредитации лечебного учреждения осуществляется всесторонняя детальная проверка, проверяется все - от дипломов врачей и маркировки лекарств до мер пожарной безопасности. Особое внимание уделяется правам пациента и их реализации.



И, самое главное, аккредитация JCI - это не статический процесс, а целая программа постоянного совершенствования и развития, process in transition.



Как это просто объяснить? У вас есть куча индикаторов деятельности. Из них вы выбираете главные для оценки качества медицинской помощи, анализируете с определенной периодичностью и стремитесь улучшить. Нет улучшения - это не JCI ", - отметил Валерий Зукин, генеральный директор роддома "Лелека".





Сам процесс подготовки к аккредитации меняет систему мышления медицинской организации. На все, что происходит в клинике, медицинский персонал начинает смотреть глазами пациента, анализирует все этапы лечения и заблаговременно выявляет возможные риски.



Если медицинское учреждение хочет быть престижным, заботится о своем имидже, он обязательно должен пройти эту аккредитацию и подтверждать ее раз в три года. Для американских медицинских учреждений это уже часть культуры.



Какие преимущества для украинских пациентов предоставляет медицинское учреждение, придерживается аккредитационных норм JCI?



• гарантия полной безопасности;

• уверенность в том, что качество медицинской помощи в "Лелеке" соответствует самым строгим международным стандартам;

• использование современных методов лечения с доказанной эффективностью;

• инфекционная безопасность и ее контроль;

• четкая система менеджмента и предотвращения рисков;

• безопасная система хранения медикаментов;

• эффективное управление и обращение информации;

• постоянное совершенствование качества медицинской помощи и обслуживания;

• высокие требования к квалификации врачей и медицинского персонала;

• соблюдение требований к безопасности здания и медицинского оборудования;

• информационная и образовательная поддержка пациентов;

• пожарная безопасность.



Какие международные аккредитации медицинских учреждений и почему роддом "Лелека" выбрал JCI?



Аккредитация JCI - это золотой стандарт в мире, поэтому роддом "Лелека" сделал свой выбор в пользу JCI без сомнений.



Среди следующих за авторитетом аккредитаций можем выделить:

• Joint Commission International (JCI) out of the USA;

• Accreditation Canada;

• QHA Trent out of the United Kingdom;

• Australian Council on Health Care Standards International in Australia.



Какие дальнейшие шаги роддом "Лелека" планирует сделать по улучшению качества медицинской помощи и безопасности пациентов и сотрудников?



"Роддом "Лелека" поставил перед собой новую цель на следующие три года: достичь подтверждение высокого качества нашей медицинской помощи, получив как минимум по трем направлениям медицинской помощи подтверждения специализации Clinical Care Program Certification от организации Joint Commission International. И, самое главное: каждый пациент, пришедший в "Лелеку", должен выйти из нас с чувством высокого уровня безопасности и качества медицинской помощи", - отметил Валерий Зукин, генеральный директор роддома "Лелека".

