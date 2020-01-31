EN|RU|UK
Темы дня: Записи Трубы Коронавирус из Китая Записи Гончарука Крушение самолета МАУ в Иране Обмен пленными Убийство Шеремета Рынок земли Обирай свідомо
 Общество
  629  4
Все про:золото (161) Италия (959) НОК (61)

 Украинская тяжелоатлетка Деха завоевала золото Кубка мира. ФОТО

Харьковчанка Ирина Деха завоевала Кубок мира по тяжелой атлетике, который 27 - 31 января проходит в итальянской столице Риме.

Об этом сообщает НОК Украины в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

Ирина Деха в весовой категории до 76 кг на соревнованиях в Риме подняла в рывке 106 кг и 130 кг - в толчке, что позволило ей получить золотую награду.

Украинская тяжелоатлетка Деха завоевала золото Кубка мира 01

"Поздравляем украинку Ирину Деху с победой на Кубке мира по тяжелой атлетике в Риме. Результат нашей спортсменки, выступающей в весовой категории до 76 кг, - 236 кг (106 - в рывке, 130 в толчке)", - говорится в сообщении.

Украинская тяжелоатлетка Деха завоевала золото Кубка мира 02

Соревнования в Риме являются одним из этапов отбора на Олимпийские игры-2020 в Токио (Япония).

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украинский шпажист Рейзлин выиграл этап Кубка мира, - НОК. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/n3172961
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Цензор.НЕТНовостиОбщество
 
 
 
 
 
 вверх