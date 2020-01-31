EN|RU|UK
Темы дня: Записи Трубы Коронавирус из Китая Записи Гончарука Крушение самолета МАУ в Иране Обмен пленными Убийство Шеремета Рынок земли Обирай свідомо
 Политика Украины, Общество
  1195  48
Все про:Кабмин (11556) инвесторы (250) Дмитрий Дубилет (76)

 В Кабмине закрыли парикмахерскую, в освобожденном помещении обустроят рабочие места для "инвестиционных нянь", - Дубилет

В Кабинете Министров Украины закрыли парикмахерскую, а в освобожденном помещении обустроили 12 рабочих мест для сотрудников UkraineInvest.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Telegram сообщил министр Кабинета Министров Украины Дмитрий Дубилет.

"У нас в Кабмине произошло неслыханное - мы закрыли парикмахерскую. Я когда ее обнаружил, сначала подумал, что это какой-то розыгрыш. Оказалось, не розыгрыш, настоящая парикмахерская. Стрижка волос модельная - 95 грн. Модельная стрижка челки - 35 грн. Даже можно зафиксировать волосы лаком (15 грн - если волосы до 20 см, но 25 грн для волос дольше 40 см)", - рассказал министр.

По словам Дубилета, в освобожденной комнате обустроят 12 рабочих мест для работников UkraineInvest.

"Кстати, в заголовках можно так и написать: "Няни захватили помещение парикмахеров". А в целом мы сейчас делаем большой анализ, насколько наши государственные органы эффективно используют площадь. У государства есть очень много недвижимости. Я хочу вместе с ФГИ сначала проанализировать министерства, а затем - другие государственные органы. Ту площадь, которая в результате освободится, надо передать на приватизацию или хотя бы в аренду через Prozorro.Продажи", - отметил Дубилет.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Традиционная перепись населения в 21 веке не работает, - Дубилет

В Кабмине закрыли парикмахерскую, в освобожденном помещении обустроят рабочие места для инвестиционных нянь, - Дубилет 01

Источник: https://censor.net.ua/n3172959
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Если нянечки молоденькие и красивенькие, готов вдуть!
 показать весь комментарий
 
 
сначала этим оцам надо инвестиционных психиатров прокурора судью и палача.. ублюдочное племя обрезанных Господи какие же они наглые дефективные упоротые даже москали и те больше уважения вызывают чем вот этот Зеленско дебильный сброд мусора хлама и стада...
 показать весь комментарий
 
 
ВНИМАНИЕ ВНИМАНИЕ ЗАПЛАТЫ "НЯНИ-проститутки" С НАШЕГО БЮДЖЕТА ОПРЕДЕЛЕНА В РАЗМЕРЕ ОТ 40 ДО 90 ТЫСЯЧ ЕВРО В МЕСЯЦ!!!!! во как наверное не всех выбл@#@ов с Кварталу пристроили во власти и корыта тети дяди любовники и любовницы и прочий мусор обрезанных....
 показать весь комментарий
 
А у тебя есть 100 миллионов $. Е сли да, то можеш.
 показать весь комментарий
 
 
Так то лиш за валюту. І суми великі. Вам потрібно скидуватись з іншими на груповуху. 😁
 показать весь комментарий
 
щас какой нибудь зеб стуканет и на 3 дня в бан попадете...
 показать весь комментарий
 
 
я и так регулярно попадаю туда. там хорошо, там яблоки...
 показать весь комментарий
 
 
Ой уроды - сократили парехмахера - работягу, а себе ублюдки зарплаты по пол миллиона начисляют. Ох и уроды.
 показать весь комментарий
 
 
Парехмахери-депутати на корені зарубали конкурентів. 😁
 показать весь комментарий
 
 
Да нихрена они не сократили, просто разместили в их помещении. Парикмахеров наверняка переведут в другое более просторное помещение где сможет разместиться и массажный салон (хотя подохреваю, что такой салон у них уже давно есть)
 показать весь комментарий
 
 
Во фракции СН парикмахеров и так до фига. Устраняют конкурентов.
 показать весь комментарий
 
Няни есть,пора уже Министерство Любви открывать
 показать весь комментарий
 
 
А кто есть те,которые их избрали во власть?
 показать весь комментарий
 
 
"ва всласць" вибирають лише в фєдєрастії та бєлорусці...
В Україні ВЛАДА НАЛЕЖИТЬ НАРОДУ і "тих"обрали службовцями наші нерозумні співгромадяни слава=богу на 5років...тимчасово.. ПРАЦЮВАТИ а не володарювати У Кабміні закрили перукарню, у звільненому приміщенні облаштують робочі місця для "інвестиційних нянь", - Дубілет - Цензор.НЕТ 151
 показать весь комментарий
 
так ти та такі як ти такі ж самі як і "вони"=ІДІЙОТИ і є.
 показать весь комментарий
 
Они реально е..тые или это только я так думаю? В Кабмине закрыли парикмахерскую, в освобожденном помещении обустроят рабочие места для "инвестиционных нянь", - Дубилет - Цензор.НЕТ 2840
 показать весь комментарий
 
 
и шо?
теперь депутаты буду ходить с не подстриженными челками и не полакированными лысинами? ))))
 показать весь комментарий
 
 
Тепер всі будуть сплошняком не голеними.
 показать весь комментарий
 
 
12 няней уже судя по всему есть...с зарплатой скорее всего не малой.....а инвесторов за которыми эти няни должны ходить нет....
Вывод...бюджет Украины опять линяет...
 показать весь комментарий
 
 
Теперь начинающих предпринимателей будут "стричь"?
 показать весь комментарий
 
 
Позбавили квартального цирульника роботи. Візажистку теж.
 показать весь комментарий
 
 
А столовку в Раде когда закроете? А то свинарчуки с юзиками скоро лопнут от халявы....
 показать весь комментарий
 
 
В парикмахерскую, посадят инвестиционных нянь.. Сртичь лохов, получается )
 показать весь комментарий
 
 
Вони нас всіх за дибілів тримають! Вони важають що всі такі як 75 відсотків З ТИХ ХТО ПРИЙШОВ ГОЛОСУВАТИ
 показать весь комментарий
 
 
Краще бии створили нормальну, цивілізовану правоохоронну систему з рівними правами для всіх, а не ананізмом займалися!
 показать весь комментарий
 
 
Париемахерская ъоть доход приносила а от этих нянь одни убытки
 показать весь комментарий
 
 
'стригти' іноземних лохів-це, здається, прибутковість більша як в медельїнському наркокартелі )
 показать весь комментарий
 
Спеціалізація не змінилась - і там і там стрижуть. У Кабміні закрили перукарню, у звільненому приміщенні облаштують робочі місця для "інвестиційних нянь", - Дубілет - Цензор.НЕТ 1094
 показать весь комментарий
 
 
Меньше совка буде тоді, коли всі ці чиновники будуть на виправних роботах рити окопи для нашої добровольчої армії десь під таганрогом!
 показать весь комментарий
 
 
Старший дуплет с дядей игорем осваивал бабки вкладчиков привата, малое открыло на эти бабулесы интернет банк (взяло идею 15 летней давности из штатов) - о! типо бизнесмен профи! И теперь, влезши по-уши в зеленую жижу, чешет про каких то "нянь" для иностранных "лохоу". Да глядя на проделки дяди игоря и тваго папы сюда никакой вменяемый чел на километр не сунется, разве что дядя игорь с папой через кипрские офшоры и трастовые фонды (по поручительству, анонимно) бабки украденные у нас же и заведут, купивши лакомые куски за недорого. Спецом, поди, поставили премьером человека с добрыми и честными, немного наивными глазами.
 показать весь комментарий
 
 
Нянчить пока некого, но "пустышки" уже закупили...
 показать весь комментарий
 
 
Це рєшали смотрящіє в законі?Такого ще не було))
 показать весь комментарий
 
 
Причем "нянями" будут те же парикмахеры. У Кабміні закрили перукарню, у звільненому приміщенні облаштують робочі місця для "інвестиційних нянь", - Дубілет - Цензор.НЕТ 7327

Монобольшинство в ВР из аниматоров и массажисток набрали ж.
 показать весь комментарий
 
це однозначно..
заведеш спижжені в нас офшорні гроші (орієнтовно два мільйони доларів)-тобі надають "пакет інвестора'-20 000 гектарів,кредит з бюджету під 5 відсотків,Які ти відразу кладеш в Приват під 12(під заставу землі),'інвестиційну няню'(з каталогу'VIP-проститутки Києва`) і подвійне громадянство..
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх