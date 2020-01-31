 В Кабмине закрыли парикмахерскую, в освобожденном помещении обустроят рабочие места для "инвестиционных нянь", - Дубилет

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Telegram сообщил министр Кабинета Министров Украины Дмитрий Дубилет.
"У нас в Кабмине произошло неслыханное - мы закрыли парикмахерскую. Я когда ее обнаружил, сначала подумал, что это какой-то розыгрыш. Оказалось, не розыгрыш, настоящая парикмахерская. Стрижка волос модельная - 95 грн. Модельная стрижка челки - 35 грн. Даже можно зафиксировать волосы лаком (15 грн - если волосы до 20 см, но 25 грн для волос дольше 40 см)", - рассказал министр.
По словам Дубилета, в освобожденной комнате обустроят 12 рабочих мест для работников UkraineInvest.
"Кстати, в заголовках можно так и написать: "Няни захватили помещение парикмахеров". А в целом мы сейчас делаем большой анализ, насколько наши государственные органы эффективно используют площадь. У государства есть очень много недвижимости. Я хочу вместе с ФГИ сначала проанализировать министерства, а затем - другие государственные органы. Ту площадь, которая в результате освободится, надо передать на приватизацию или хотя бы в аренду через Prozorro.Продажи", - отметил Дубилет.
В Україні ВЛАДА НАЛЕЖИТЬ НАРОДУ і "тих"обрали службовцями наші нерозумні співгромадяни слава=богу на 5років...тимчасово.. ПРАЦЮВАТИ а не володарювати
теперь депутаты буду ходить с не подстриженными челками и не полакированными лысинами? ))))
Вывод...бюджет Украины опять линяет...
Монобольшинство в ВР из аниматоров и массажисток набрали ж.
заведеш спижжені в нас офшорні гроші (орієнтовно два мільйони доларів)-тобі надають "пакет інвестора'-20 000 гектарів,кредит з бюджету під 5 відсотків,Які ти відразу кладеш в Приват під 12(під заставу землі),'інвестиційну няню'(з каталогу'VIP-проститутки Києва`) і подвійне громадянство..