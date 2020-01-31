 В Кабмине закрыли парикмахерскую, в освобожденном помещении обустроят рабочие места для "инвестиционных нянь", - Дубилет

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Telegram сообщил министр Кабинета Министров Украины Дмитрий Дубилет.

"У нас в Кабмине произошло неслыханное - мы закрыли парикмахерскую. Я когда ее обнаружил, сначала подумал, что это какой-то розыгрыш. Оказалось, не розыгрыш, настоящая парикмахерская. Стрижка волос модельная - 95 грн. Модельная стрижка челки - 35 грн. Даже можно зафиксировать волосы лаком (15 грн - если волосы до 20 см, но 25 грн для волос дольше 40 см)", - рассказал министр.

По словам Дубилета, в освобожденной комнате обустроят 12 рабочих мест для работников UkraineInvest.

"Кстати, в заголовках можно так и написать: "Няни захватили помещение парикмахеров". А в целом мы сейчас делаем большой анализ, насколько наши государственные органы эффективно используют площадь. У государства есть очень много недвижимости. Я хочу вместе с ФГИ сначала проанализировать министерства, а затем - другие государственные органы. Ту площадь, которая в результате освободится, надо передать на приватизацию или хотя бы в аренду через Prozorro.Продажи", - отметил Дубилет.

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