 Часть поставляемого на польский LNG-терминал газа уже поступает в Украину, - глава Оператора ГТС Макогон

Об этом сообщил глава ООО "Оператор газотранспортной системы Украины" (ОГТСУ) Сергей Макогон, передает Цензор.НЕТ.

"Статистика поставок LNG на терминал в Польшу. Часть этого газа уже в Украине", - рассказал Макогон и опубликовал инфографику со статистикой.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Конечная цена газа для населения в январе составит 6-7 грн/куб. м, - Оржель





