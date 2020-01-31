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Все про:Газ (9262) ГТС (937) сжиженный газ (22) Макогон (13) Оператор ГТС (20)

 Часть поставляемого на польский LNG-терминал газа уже поступает в Украину, - глава Оператора ГТС Макогон

Часть поставляемого на терминал в Польщу сжиженного природного газа (LNG) уже поступает в Украину.

Об этом сообщил глава ООО "Оператор газотранспортной системы Украины" (ОГТСУ) Сергей Макогон, передает Цензор.НЕТ.

"Статистика поставок LNG на терминал в Польшу. Часть этого газа уже в Украине", - рассказал Макогон и опубликовал инфографику со статистикой.

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Часть поставляемого на польский LNG-терминал газа уже поступает в Украину, - глава Оператора ГТС Макогон 01
Часть поставляемого на польский LNG-терминал газа уже поступает в Украину, - глава Оператора ГТС Макогон 02
Часть поставляемого на польский LNG-терминал газа уже поступает в Украину, - глава Оператора ГТС Макогон 03

Источник: https://censor.net.ua/n3172958
 
   
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Казали що наші сховища заповнені з надлишком. Часть поставляемого на польский LNG-терминал газа уже поступает в Украину, - глава Оператора ГТС Макогон - Цензор.НЕТ 731
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У нас такой размер газовых хранилищ, что весь европейский газ за несколько лет хранить можно.
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А нічо що газ рідкий,як і твоя зрада?чи новин принципово не читаємо)
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Та не переймайся Частина газу, який поставляється на польський LNG-термінал, вже надходить в Україну, - глава Оператора ГТС Макогон - Цензор.НЕТ 2441 як би не було потреби то й би не купляли...Тебе ніхто не дурить - то ти сам такий і Є
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От і я про теж САМЕ!! Час вже будувати LNG-термінал десь біля Ізмаілу Частина газу, який поставляється на польський LNG-термінал, вже надходить в Україну, - глава Оператора ГТС Макогон - Цензор.НЕТ 5878
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И что потом с ним делать? Турция на пропускает через Босфор газовозы...
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Один танкер может перевозить до 250 тыс. куб.м. сжиженного газа, из которого выходит 150 млн. куб. м. обычного газа...
Берём в среднем, что одна ходка танкера это 100 млн. куб.м. газа.
Полякам достаточно для потребностей всей Польши не более 15 млрд. куб. м иморта газа. ( 4 млрд. газа у Польши собственной добычи)
То есть полякам хватает для своих нужд 150 танкеров в год.
Остальное можно продавать.
Кстати, поляки уже отказались от российского газа, после окончания контракта с газпромом в 2022 г.
Газпром уже смирился с отказом Польши от российского газа в пользу США и Норвегии.

PGNiG приняла решение не продлевать контракт на покупку российского газа. Действие соглашения истекает в конце 2022 года.
Последние несколько лет концерн сосредоточился на диверсификации направлений получения природного газа.
В частности, уже заключен договор с США на поставки СПГ, кроме того, концерн собирается приобрести месторождения в Норвегии.

К тому же PGNiG заявил о резком снижении импорта российского газа. Поставки упали на 21 процент до 6,29 миллиарда кубометров. В концерне указали, что доля импорта на восточное направление в общем импорте снизилась до 58 процентов (с 75 процентов в 2018 году).
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