 Часть поставляемого на польский LNG-терминал газа уже поступает в Украину, - глава Оператора ГТС Макогон

Об этом сообщил глава ООО "Оператор газотранспортной системы Украины" (ОГТСУ) Сергей Макогон, передает Цензор.НЕТ.
"Статистика поставок LNG на терминал в Польшу. Часть этого газа уже в Украине", - рассказал Макогон и опубликовал инфографику со статистикой.
Берём в среднем, что одна ходка танкера это 100 млн. куб.м. газа.
Полякам достаточно для потребностей всей Польши не более 15 млрд. куб. м иморта газа. ( 4 млрд. газа у Польши собственной добычи)
То есть полякам хватает для своих нужд 150 танкеров в год.
Остальное можно продавать.
Кстати, поляки уже отказались от российского газа, после окончания контракта с газпромом в 2022 г.
Газпром уже смирился с отказом Польши от российского газа в пользу США и Норвегии.
PGNiG приняла решение не продлевать контракт на покупку российского газа. Действие соглашения истекает в конце 2022 года.
Последние несколько лет концерн сосредоточился на диверсификации направлений получения природного газа.
В частности, уже заключен договор с США на поставки СПГ, кроме того, концерн собирается приобрести месторождения в Норвегии.
К тому же PGNiG заявил о резком снижении импорта российского газа. Поставки упали на 21 процент до 6,29 миллиарда кубометров. В концерне указали, что доля импорта на восточное направление в общем импорте снизилась до 58 процентов (с 75 процентов в 2018 году).