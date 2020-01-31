 КГГА решила выплатить материальную помощь узникам концлагеря "Освенцим"

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации, передает Цензор.НЕТ.
Как сообщила заместитель председателя КГГА Марина Хонда, подписано соответствующее распоряжение КГГА №98.
"Выжить в концентрационном лагере "Аушвиц" удалось немногим. Ужасные события Холокоста должны стать для нашего и последующих поколений уроком человечности и толерантности. Жертва мучеников должна уберечь человечество от повторения таких трагедий, а очевидцы событий должны постоянно напоминать, к какой трагедии может привести диктатура", - отметила Хонда.
Согласно распоряжению, с целью дальнейшей защиты бывших узников концлагеря и по случаю 75-летия со дня освобождения концентрационного лагеря "Аушвиц", отдельные категории населения получат одноразовую адресную материальную помощь в размере 10 тыс. грн.
"Выплаты будут проводиться за счет средств, предусмотренных в бюджете города Киева на 2020 год на выполнение городской целевой программы "Забота. Навстречу киевлянам" на 2019-2021 годы. Средства будут поступать на соответствующие счета в банках и на счета держателей многофункциональной электронной карты "Муниципальная карта "Карточка киевлянина", - говорится в сообщении.
Кількість у "студію"!!!
в чем разница....?
Але ремарка... СРСР був представлений в ООН трьома голосами- СРСР, Україна та Білорусія...
Тому питання риторичне.
А Ізраїль з нагоди 75 річниці голодомору виплати не проводить?
А хто багатша країна Ізраїль чи Україна?
І основне... Задовбує цей популізм в державі де мінімальна пенсія 1300 гривень...