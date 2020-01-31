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Все про:КГГА (2307) Освенцим (36) помощь (3193)

 КГГА решила выплатить материальную помощь узникам концлагеря "Освенцим"

По случаю 75-летия со дня освобождения концентрационного лагеря "Освенцим", Киев выплатит единовременную материальную помощь пострадавшим от нацистских преследований.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации, передает Цензор.НЕТ.

Как сообщила заместитель председателя КГГА Марина Хонда, подписано соответствующее распоряжение КГГА №98.

"Выжить в концентрационном лагере "Аушвиц" удалось немногим. Ужасные события Холокоста должны стать для нашего и последующих поколений уроком человечности и толерантности. Жертва мучеников должна уберечь человечество от повторения таких трагедий, а очевидцы событий должны постоянно напоминать, к какой трагедии может привести диктатура", - отметила Хонда.

Согласно распоряжению, с целью дальнейшей защиты бывших узников концлагеря и по случаю 75-летия со дня освобождения концентрационного лагеря "Аушвиц", отдельные категории населения получат одноразовую адресную материальную помощь в размере 10 тыс. грн.

"Выплаты будут проводиться за счет средств, предусмотренных в бюджете города Киева на 2020 год на выполнение городской целевой программы "Забота. Навстречу киевлянам" на 2019-2021 годы. Средства будут поступать на соответствующие счета в банках и на счета держателей многофункциональной электронной карты "Муниципальная карта "Карточка киевлянина", - говорится в сообщении.

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Источник: https://censor.net.ua/n3172954
 
 
 Топ комментарии
 
а узникам Гулага...?
в чем разница....?
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В мене таке не скромне питання, Україна винна в голокості?
А Ізраїль з нагоди 75 річниці голодомору виплати не проводить?
А хто багатша країна Ізраїль чи Україна?
І основне... Задовбує цей популізм в державі де мінімальна пенсія 1300 гривень...
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Єдиний, хто якось піклується про київських пенсіонерів, то це КМДА.
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А скільки їх зара залишилось в живих?
Кількість у "студію"!!!
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германия должна платить. Украина тут причем?!
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Єдиний, хто якось піклується про київських пенсіонерів, то це КМДА.
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Розумієте, я це сприймаю як фарс і піар.. Ранців Аушвіца залишилось одиниці. Тому зрозуміло, що грошей багато не втратять. Але !!!! Ті гроші ж підуть не самим бранцям, а їхнім молодим родичам і не факт, що родичі витрятять ці кошти на стареньких. Як на мене, було б справедливо влаштувати для них оздоровлення в санаторії, чи поїздку кудись в теплу країну, щоб люди хоча б раз у житті отримали позитивні враження. Або зробити їм якийсь ремонт у квартирі, купити побутову техніку. Це ж зрозуміло, що гроші вони навіть самі втратять не на себе, а віддадуть дітям, чи онукам. І друге. Я вважаю, що більш-менш численна категорія людей, які ще самі можуть розпоряджатися коштами - діти війни. Вони ще досить активні, але викинуті державою на узбіччя. От доброю справою було б їм допомогти. Комусь кредитами під символічні відсотки, комусь дешевими матеріалами для ремонту власних помешкань. Саме ця категорія все життя працювала на совок запівдурно. І їхні мізерні пенсії не дають змоги зробити нормальні ремонти. Це моя думка. Я не претендую на істину, але маю право на свою думку.
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Діти війни комненсацію від держави Україна отримували... жалюгідну алеж. Та і зараз в законах Держави про отримання належних пільг, деюре вони залишились. Але нажаль це не де факто.
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Це питання до паРаші... Вона у свій час взяла на себе всю "відповідальніть" за колишній СРСР.
Але ремарка... СРСР був представлений в ООН трьома голосами- СРСР, Україна та Білорусія...
Тому питання риторичне.
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Я вас умоляю, так они же рожей не вышли, там же "хахлов" большинство, что их гоев жалеть.
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я так понимаю, выжившим в Голодоморах в Украине 33-33 и 47-48-х, гулагах, киевские власти помогать не будут. а может власти еще и пенсии израильским узникам освенцима будут платить?!
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В мене таке не скромне питання, Україна винна в голокості?
А Ізраїль з нагоди 75 річниці голодомору виплати не проводить?
А хто багатша країна Ізраїль чи Україна?
І основне... Задовбує цей популізм в державі де мінімальна пенсія 1300 гривень...
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Це з якого переляку, в України гроші вже нема куди дівати?
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А з такими зарплатами у сьогоднішніх високопосадовців точно, що їм нема куди гроші дівати.
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Ну конечно же про украинцев, но про таких же украинцев которым в прошлом году ***** обязался за счет других украинцев выплачивать пенсии в Израиле.
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А нам, которые живут под правительством Зебобиков когда выплаты будут???
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Ну не знаю, платить им должна Германия пенсию-компенсацию ежемесячно и пожизненно, пусть даже по 100-200 евро. А нынешнее украинское (ли?) правительство могло бы поднять вопрос о выплате хоть бы единоразовой компенсации узникам ГУЛАГов, политически репрессированных и незаконно переселенных при советском режиме, или национальностью не вышли? ****, это же хахлы.
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Аксюморон чистейшей воды... популизм или дурь???? какие основания на выплаты узникам германского концлагеря??? одного, а их были десятки... почему нет подобных выплат узникам советских концлагерей и пострадавшим от иудо-сталинского Голодомора????
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А основания одни, президент заботится о своем многострадальном иудейском народе, правда за счет нас, ну то такое.
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желающих пиарится на трагедии и человеческой боли не иссякает! тем более если это ни чего не стоит, кстати пуйло в этом преуспел, КМДА придётся догонять учителя КМДА вирішила виплатити матеріальну допомогу в'язням концтабору "Освенцим" - Цензор.НЕТ 5138
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