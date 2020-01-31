 Мы действуем с ограниченными ресурсами в ограниченном времени с ограниченным количеством людей, - Бородянский о назначении Кудерчук главой Госкино

Об этом заявил министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Я не связываю поддержку команды Зеленского с тем, что она (Кудерчук. - Ред.) стала руководителем Госкино", - сказал Бородянский, отвечая на вопрос, правдива ли распространенная в соцсетях информация о том, что новый руководитель Госкино поддерживала команду действующего Президента, и связано ли это с ее назначением на должность.
Министр напомнил, что кандидатов на должность председатель Госкино отбирало Национальное агентство по вопросам государственной службы, а уже с поданными ему кандидатами были проведены собеседования и правительство определилось с победителем.
"Мы действуем с ограниченными ресурсами в ограниченном времени с ограниченным количеством людей, которые подаются на государственную службу. Из тех людей, которые были поданы на государственную службу, Кабинет Министров назначил Марину руководителем службы", - заметил чиновник.
В то же время, говоря в целом о конкурсах на должности государственной службы, Бородянский не исключил изменения подхода к их проведению.
По его словам, конкурсы и критерии оценки являются общими, "они дают очень странный результат".
Как сообщалось, Кабинет министров 29 января принял решение о назначении на должность председателя Государственного агентства Украины по вопросам кино Марины Кудерчук.
І самі ви - дуже обмежені особи
29 січня о 16:04 ·
ПОВНИЙ ДЕМОНТАЖ УКРАЇНСЬКОГО КІНО!
Уряд призначив главою Держкіно Марину Кудерчук. Людина, яка очолювала один з кінозалів Запоріжжя, забороняла демонстрацію фільму «Червоний» на День Незалежності, а нині була заступницею Облдержадміністрації.
Проте, головним досягненням цієї людини є прийом в своєму залі 95 кварталу. Все. Більше ця людина не зробила нічого для українського кіно та культури.
На цьому на кінометографу можна ставити сміливий хрест. Про що може йти мова далі? Про яку культуру? Мову?
Українську культуру планомірно демонтовують та перетворюють на малоросійський квартал. Все українське втоптують та множать на нуль. Цього і варто було очікувати. Хто там дуже радів з «промов» Зеленського у Польщі? Ось реальні дії, які свідчать про протилежне.
Так жаль, що українське кіно, яке отримало відродження у 2014 році знову падає в безодню «русского міра»
29 січня о 19:16 ·
Гуманітарна політика держави впевнено летить у прірву. Те що по цеглинці повільно вибудовувалось 5 років тепер розвалюється шаленим натиском кваратлівських кадрів.
Сьогодні, просто на день пам'яті Героїв Крут, Кабмін символічно плює на Україну і ставить на посаду голови Держкіно людину, яка поняття сивого не має що це таке. Проте, вже встигла і містечковий кінотеатр очолити, і аграрною сферою цілої області покерувати. А тепер час зробити повний квартал в Держкіно.
А я нагадаю, що це ж Держкіно ще й видає прокатні посвідчення фільмам. В тому числі і російським. За цей час сотням таких фільмів просто заборонили виходити на території України. Що буде тепер? А тепер людина, що скасувала показ фільму «Червоний» буде вирішувати чи бути рашистам на екранах українських телеканалів.
Так що очікуємо всіх московський звьоз знову на українських екранах. Від Добронравова до Порєчєнкова.
«Какая разніца». У нас же «мір», скажуть «слуги народу». У нас «нормандський формат». А те що там «пострілюють», то таке. Ну загинуло пару десятків. То нічого. Головне «мір».
Так і заживемо. В Білорусі-2. Без кіно і без культури. Німі та безмовні.
14 год ·
Всі ці роки ми намагалися не помічати фактів ксенофобії по відношенню до українців з боку національних меншин.
Найбільше не задоволені українською державою саме ті меншини, представники яких обіймають в ній найбільше керівних посад.
Раніше ми могли приховувати від себе те, що нація вмирає, ігнорувати хворобу, відкидати на пізніше вивчення діагнозу. Нині, завдяки зеленському, реальність відкрилася у всій своїй жахливій простоті.
Врятувати нас може лише пересадка кісткового мозоку. Або й головного. В усьому світі це називається не реформи, не вибори, не боротьба за демократію, але національно-визвольна війна.
І, якщо ми все ще боїмося її розпочати, це зовсім не означає, що варто переконувати себе в тому, що це не єдиний вихід.
nCoV Мутный Тип 5.0
@muddytype5_0
У Вовы сейчас два пути : 1. Открыто признать, что полностью провалился 2. Ссать в глаза Как думаете какой выберет ?
- Зеленский за полгода сделал больше реформ, чем Порошенко за пять лет!
- Например?
- Да много чего!
- А конкретнее?
- ... ууу порохобот, ****!
В номинации самый жирнопламенный баттхерт недели уверенно занимает первую строку этот душераздирающий пост. Наслаждайтесь!
Erokhin Ivan
Забыли?
Вот так фраза выглядит полностью законченной.
А я вам нагадаю, що пані Марина Кудерчук, яка очолила по квоті Єрмака Держкіно - це та сама людина, яка звільнила золотого, безсмертного автора золотих, безсмертних плакатів, які буквально потрясалі устої образотворчого мистецтва, і які, я вважаю, через десятки років будуть продаватися на аукціонах за шалені гроші.
Власне, крім цих афіш, нічого іншого цікавого в кінотеатрі Довженка (в Запоріжжі) не було.
Alex Noinets
П'ятниця всеж-таки:
Коротко
Оплата за доставку квитанції за доставку газу.
* * *
- Здравствуйте, а вы кто?
- Я фолловер со стороны невесты.
* * *
"Человек-Паук". Сюжет: у подростка начались изменения в теле и он обнаружил, что может стрелять белой липкой жидкостью.
* * *
Женская истерика - это выражение женской интуиции с помощью женской логики.
* * *
Сколько замечательных людей вокруг! А вы мясо животных едите.
* * *
Нынешнее поколение - слабаки, при любой мелкой проблеме бегут ныть к психотерапевту. Вот наше поколение было сильным, сами со всем справлялись!
* уходит в запой на месяц *
* * *
В Израиле у детей молочные зубы растут отдельно от мясных.
* * *
Вот вы говорите, что проблемы сексизма не существует. Ок, но почему наши женщина родит, она получит 41 тысячу гривен, а если родит мужчина, то он получит 1 миллион долларов?
ПУСТЬ ЦУКА ТАМ РТЫ ЖУРНАЛИСТАМ ЗАКРЫВАЕТ
ГНАТЬ ЭТУ ИУДУ ИЗ РАДы!