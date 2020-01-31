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Все про:назначение (1540) Госкино (151) Бородянский Владимир (79) Кудерчук Марина (2)

 Мы действуем с ограниченными ресурсами в ограниченном времени с ограниченным количеством людей, - Бородянский о назначении Кудерчук главой Госкино

Кабмин назначил Марину Кудерчук на должность председателя Госкино по результатам конкурса и это назначение не связано с ее возможной поддержкой команды Президента.

Об этом заявил министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Я не связываю поддержку команды Зеленского с тем, что она (Кудерчук. - Ред.) стала руководителем Госкино", - сказал Бородянский, отвечая на вопрос, правдива ли распространенная в соцсетях информация о том, что новый руководитель Госкино поддерживала команду действующего Президента, и связано ли это с ее назначением на должность.

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Министр напомнил, что кандидатов на должность председатель Госкино отбирало Национальное агентство по вопросам государственной службы, а уже с поданными ему кандидатами были проведены собеседования и правительство определилось с победителем.

"Мы действуем с ограниченными ресурсами в ограниченном времени с ограниченным количеством людей, которые подаются на государственную службу. Из тех людей, которые были поданы на государственную службу, Кабинет Министров назначил Марину руководителем службы", - заметил чиновник.

В то же время, говоря в целом о конкурсах на должности государственной службы, Бородянский не исключил изменения подхода к их проведению.

По его словам, конкурсы и критерии оценки являются общими, "они дают очень странный результат".

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Как сообщалось, Кабинет министров 29 января принял решение о назначении на должность председателя Государственного агентства Украины по вопросам кино Марины Кудерчук.

Источник: https://censor.net.ua/n3172951
 
 
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Андрій Смолій
29 січня о 16:04 ·

ПОВНИЙ ДЕМОНТАЖ УКРАЇНСЬКОГО КІНО!
Уряд призначив главою Держкіно Марину Кудерчук. Людина, яка очолювала один з кінозалів Запоріжжя, забороняла демонстрацію фільму «Червоний» на День Незалежності, а нині була заступницею Облдержадміністрації.
Проте, головним досягненням цієї людини є прийом в своєму залі 95 кварталу. Все. Більше ця людина не зробила нічого для українського кіно та культури.

На цьому на кінометографу можна ставити сміливий хрест. Про що може йти мова далі? Про яку культуру? Мову?
Українську культуру планомірно демонтовують та перетворюють на малоросійський квартал. Все українське втоптують та множать на нуль. Цього і варто було очікувати. Хто там дуже радів з «промов» Зеленського у Польщі? Ось реальні дії, які свідчать про протилежне.
Так жаль, що українське кіно, яке отримало відродження у 2014 році знову падає в безодню «русского міра»

Мы действуем с ограниченными ресурсами в ограниченном времени с ограниченным количеством людей, - Бородянский о назначении Кудерчук главой Госкино - Цензор.НЕТ 6082
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Андрій Смолій
29 січня о 19:16 ·

Гуманітарна політика держави впевнено летить у прірву. Те що по цеглинці повільно вибудовувалось 5 років тепер розвалюється шаленим натиском кваратлівських кадрів.
Сьогодні, просто на день пам'яті Героїв Крут, Кабмін символічно плює на Україну і ставить на посаду голови Держкіно людину, яка поняття сивого не має що це таке. Проте, вже встигла і містечковий кінотеатр очолити, і аграрною сферою цілої області покерувати. А тепер час зробити повний квартал в Держкіно.
А я нагадаю, що це ж Держкіно ще й видає прокатні посвідчення фільмам. В тому числі і російським. За цей час сотням таких фільмів просто заборонили виходити на території України. Що буде тепер? А тепер людина, що скасувала показ фільму «Червоний» буде вирішувати чи бути рашистам на екранах українських телеканалів.

Так що очікуємо всіх московський звьоз знову на українських екранах. Від Добронравова до Порєчєнкова.
«Какая разніца». У нас же «мір», скажуть «слуги народу». У нас «нормандський формат». А те що там «пострілюють», то таке. Ну загинуло пару десятків. То нічого. Головне «мір».
Так і заживемо. В Білорусі-2. Без кіно і без культури. Німі та безмовні.

Мы действуем с ограниченными ресурсами в ограниченном времени с ограниченным количеством людей, - Бородянский о назначении Кудерчук главой Госкино - Цензор.НЕТ 4301
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Многие не понимают почему новым главой Госкино стал бывший директор коммунального кинотеатра им. Довженко Запорожского городского совета. Все просто. Видимо она хорошо разбирается в кинотворчестве новой власти. А если без шуток, то назначить человека без знаний и опыта, который ничего не понимает в киноиндустрии - это продолжение традиции Зеленского назначать профанов, которые ничего не понимают, но будут из "своих". В общем ярмарка глупости на Банковой продолжается.
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Лукашенко белорусских барыг закопал в лесу, но Европа в Беларусь так и не пришла. А Россия эту страну практически поглотила.
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зрозуміло!
І самі ви - дуже обмежені особи
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А КОГО ДОЛЖНО ИНТЕРЕСОВАТЬ ЧТО БУБОЧКА Гончарук Ты сам и все вы Слуги одного поганенкого еврея чье место у параши дебилы от рождения без Дипломов об образовании вообще например министр образования недоучившаяся дура выгнанная за академическую неуспеваемость??!! что хорошо прыгала в кроватке или французскую любовь умеет гарно делать??! вот что ЕВРЕИ вы достали вы дебилы по определению когда я итал Библию я никак не мог понять почему Евреи... вчерашние Рабы Египта видя Чудеса от Бога и самого Бога в воочию все равно тупо совершали согрешения и нарушали Договор с Богом..потому что тупые и дебильные по определению...
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Оказывается , что верных Слугам рабов не так уж много, а 73% оказались не не реальными , а виртуальными.
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Перевод на общепонятный: Да, мы дебилы, и эта курица на нашем фоне выглядит человеком выдающихся способностей. Мы действуем с ограниченными ресурсами в ограниченном времени с ограниченным количеством людей, - Бородянский о назначении Кудерчук главой Госкино - Цензор.НЕТ 9086
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Андрій Смолій
29 січня о 16:04 ·

ПОВНИЙ ДЕМОНТАЖ УКРАЇНСЬКОГО КІНО!
Уряд призначив главою Держкіно Марину Кудерчук. Людина, яка очолювала один з кінозалів Запоріжжя, забороняла демонстрацію фільму «Червоний» на День Незалежності, а нині була заступницею Облдержадміністрації.
Проте, головним досягненням цієї людини є прийом в своєму залі 95 кварталу. Все. Більше ця людина не зробила нічого для українського кіно та культури.

На цьому на кінометографу можна ставити сміливий хрест. Про що може йти мова далі? Про яку культуру? Мову?
Українську культуру планомірно демонтовують та перетворюють на малоросійський квартал. Все українське втоптують та множать на нуль. Цього і варто було очікувати. Хто там дуже радів з «промов» Зеленського у Польщі? Ось реальні дії, які свідчать про протилежне.
Так жаль, що українське кіно, яке отримало відродження у 2014 році знову падає в безодню «русского міра»

Мы действуем с ограниченными ресурсами в ограниченном времени с ограниченным количеством людей, - Бородянский о назначении Кудерчук главой Госкино - Цензор.НЕТ 6082
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Андрій Смолій
29 січня о 19:16 ·

Гуманітарна політика держави впевнено летить у прірву. Те що по цеглинці повільно вибудовувалось 5 років тепер розвалюється шаленим натиском кваратлівських кадрів.
Сьогодні, просто на день пам'яті Героїв Крут, Кабмін символічно плює на Україну і ставить на посаду голови Держкіно людину, яка поняття сивого не має що це таке. Проте, вже встигла і містечковий кінотеатр очолити, і аграрною сферою цілої області покерувати. А тепер час зробити повний квартал в Держкіно.
А я нагадаю, що це ж Держкіно ще й видає прокатні посвідчення фільмам. В тому числі і російським. За цей час сотням таких фільмів просто заборонили виходити на території України. Що буде тепер? А тепер людина, що скасувала показ фільму «Червоний» буде вирішувати чи бути рашистам на екранах українських телеканалів.

Так що очікуємо всіх московський звьоз знову на українських екранах. Від Добронравова до Порєчєнкова.
«Какая разніца». У нас же «мір», скажуть «слуги народу». У нас «нормандський формат». А те що там «пострілюють», то таке. Ну загинуло пару десятків. То нічого. Головне «мір».
Так і заживемо. В Білорусі-2. Без кіно і без культури. Німі та безмовні.

Мы действуем с ограниченными ресурсами в ограниченном времени с ограниченным количеством людей, - Бородянский о назначении Кудерчук главой Госкино - Цензор.НЕТ 4301
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Обмежений ресурс - це совість, честь, патрвотизмі компетентність. Це все справді вкрай обмежене у зебільні.
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Поэтому мы игнорим результаты конкурсов и призначаем каких-то чертей. А если вы такие ограниченные, нехер было лезть, куда не просили.
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Дмитро Корчинський
14 год ·

Всі ці роки ми намагалися не помічати фактів ксенофобії по відношенню до українців з боку національних меншин.

Найбільше не задоволені українською державою саме ті меншини, представники яких обіймають в ній найбільше керівних посад.

Раніше ми могли приховувати від себе те, що нація вмирає, ігнорувати хворобу, відкидати на пізніше вивчення діагнозу. Нині, завдяки зеленському, реальність відкрилася у всій своїй жахливій простоті.

Врятувати нас може лише пересадка кісткового мозоку. Або й головного. В усьому світі це називається не реформи, не вибори, не боротьба за демократію, але національно-визвольна війна.

І, якщо ми все ще боїмося її розпочати, це зовсім не означає, що варто переконувати себе в тому, що це не єдиний вихід.
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Мы действуем с ограниченными ресурсами в ограниченном времени с ограниченным количеством людей, держитесь, и даже не думайте уходить со своих должностей с мизерной зарплатой.
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Многие не понимают почему новым главой Госкино стал бывший директор коммунального кинотеатра им. Довженко Запорожского городского совета. Все просто. Видимо она хорошо разбирается в кинотворчестве новой власти. А если без шуток, то назначить человека без знаний и опыта, который ничего не понимает в киноиндустрии - это продолжение традиции Зеленского назначать профанов, которые ничего не понимают, но будут из "своих". В общем ярмарка глупости на Банковой продолжается.
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Виявилось що в кварталі не вистачає кловунів. Пічалька.
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Кумовей и друзей явно не хватает. В ход пошли предатели и регионалы, как при мародере.
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Кловуни ЗЕбільні. Ви дієте в можливостях обмежених вашою одною замкнутою звилиною залишеною від кіпи.
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А что, парикмахеры разве не участвуют больше в распределении?
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"Мы действуем с ограниченными ресурсами в ограниченном времени с ограниченным количеством людей, - Бородянский о назначении Кудерчук главой Госкино". Ми діємо з обмеженими ресурсами в обмеженому часі з обмеженою кількістю людей, - Бородянський про призначення Кудерчук главою Держкіно - Цензор.НЕТ 5689 А що таке? На вас хтось нападає? За горло душить? Невже холуї закінчуються? Особиста відданість Оманському- головний критерій відбору, професіоналізм вас не цікавить. На кого розраховані ці понти?
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Спешат наворовать и сбежать потому время ограничено и и с людьми проблема.
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nCoV Мутный Тип 5.0
@muddytype5_0


У Вовы сейчас два пути : 1. Открыто признать, что полностью провалился 2. Ссать в глаза Как думаете какой выберет ?
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Дяденьки, а вы точно реформаторы?
- Зеленский за полгода сделал больше реформ, чем Порошенко за пять лет!
- Например?
- Да много чего!
- А конкретнее?
- ... ууу порохобот, ****!Ми діємо з обмеженими ресурсами в обмеженому часі з обмеженою кількістю людей, - Бородянський про призначення Кудерчук главою Держкіно - Цензор.НЕТ 7676
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+ Люблю запах разочарования по утрам Ми діємо з обмеженими ресурсами в обмеженому часі з обмеженою кількістю людей, - Бородянський про призначення Кудерчук главою Держкіно - Цензор.НЕТ 3658
В номинации самый жирнопламенный баттхерт недели уверенно занимает первую строку этот душераздирающий пост. Наслаждайтесь!

Ми діємо з обмеженими ресурсами в обмеженому часі з обмеженою кількістю людей, - Бородянський про призначення Кудерчук главою Держкіно - Цензор.НЕТ 1219

Erokhin Ivan
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Мы действуем с ограниченными ресурсами в ограниченном времени с ограниченным количеством людей... Бородянский (с) и с весьма ограниченными умственными способностями.
Вот так фраза выглядит полностью законченной. Ми діємо з обмеженими ресурсами в обмеженому часі з обмеженою кількістю людей, - Бородянський про призначення Кудерчук главою Держкіно - Цензор.НЕТ 3759
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Держкіно буде як кінотеатр Довженка, але без креативу

А я вам нагадаю, що пані Марина Кудерчук, яка очолила по квоті Єрмака Держкіно - це та сама людина, яка звільнила золотого, безсмертного автора золотих, безсмертних плакатів, які буквально потрясалі устої образотворчого мистецтва, і які, я вважаю, через десятки років будуть продаватися на аукціонах за шалені гроші.
Власне, крім цих афіш, нічого іншого цікавого в кінотеатрі Довженка (в Запоріжжі) не було.

Ми діємо з обмеженими ресурсами в обмеженому часі з обмеженою кількістю людей, - Бородянський про призначення Кудерчук главою Держкіно - Цензор.НЕТ 6208

Ми діємо з обмеженими ресурсами в обмеженому часі з обмеженою кількістю людей, - Бородянський про призначення Кудерчук главою Держкіно - Цензор.НЕТ 6169

Ми діємо з обмеженими ресурсами в обмеженому часі з обмеженою кількістю людей, - Бородянський про призначення Кудерчук главою Держкіно - Цензор.НЕТ 2509

Ми діємо з обмеженими ресурсами в обмеженому часі з обмеженою кількістю людей, - Бородянський про призначення Кудерчук главою Держкіно - Цензор.НЕТ 1036

Alex Noinets
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"Мы действуем с ограниченными ресурсами в ограниченном времени с ограниченным количеством людей", ( с ограниченным интеллектом (так и хочется добавить))
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Кадрова політика зелених. Освіта - трохи не ПТУ регіонального рівня. Досвіду в кіноіндустрії - майже голяк. Незрозумілим чином вискочила на посаду заступника голови облода тощо.
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Доброго ранку і гарного настрою, панове!
П'ятниця всеж-таки:

Коротко

Оплата за доставку квитанції за доставку газу.
* * *
- Здравствуйте, а вы кто?
- Я фолловер со стороны невесты.
* * *
"Человек-Паук". Сюжет: у подростка начались изменения в теле и он обнаружил, что может стрелять белой липкой жидкостью.
* * *
Женская истерика - это выражение женской интуиции с помощью женской логики.
* * *
Сколько замечательных людей вокруг! А вы мясо животных едите.
* * *
Нынешнее поколение - слабаки, при любой мелкой проблеме бегут ныть к психотерапевту. Вот наше поколение было сильным, сами со всем справлялись!
* уходит в запой на месяц *
* * *
В Израиле у детей молочные зубы растут отдельно от мясных.
* * *
Вот вы говорите, что проблемы сексизма не существует. Ок, но почему наши женщина родит, она получит 41 тысячу гривен, а если родит мужчина, то он получит 1 миллион долларов?
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и по этому берем на руководящие должности людей с ограниченными прфессиональными и умственными способностями. но своих
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Вже дістала та зешушера на відповідальних посадах!
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Затолкать этого израильтянина в мусорник и отправить на землю обетованную
ПУСТЬ ЦУКА ТАМ РТЫ ЖУРНАЛИСТАМ ЗАКРЫВАЕТ
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Это же надо , этот гавнюк решил действовать методами нацистов- СТАВИТЬ КЛЕЙМО УКРАИНСКОМУ НАРОДУ
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а може справа не в обмеженому часі а або в обмеженій профпригодності або в обмеженій принциповості
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Вот так, подлизываясь к власти, евреи и в тройки по отбиранию продуктов у крестьян пролезли в голодомор
ГНАТЬ ЭТУ ИУДУ ИЗ РАДы!
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Ну да...Таки УМНЫЕ в ЗЕКАМАНДЕ в ОГРАНИЧЕНОМ КОЛИЧЕСТВЕ!!!
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