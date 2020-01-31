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 Политика Украины
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Все про:коррупция (7622) наблюдательный совет (48) предприятие (183) Гвоздий (3)

 ​Набсоветы нужны, чтобы защитить госпредприятия от политического влияния и коррупционных схем, - Гвоздий

Глава Наблюдательного совета "Укргидроэнерго" Валентин Гвоздий считает, что Набсоветы - не только инструмент контроля над эффективным использованием имущества предприятия, но также механизм противодействия отмыванию доходов и рейдерству.

Об этом он сообщил УНИАН.

"Наблюдательные советы были созданы именно для того, чтобы обеспечить контроль и надзор за эффективным и рациональным использованием имущественного комплекса предприятий, соблюдением норм антикоррупционного законодательства, противодействовать отмыванию доходов, рейдерству и так далее", - отметил Валентин Гвоздий.

По его мнению, Государственные предприятия, особенно осуществляющие деятельность в энергетической отрасли, имеют стратегическое значение для экономики и безопасности государства, его граждан.

"Одной из основных задач корпоратизации стала защита государственных предприятий от политического влияния. Внедрение Наблюдательных советов в таких особенных корпоративных структурах и наличие в их составе независимых членов, с которыми заключается контракт на 3 года, как раз и призвано стать юридической гарантией того, что при очередной смене власти, госкомпаниям не грозит институционный стресс. То есть, они и дальше смогут стабильно развиваться в соответствии с принятыми стратегиями и планами, выполняя свою главную функцию – защиту потребителя, обеспечивая его достаточным количеством ресурсов и при этом генерируя прибыль", - добавил Гвоздий.

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Глава Набсовета "Укргидроэнерго" также акцентировал внимание на том, что Набсоветы имеют исключительные полномочия, как то принятие решения о проведении очередных и внеочередных общих собраний, избрание и прекращение полномочий главы и членов исполнительного органа, осуществление контроля за своевременным предоставлением отчетов о деятельности предприятия, избрание аудитора для проведения проверки и прочее.

Таким образом, считает он, Наблюдательные советы являются механизмом, обеспечивающим работу системы сдержек и противовесов. Другими словами, если один субъект пытается завладеть функциями и полномочиями другого субъекта, то в распоряжении последнего есть закрепленный законом и уставом инструмент противодействия.

Источник: https://censor.net.ua/n3172949
 
 
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Особенно хорошо мы это наблюдали на примерах Нафтогаза, Укрпочты и Укрзализници.
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ага Зарплата о журналюги Наема 310 тысяч.. а у второго борца с Порошенко Левченко 420 тыс еще Шабунину борца с Порошенко также не нашли местечко.. за 500 тысяч... эти Наб советы я бы назвал нецензурно на букву Е...
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Паразит считает , что он нужен .Кто бы сомневался .
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Ничего не может спасти от коррупции бизнес, у которого нет хозяина
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А судьи кто ? За такое бабло и за такую безответственность у вас там очередь родственников, кумовьев, проституток, клоунов 95 квартал ...... *** ну и синекура
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