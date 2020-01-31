 Российское "ихтамнет" не воспринимается ни в ОБСЕ, ни за ее пределами, - постпред Украины Цимбалюк

Об этом заявил Постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цимбалюк в своем выступлении на 1257-м заседании Постоянного совета ОБСЕ 30 января, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Все это время российская сторона оставалась изолированной как в этом зале, так и на многих других международных форумах, тщетно пытаясь навязать собственное ложное видение конфликта, его первопричин, сторон и перспектив урегулирования", - заявил он.

По словам дипломата, неудивительно, что многие свои выступления на заседаниях Постоянного совета ОБСЕ российский представитель начинает со слов "а сейчас я расскажу вам о реальной ситуации в Украине". Однако "эта альтернативная реальность, навязанная Россией, не имеет ничего общего с правдой".

Глава миссии Украины при ОБСЕ указал на бесполезные попытки делегации РФ навязать обсуждение российской агрессии против Украины в Постоянном совете под "своим" пунктом повестки дня. Как известно, Украина, делегация ЕС, миссии США, Канады и других стран при ОБСЕ выступают каждый четверг на Постсовете под пунктом повестки дня, который звучит как "Продолжающаяся российская агрессия против Украины и незаконная оккупация Крыма". Россия же во время этих заседаний выступает по той же теме, но под своим пунктом повестки дня - "о ситуации в Украине и необходимости выполнения Минских договоренностей". При этом, ни одна из делегаций стран-участниц ОБСЕ не высказывается на тему войны на Донбассе по предложенному российской стороной пункту.

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"Мы осознаем разочарование российской стороны в связи с этим фактом и подчеркиваем, что единственный реальный путь вперед покончить с дипломатической изоляцией России - вывести российские силы с оккупированных частей территории Украины и в конце концов прекратить продолжающийся конфликт, который не приносит пользы и самой России", - подчеркнул Цимбалюк.

Прежде всего Украина рассчитывает, что российская сторона и ее незаконные вооруженные формирования на Донбассе "прекратят огонь, который продолжается по сей день, в том числе с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения, несмотря на все обязательства, взятые на себя Россией".

"Мы отвергаем попытки России продемонстрировать свою якобы непричастность к развитию событий на местах, заявляя об отсутствии регулярных российских войск в Донбассе. Россия руководит, тренирует, оснащает, финансирует и полностью контролирует боевиков, воюющих вдоль линии столкновения. Хотя и без официальных российских воинских знаков отличия, эти люди являются членами российских вооруженных формирований, которые Россия развернула и использует для атаки на Украину. Они осуществляют военные провокации с использованием тяжелого вооружения, которое поставляет Россия", - заявил глава украинской миссии при ОБСЕ.

Он также прокомментировал недавнее заявление Путина о том, что танки и тяжелое вооружение боевикам в ОРДЛО может поступать "из стран, которые им симпатизируют".

"Не нужно напоминать, что единственной страной, которая это делает и имеет общую границу с этими частями Украины, является Российская Федерация", - заявил Цимбалюк.

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Он в очередной раз призвал РФ прекратить незаконную оккупацию Крыма, милитаризацию Черного и Азовского морей и остановить свою агрессию, в том числе путем вывода своих вооруженных формирований с временно оккупированных территорий Украины.