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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:ОБСЕ (3912) Россия (74869) Донбасс (20573) Цимбалюк (55)

 Российское "ихтамнет" не воспринимается ни в ОБСЕ, ни за ее пределами, - постпред Украины Цимбалюк

Российские попытки навязывания альтернативной реальности о ситуации в Украине и отрицание своей вооруженной агрессии против соседа не воспринимаются как на заседаниях Постоянного совета ОБСЕ, так и на других международных площадках.

Об этом заявил Постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цимбалюк в своем выступлении на 1257-м заседании Постоянного совета ОБСЕ 30 января, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Все это время российская сторона оставалась изолированной как в этом зале, так и на многих других международных форумах, тщетно пытаясь навязать собственное ложное видение конфликта, его первопричин, сторон и перспектив урегулирования", - заявил он.

По словам дипломата, неудивительно, что многие свои выступления на заседаниях Постоянного совета ОБСЕ российский представитель начинает со слов "а сейчас я расскажу вам о реальной ситуации в Украине". Однако "эта альтернативная реальность, навязанная Россией, не имеет ничего общего с правдой".

Глава миссии Украины при ОБСЕ указал на бесполезные попытки делегации РФ навязать обсуждение российской агрессии против Украины в Постоянном совете под "своим" пунктом повестки дня. Как известно, Украина, делегация ЕС, миссии США, Канады и других стран при ОБСЕ выступают каждый четверг на Постсовете под пунктом повестки дня, который звучит как "Продолжающаяся российская агрессия против Украины и незаконная оккупация Крыма". Россия же во время этих заседаний выступает по той же теме, но под своим пунктом повестки дня - "о ситуации в Украине и необходимости выполнения Минских договоренностей". При этом, ни одна из делегаций стран-участниц ОБСЕ не высказывается на тему войны на Донбассе по предложенному российской стороной пункту.

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"Мы осознаем разочарование российской стороны в связи с этим фактом и подчеркиваем, что единственный реальный путь вперед покончить с дипломатической изоляцией России - вывести российские силы с оккупированных частей территории Украины и в конце концов прекратить продолжающийся конфликт, который не приносит пользы и самой России", - подчеркнул Цимбалюк.

Прежде всего Украина рассчитывает, что российская сторона и ее незаконные вооруженные формирования на Донбассе "прекратят огонь, который продолжается по сей день, в том числе с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения, несмотря на все обязательства, взятые на себя Россией".

"Мы отвергаем попытки России продемонстрировать свою якобы непричастность к развитию событий на местах, заявляя об отсутствии регулярных российских войск в Донбассе. Россия руководит, тренирует, оснащает, финансирует и полностью контролирует боевиков, воюющих вдоль линии столкновения. Хотя и без официальных российских воинских знаков отличия, эти люди являются членами российских вооруженных формирований, которые Россия развернула и использует для атаки на Украину. Они осуществляют военные провокации с использованием тяжелого вооружения, которое поставляет Россия", - заявил глава украинской миссии при ОБСЕ.

Он также прокомментировал недавнее заявление Путина о том, что танки и тяжелое вооружение боевикам в ОРДЛО может поступать "из стран, которые им симпатизируют".

"Не нужно напоминать, что единственной страной, которая это делает и имеет общую границу с этими частями Украины, является Российская Федерация", - заявил Цимбалюк.

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Он в очередной раз призвал РФ прекратить незаконную оккупацию Крыма, милитаризацию Черного и Азовского морей и остановить свою агрессию, в том числе путем вывода своих вооруженных формирований с временно оккупированных территорий Украины.

Источник: https://censor.net.ua/n3172948
 
 
 Топ комментарии
 
пропозиція: якщо лаптєстан надалі стверджує, що "ихтамнєт", то не треба тоді їх брати в полон, жмурити зразу та закопувати у лісосмугах цих свинособак.
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Российское кровавое бабло везде хорошо возпринимается.
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про кукарекает петух или нет а солнце все равно всходит
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пропозиція: якщо лаптєстан надалі стверджує, що "ихтамнєт", то не треба тоді їх брати в полон, жмурити зразу та закопувати у лісосмугах цих свинособак.
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Це було б добре. Але щоб вбити вже обеззброєного ворога, теж треба достатньо сили духа і ненависті. А українцям цього явно бракує.
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не отрицают ихтамнетов но сделать ничего не могут......
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Российское кровавое бабло везде хорошо возпринимается.
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Это сейчас не воспринимаются. А если заплатить как ПАСЕшникам?
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Что за херня и где правда , в ОБСЕ и за пределами не воспринимают трёп рашки , а в ПАСЕ , одна из структур ЕС , рашку принимают на ура с аплодисментами.
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про кукарекает петух или нет а солнце все равно всходит
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яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!
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Слова, слова, слова... Где решения ОБСЕ, осуждающие нацистскую политику наРФии?
Делать такие заявления, это дешевый пиар и имитация работы, постпред.
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Они-то как раз и есть в ОБСЕ. И имели в виду, кто и что не воспринимает.
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