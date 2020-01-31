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 Эстония осуждает попытки России переписать историю Второй мировой войны, - проект заявления парламента

Политическое заявление с осуждением России за попытки трактовать историю Второй мировой войны в выгодном для себя свете подписали 73 депутата эстонского парламента (Рийгикогу).

Об этом сообщил председатель комиссии парламента по иностранным делам Марко Михкельсон, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Проект нашего заявления подписали 73 депутата, представляющих все пять парламентских фракций. В этом смысле я рад, что по этому вопросу у нас намечается надежный консенсус", - сказал Михкельсон.

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Далее, по его словам, комиссия Рийгикогу по иностранным делам обсудит проект заявления на своем заседании, которое состоится, скорее всего, 11 февраля.

"Как представитель инициаторов этого заявления я хочу, чтобы были приглашены также работники не только министерств иностранных дел и образования и науки, а и сотрудники Института памяти, чтобы обсуждение этой темы было более разлогим. А голосование за проектом заявления в большом зале Рийгикогу, вполне вероятно, пройдет к очередной годовщине независимости ЭР, 19 или 20 февраля", - подчеркнул Михкельсон.

Напомним: для того, чтобы заявление было принято, достаточно одного чтения проекта соответствующего документа в эстонском парламенте.

Источник: https://censor.net.ua/n3172946
 
   
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Вот неблагодарные туземцы, не ценят "освободителей"...
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Тю! Так Московія переписує історію останні років 300, починаючи з Петра І. Це в них така національна гра по збільшенню "вялічія" та посиленню "скрєп"
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Не с Петра 1, а начиная Василия 3 (конец 15 начало 16 века) в письме к нему некий монах Фолофей обрисовал идею Московии как 3 Рима. Идея зашла, а потом пошло-поехало. Начали константинопольских царей и римских императоров вписывать в предки московский царей, нарисовали границы будущего "Рима"....дальше вы знвете
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Тю, проснулись! Расея начиная с 15 века, только и занята, что переписыванием истории под себя, пытаясь нарисовать 3й Рим
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я знову ж, в 3344-й раз переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!
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Россия переписывает историю не только Второй мировой войны, она переписывает историю всей цивилизации. Но, как не крути, читаем Повести временных лет: В лето 6390. […] И сел Олег, княжа, в Киеве, и сказал Олег: «Да будет это мать городам русским». То есть столица Украина г. Киев это мать городам русским. Где в летописях указано, что Москва это русский город и что это мать городам русским, нет такого. То есть Московия украла историю Киевской Руси, название, религию.
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Присоединение Прибалтики к СССР (в странах Балтии и многих других этот период называется Сoветской оккупацией)[1][2][3][4][5][6] - включение независимых прибалтийских государств - Эстонии, Латвии и Литвы - в состав СССР, ставшее следствием подписания СССР и нацистской Германией в августе 1939 года договора о ненападении между Германией и Советским Союзом и Договора о дружбе и границе, секретные протоколы которых зафиксировали разграничение сфер интересов этих двух держав в Восточной Европе[7][8][9][10][11][12][13][14].
Совет Европы в своих резолюциях охарактеризовал процесс вхождения прибалтийских государств в состав СССР как оккупацию, насильственное включение [в состав страны] и аннексию[26]. В 1983 году Европейский парламент осудил его как оккупацию, и в дальнейшем (2007) использовал в этом отношении такие понятия как «оккупация» и «незаконная инкорпорация»[27][28][29].
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