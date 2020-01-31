 С сегодняшнего дня все школы Сум закрывают на карантин

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Сумского горсовета.

Также на 10 дней запрещено проведение в учебных заведениях спортивных, культурных и других массовых мероприятий.

Учреждениям торговли рекомендовали придерживаться масочного режима.

Отмечается, что перед этим в Сумах уже действовали ограничительные меры в школе №1 и классической гимназии, где заболели более 20% школьников, не учились начальные классы в школах №17 и 24, а также 164 классов в 22 школах.

В целом в городе средний показатель заболеваемости среди школьников достиг 21%, что дает основания приостановить учебный процесс во всех учреждениях общего среднего образования.

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Сейчас в Сумах с гриппом, ОРВИ и пневмонией находятся в лечебных учреждениях 232 человека, 153 из них – дети.

Напомним, из-за вспышки заболеваний гриппом и ОРВИ карантин в школах ввели в восьми областях Украины.