EN|RU|UK
Темы дня: Записи Трубы Коронавирус из Китая Записи Гончарука Крушение самолета МАУ в Иране Обмен пленными Убийство Шеремета Рынок земли Обирай свідомо
 Общество, Здоровье
  769  11
Все про:грипп (457) карантин (192) Сумы (634) школа (1983) ОРВИ (151)

 С сегодняшнего дня все школы Сум закрывают на карантин

Власти Сум ввели ограничительные меры из-за повышения заболеваемости ОРВИ и гриппом – с 31 января по 10 февраля на карантин закрыты все учреждения общего среднего и внешкольного образования (учреждения дошкольного образования будут работать).

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Сумского горсовета.

Также на 10 дней запрещено проведение в учебных заведениях спортивных, культурных и других массовых мероприятий.

Учреждениям торговли рекомендовали придерживаться масочного режима.

Отмечается, что перед этим в Сумах уже действовали ограничительные меры в школе №1 и классической гимназии, где заболели более 20% школьников, не учились начальные классы в школах №17 и 24, а также 164 классов в 22 школах.

В целом в городе средний показатель заболеваемости среди школьников достиг 21%, что дает основания приостановить учебный процесс во всех учреждениях общего среднего образования.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Все школы Ужгорода закрывают на две недели на карантин, - горсовет

Сейчас в Сумах с гриппом, ОРВИ и пневмонией находятся в лечебных учреждениях 232 человека, 153 из них – дети.

Напомним, из-за вспышки заболеваний гриппом и ОРВИ карантин в школах ввели в восьми областях Украины.

Источник: https://censor.net.ua/n3172942
 
 
 Топ комментарии
 
ну почему же?) просто считаю этот совет дельным Від сьогодні всі школи Сум закривають на карантин - Цензор.НЕТ 1167
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
ну почему же?) просто считаю этот совет дельным Від сьогодні всі школи Сум закривають на карантин - Цензор.НЕТ 1167
 показать весь комментарий
 
 
Должна же быть у Зе-Зе хоть какое-то применение...
 показать весь комментарий
 
Ну да, всё он виноват в происходящем, "от скисания молока до потери потенции")))А как раз в этот момент он гадит рабсеянам по подъездам.
 показать весь комментарий
 
Если кто-то гадит по подъездам - "значит это кому-нибудь нужно"©
 показать весь комментарий
 
 
вполне может быть коронавирус, вот только в разваленной медицине никто не определит
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиОбщество
 
 
 
 
 
 вверх