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 Среди задержанных за попытку дать $5 млн взятки главе ФГИ луганский бизнесмен Виталий Колесников, - СМИ

НАБУ задержало троих человек за попытку дать взятку главе Фонда госимущества. Подозреваемые хотели сменить менеджмент ОПЗ

29 января детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) задержали троих человек при попытке дать взятку главе Фонда госимущества Дмитрию Сенниченко. За годовое "вознаграждение" в $5 млн в год злоумышленники предлагали главе ФГИУ назначить своего человека на должность директора Одесского припортового завода (ОПЗ), который должен был "способствовать сотрудничеству завода" с фирмами Нира и Всеукраинская энерго компания (ВЭК). Среди задержанных – луганский бизнесмен Виталий Колесников, рассказали собеседники LIGA.net в правоохранительных органах, передает Цензор.НЕТ.

По версии НАБУ, в ноябре знакомый главы ФГИУ, некий "Сергей", в сговоре с представителем и владельцем компаний Нира и ВЭК, предложил Дмитрию Сенниченко взятку в размере $5 млн в обмен на увольнение руководства ОПЗ и назначение "своего" директора.

Сенниченко тут же написал заявление в НАБУ и дальше действовал в связке с правохранителями.

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Злоумышленники предложили назначить новым руководителем ОПЗ некоего "Валерия". Сенниченко встретился с ним и обсудил условия "сделки". Всю сумму частями в течение года должен был выплатить "Виталий" – владелец обеих компаний, говорят в НАБУ.

Затем завод должен был продлить договор с ВЭК на производство карбамида, заключенный в 2017 году.

"Согласно бюджету ВЭК на 2019 год и первое полугодие 2020 года в рамках договора с ОПЗ запланировано производство около 700 000 тонн карбамида и 60 000 тонн аммиака на сумму более 7 млрд грн, - отмечатся в видеоролике НАБУ. – Запланированная оплата услуг по давальческой переработке [для завода] … около 1 млрд грн".

С ноября глава ФГИУ, по данным НАБУ, четырежды встречался по этому вопросу с Сергеем, Валерием и Виталием. 29 января детективы НАБУ арестовали их при попытке дать первую часть взятки в размере $50 000.

Теперь им грозит от пяти до десяти лет тюрьмы с конфискацией имущества.

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Короткая стенограмма разговоров (самое важное):

6 декабря, встреча главы ФГИУ с Сергеем и Валерием:

- Валерий: "Мы готовы участвовать, вот сейчас зайти и запуститься, но мы не хотим видеть вот этих людей (и.о директора ОПЗ Щ. – НАБУ), которые там в руководстве".

Среди задержанных за попытку дать $5 млн взятки главе ФГИ луганский бизнесмен Виталий Колесников, - СМИ 01

27 декабря, встреча главы ФГИУ с Сергеем и Виталием:

- Виталий: "Я сейчас больше за "Ниру" прошу. Потому что "ВЭК" говорят, что там политически…

- Сенниченко: Компания ВЭК и УСПП (Украинского союза промышленников и предпринимателей – Ред.).

- Виталий: УСПП – это просто аббревиатура. Мы просим за компанию "Нира"…

- Сенниченко: Так в чем, собственно предложение?

- Виталий: Предложение: если есть возможность, поменять директора (ОПЗ – НАБУ) и дать работать нашим трем компаниям.

- Сергей: ... и будет прибыль. Будет все.

- Сенниченко: У нас же будет конкурс и в нем нужно будет принимать участие. Я не могу "дать работать".

- Сергей: Суть в том, что если мы беремся поменять директора (ОПЗ – НАБУ) и заводим их на завод, то они готовы вот это… (показывает на пальцах число пять – Ред.)

- Сенниченко: Пять чего?

- Сергей: Пять миллионов долларов.

...

- Сергей: Возьмем деньги, положим в ячейку, закроем в банке в каком-то - да и все.

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Среди задержанных за попытку дать $5 млн взятки главе ФГИ луганский бизнесмен Виталий Колесников, - СМИ 02

27 января, встреча главы ФГИУ с Виталием:

- Виталий: Мы договорились следующим образом: вы завтра, к примеру, сводите меня с директором, он подписывает с нами договор. Через 10 дней 400 000 завезу… чтобы мы зашли на завод. Как только мы зашли на завод, я 400 000 долларов каждый месяц вам буду передавать.

- Сенниченко: Сережа озвучивал, что как бы авансом, ну можно там…

- Виталий: … ну хорошо, даже через два дня, когда мы зайдем, давайте авансом. Чтобы мы это видели. Чтобы поменяли директора на нашего… и я подписал договор… готов отдать, аванс десятку, ну 100 000.

- Сенниченко: … вы тогда с Сергеем все согласуете… Он мне показывал бумагу, где было написано, что за содействие есть пятерка.

- Виталий: Мы можем вот так: в момент подписания договора и замены директора, в этот же день, вы получаете первый аванс - это 100? И через две недели – еще 300…. Ну это первый месяц так будет.

Среди задержанных за попытку дать $5 млн взятки главе ФГИ луганский бизнесмен Виталий Колесников, - СМИ 03

Фамилии задержанных в НАБУ раскрывать отказались. По информации собеседников издания в правоохранительных органах, один из них - луганский бизнесмен Виталий Колесников, почетный президент Украинского союза промышленников и предпринимателей (УСПП).

Эти данные косвенно подтверждаются информацией об учредителях компаний-фигурантов и истории взаимоотношений одной из них с ОПЗ.

Сын Колесникова Виталий, согласно реестру Opendatabot, до ноября 2018 года числился владельцем компании ВЭК, затем она перешла к Галине Семиряжко (у нее 50% акций), Александру Гвоздецкому (25%) и Николаю Блошко (25%).

В госреестре Минюста Блошко также значится директором и единственным собственником компании "Нира", которую упоминали фигуранты ролика.

У ОПЗ и ВЭК непростая история взаимоотношений. В декабре 2017 года ВЭК Колесникова заключила контракт с заводом, получив возможность на его мощностях перерабатывать свой газ в аммиак и карбамид.

В рамках соглашения с января 2018 года компания должна была поставлять до 60 млн кубометров газа в месяц, загрузив мощности ОПЗ на 50%. Однако уже в апреле ОПЗ снова приостановил работу из-за нехватки газа. Официальная причина – ВЭК нарушила условия договора с Укртрансгазом о транспортировке газа на предприятие, объяснял Николай Щуриков в Facebook.

Уже в июле Генпрокуратура арестовала более 3000 тонн карбамида ВЭК, который находился на баржах вблизи ОПЗ, свидетельствует решение Печерского райсуда города Киева.

По версии прокуратуры, ВЭК вместе с заводом и компанией Одессагаз, "действуя по предварительному сговору", незаконно отбирала газ из подземных хранилищ газа Укртрансгаза в течение 2017-2018 годов.

Убытки от этой схемы в Укртрансгазе оценили в 500 млн грн. Это сделало Одесский припортовый завод наибольшим промышленным должником за газ в стране. С тех пор движения не было. Судя по судебному реестру, дело заглохло.

Суммарный долг ОПЗ перед НАКом в сентябре 2019 сократился с 2,3 до 1,9 млрд грн.

Источник: https://censor.net.ua/n3172939
 
 
 Топ комментарии
 
Наблюдая, как везде пролазят в руководство выходцы с Крыма и востока Украины. Давно пришла а выводу, шо все должности уходят за бабки. И след этих денег из раши
Потому Украина и барахтается в. Болоте, бо у власти ментальная кацапня
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У всех, небось, и пледики клетчатые заранее припасены....
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можно только себе представить, как живут те, кто соглашается, недаром украинские чиновники одни из самых богатых в мире...., но я не понимаю, почему нельзя работать честно, что мешает, почему можно только красть, давать взятки и врать..., есть же и другие способы...
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У всех, небось, и пледики клетчатые заранее припасены....
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Дивись, появило НАБУ. А явже думав, що воно десь зникло....
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Директор ФГИ лох. Все будет как сказал Колесник, но бабло получат другие. Если чувак готов отдать 5 зеленых лямов, то найдутся те, кто их у него отожмет. Восток - дело тонкое ...
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можно только себе представить, как живут те, кто соглашается, недаром украинские чиновники одни из самых богатых в мире...., но я не понимаю, почему нельзя работать честно, что мешает, почему можно только красть, давать взятки и врать..., есть же и другие способы...
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Да. Целый город дворцов под Киевом построить - Кончу
Не на кровные явно
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Лишнехромосомное, кто тебе дал право называть Украины кого-то ещё, кроме меня?
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Наблюдая, как везде пролазят в руководство выходцы с Крыма и востока Украины. Давно пришла а выводу, шо все должности уходят за бабки. И след этих денег из раши
Потому Украина и барахтается в. Болоте, бо у власти ментальная кацапня
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Ну надо полагать, что они признают свою вину, заплатят штраф тысяч в 8 грн, и после полученных извинений будут свободны, как сопля в полёте.
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и как в следствии..ОПЗ опять будет стоять без работы...)))
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Чергова справа в якій знов стичать вуха фірташа.
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Т.е. если я предложу кому либо взятку, и скажу что от имени Пупкина - Пупкина посадят? Серед затриманих за спробу дати $5 млн хабаря голові ФДМ - луганський бізнесмен Віталій Колесников, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 2218
Лохи какие то !! Предложили бы 1 млн. действующему директору. А за пол-ляма могли грохнуть и директора и ФГИ.
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ОПЗ производить связанный азот из воздуха, а это самая энергозатратная реакция - присоединить к почти инертному атому азота хотя бы пару атомов водорода. В свое время этот завод международная мафия помогла построить именно в СССР, где почти вся экономика, кроме самогоноварения была убыточной. Пообещали, что будут покупать весь аммиак, который там сделают за валюту. Ну а коммунякам нужна была валюта и газа и деревянных рублей не жалко ради этого. Вот ОПЗ и процветал, пока СССР не разорился окончательно. Так шо и теперь хотят вылезти в рай за счет краденого газа.
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Ну и как производят аммиак на Западе? По другой технологии?
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Там не получают 100-200 %% навара на этом, как в Украине - предлагали ведь чтобы ОПЗ произвел карбамида на 7 млрд. а государство получило бы 1 млрд.
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Когда это Колесников (Веня) Луганским бизнесменом стал?Кидала и аферюга.
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ЕСЛИ бы те которые дают взятки боялись, что их посадят ТО такой коррупции в нашей стране не было бы, А так они привыкли, что при Порошенку они это могли себе позволить делать свободно - ВОТ ВАМ И РЕЗУЛЬТАТ, будем надеяться, что для решал и для других будет уроком.
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наивная девушка
при Зеленом это только расцветать начало
все решения судов - все в пользу портнова и коломойского
за бесплатно Вы думате ???
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Можно ставить ставки через сколько времени их отпустят и скажут, шо так и було.
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