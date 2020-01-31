 Мне не известно о договоренности о новом обмене удерживаемыми лицами между РФ и Украиной, - российский омбудсмен Москалькова

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС, об этом Москалькова сказала российским журналистам в Страсбурге.
"Как показывает практика, с началом работы относительно обмена гражданами между двумя государствами есть договоренность двух президентов. Мне о такой договоренности ничего не известно. Я слышала только заявления со стороны президента Украины Владимира Зеленского, с другой стороны сигналов пока не поступало", - сказала она.
Как сообщалось, 23 января Зеленский заявил, что Украина ведет переговоры и готовит два списка на освобождение украинцев, удерживаемых в России и на временно оккупированной территории.
Зустрів Знайомого З АТО. Питаю, Ну, Як Там На Війні? А Він Мені У Відповідь, А Ніякої Війни Нема, Є Каральна Операція… - Ну, як, ми ж чуємо: щодня - обстріли, є поранені і вбиті… - Це є. Але війни нема. Бо війна - це коли обидві сторони стріляють,