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 Происшествия, За рубежом
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 Мне не известно о договоренности о новом обмене удерживаемыми лицами между РФ и Украиной, - российский омбудсмен Москалькова

Российская омбудсмен Татьяна Москалькова заявила, что нет информации о договоренностях РФ и Украины по организации нового обмена удерживаемыми лицами.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС, об этом Москалькова сказала российским журналистам в Страсбурге.

"Как показывает практика, с началом работы относительно обмена гражданами между двумя государствами есть договоренность двух президентов. Мне о такой договоренности ничего не известно. Я слышала только заявления со стороны президента Украины Владимира Зеленского, с другой стороны сигналов пока не поступало", - сказала она.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина передала список на обмен на заседании контактной группы в Минске, - Ермак

Как сообщалось, 23 января Зеленский заявил, что Украина ведет переговоры и готовит два списка на освобождение украинцев, удерживаемых в России и на временно оккупированной территории.

Источник: https://censor.net.ua/n3172937
 
 
 Топ комментарии
 
Всіх кого хотіли московіти забрали ........
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Чекають ганебних законів у ВР, щоб віддати з десяток заложників.
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И об этом..."На Ростов! Ростов! Москва!" - разрывается на автовокзале Бахмута один из тучных местных водителей. Двухэтажные автобусы ездят отсюда в Россию, кажется, чаще, чем в соседнюю Константиновку. К ним выстраиваются огромные очереди, и от этого становится гадко на душе. "Что думаем? Ехать будем?" - с ухмылкой обращается водитель к парню лет 20. Щупленький, с огромными голубыми глазами парень презрительно смотрит и выпаливает: "Я домой с передовой еду. Засунь себе в *опу Ростов" Домовленостей щодо нового обміну утримуваними особами між РФ і Україною поки що немає, - російський омбудсмен Москалькова - Цензор.НЕТ 812 Пройдет неделя: ты вернешься из отпуска, снова проедешь этот же город, снова увидишь автобусы в Ростов и Москву, и снова вернешься на передовую, чтобы защищать патриотов и всех остальных
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Чекають ганебних законів у ВР, щоб віддати з десяток заложників.
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У неё такой взгляд,как будто что то стырила и оправдывается
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похоже, зе-ты и тут приврали про скорый обмен.План надходжень за 2019 тоже перевыпонен.
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Вот никогда не понимал, как бывший чиновник МВД высокого ранга может быть омбудсменом? Или в залесье пчёлы против мёда?
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омбудсмен Москалькова так переживает за человека, что он ей и .....ненужен...
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А тобі дурепі і не потрібно цього знати. Що сЦарливе Х..ло тобі скаже те і будеш робити.
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ЦЕ СТРАШНО
Зустрів Знайомого З АТО. Питаю, Ну, Як Там На Війні? А Він Мені У Відповідь, А Ніякої Війни Нема, Є Каральна Операція… - Ну, як, ми ж чуємо: щодня - обстріли, є поранені і вбиті… - Це є. Але війни нема. Бо війна - це коли обидві сторони стріляють,
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И об этом..."На Ростов! Ростов! Москва!" - разрывается на автовокзале Бахмута один из тучных местных водителей. Двухэтажные автобусы ездят отсюда в Россию, кажется, чаще, чем в соседнюю Константиновку. К ним выстраиваются огромные очереди, и от этого становится гадко на душе. "Что думаем? Ехать будем?" - с ухмылкой обращается водитель к парню лет 20. Щупленький, с огромными голубыми глазами парень презрительно смотрит и выпаливает: "Я домой с передовой еду. Засунь себе в *опу Ростов" Домовленостей щодо нового обміну утримуваними особами між РФ і Україною поки що немає, - російський омбудсмен Москалькова - Цензор.НЕТ 812 Пройдет неделя: ты вернешься из отпуска, снова проедешь этот же город, снова увидишь автобусы в Ростов и Москву, и снова вернешься на передовую, чтобы защищать патриотов и всех остальных
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вернёшься, если зеленский с мусорами в тюрьму не определит ...
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То вже ж обміняли "всіх на всіх". "Головний здобуток саміту в Парижі". Невже фуйло збрехало і не віддало наших бранців? Чи в цьому і був задум договорняка мілких?
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На правду не обижаются, какая бы она горькая не была. Сдача Украины идёт полным ходом и в этом и ваша вина, хотя будете говорить я не голосовал за Зеленского, я голосовал против корупции Порошенко о которой мне росказали на канале Г+Г и о том как он своих братьев повбывал и о том как он наличку вывозил КАМАЗами и т.д Никто Вам не виноват что у Вас мозгов нет и разводят Вас как котят изречение покойного Чечетова.
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