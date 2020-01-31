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 602 населенных пункта в двух областях Украины обесточены из-за непогоды, - ГСЧС

В результате осложнения погодных условий (осадки и порывы ветра) по состоянию на утро четверга обесточены 602 населенных пункта в двух областях Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"По состоянию на 7 часов утра 31 января в результате осложнения погодных условий (осадки и порывы ветра) в результате срабатывания автоматической системы защиты ЛЭП остаются обесточеннымы 602 населенных пункта в двух областях, а именно: Сумская - 440 и Черниговская - 162", - сказано в сообщении.

Отмечается, что к восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

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Движение автомобильного транспорта на автодорогах обеспечено.

Для обеспечения проезда на дорогах от "Укравтодора" привлечены 487 работников и 366 единиц техники.

Источник: https://censor.net.ua/n3172936
 
 
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