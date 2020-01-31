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Все про:обстрел (8648) ранение (2306) Донбасс (20561) операция Объединенных сил (2032)

 Враг применил на Донбассе 122-мм артиллерию, 120- и 82-мм минометы, ранен один украинский воин, - штаб ОС

30 января вооруженные формирования Российской Федерации 6 раз нарушили режим прекращения огня.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.

По данным штаба, противник обстреливал позиции украинских сил из запрещенных минскими договоренностями ствольной артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник осуществил два обстрела по позициям ВСУ, а именно:

- вблизи населенного пункта Березовое - из гранатометов различных систем;
- рядом с Талаковкой - из станкового противотанкового гранатомета (14 выстрелов), крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.

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Четыре вражеских обстрела были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", а именно:

- неподалеку от Орехово - из миномета калибра 120 мм противник выпустил 2 мины;
- три раза возле Новотошковского - из артиллерийских систем калибра 122 мм (5 снарядов), минометов калибра 120 мм (12 мин) и 82-мм минометов (13 мин);
- вблизи населенного пункта Хутор Вильный - из станкового противотанкового гранатомета (2 выстрела), а также крупнокалиберного пулемета.

"Вчера, 30 января, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения", - сказано в сообщении.

С начала текущих суток российские оккупационные войска 2 раза обстреляли позиции украинских сил, а именно:

- рядом с Луганским - из ручного противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и другого стрелкового оружия;
- неподалеку от Широкино - из 82-мм минометов (13 мин), гранатометов различных систем и другого стрелкового оружия.

"За текущие сутки потерь нет" , - добавили в пресс-центре ОС.

Враг применил на Донбассе 122-мм артиллерию, 120- и 82-мм минометы, ранен один украинский воин, - штаб ОС 01

Источник: https://censor.net.ua/n3172934
 
 
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Нелох подивився "в глаза" ***** і... обісрався. Чому не припинив війну як нахвалявся?
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Подпишет капитуляцию отдаст сепарам и РФ всю Украину, запретят "мову", культуру, будет один язык сруський тогда война и прекратится, но это уже другая история и другая Украина, маргиналов в Украине хватает их там 73%, главное что не Порошенко
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Говнокомандующий своим разведением поздавал позиции ВСУ, оборудованные на народные деньги Украины. Наёмники РФ заняли оборудованные позиции Украинской армии и с них ведут прицельный снайперский огонь по ВСУ. Правильным путём иднте 73%. Так можно дойти и до Львова.
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Идет расстрел украинских воинов по приказу Зеленского.
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Якщо дехто не знає, «Юнион» це даунбасяцький канал,
на якому раніше працювала та дівчина,
що назвала Скабеєву Слівним Бачком.
Ворог застосував на Донбасі 122-мм артилерію, 120- та 82-мм міномети, поранено одного українського воїна, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 2544
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Одужання пораненому військовому.

Що ви ниєте ?
Стріляти перестали ще в кінці минулого року ! Воно ж так пообіцяло після Парижу.
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Нібито повернулося чеПушило з Московії.
Шахтарі що звали до себе ординців тепер у соцмережах цю кремлівську маріонетку клянуть останніми словами. Про ***** поки ще мовчать.
Ворог застосував на Донбасі 122-мм артилерію, 120- та 82-мм міномети, поранено одного українського воїна, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 9429
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Мова йде про особисте звернення як до Головнокомандувача з пропозицією залишити пост. Військовий не ховався за "нікнеймами". Просто у обличча заявив свою позицію і претензії до командування.
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"Мертвый" президент или все познается в сравнении
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Ганапольский

Владимир Путин говорил, что с израильтянкой Иссахар будет всё хорошо, потому что «она даже не пересекала российской границы». А прокурор заявлял, что пересекала, правда границу Таможенного союза. Но, в конце концов, кого интересуют эти мелочи - Иссахар нужно было освободить, потому что она была досадной помехой в Российско-Израильских отношениях.
В конце концов, она написала прошение о помиловании, хотя это и не требуется, и её отпустили. Правда, говорят, что она прошение написала, но в нём вину свою не признала. Думаю, что если бы она в прошении вообще ничего не написала, то её бы всё равно отпустили, потому что Путин за заложницу получил выкуп - целое Александровское подворье, спор о принадлежности которого идёт еще с начала прошлого века.
В деле Иссахар каждый получает свой кусочек еврейского счастья: Путин - целое подворье, что кусочком явно не назовёшь, а Нетаньяху - прекрасный пиар премьера-освободителя, ибо 30 января он прибудет в Москву с визитом и уедет вместе с Иссахар.
Каждый имеет свой кусочек Путина. Путин удобен и с ним всегда можно договориться с пользой для себя. Вот Нетаньяху свой кусочек славы получает, и тут, главное, не заметить, что Иссахар удерживали противозаконно и она была заложницей.
Каждый имеет кусочек Путина с пользой для себя. Меркель перестала замечать российскую агрессию на Украине, но имеет свой кусочек - газопровод «Северный поток 2».
Макрон неожиданно полюбил Путина. Но почему же неожиданно? Впереди выборы и нужно поразить мир какими-то международными инициативами. Вот и прекрасно, говорит Макрон, пусть будет Европа «от Атлантики до Тихого океана». Путин, конечно, не ангел, но и с дьяволами нужно вести диалог.
ПАСЕ полностью восстанавливает в правах российскую делегацию. «Да, Россия всё нарушает и ничего не выполняет, тем более с ней нужно вести диалог» - так заявляют в ПАСЕ, скромно не упоминая, что Россия внесла свой взнос в 33 миллиона евро.
А Украина! Казалось бы, вот страна, каждый день страдающая от Российской агрессии. Но нет, Зеленский тоже отпиливает свой кусочек Путина: нужен мир, говорит он, нужно только перестать стрелять! Давайте разводить войска, давайте договариваться - я же обещал это народу! Итог - с начала года погибли уже тринадцать украинских солдат, а в местах разведения войск террористы занимают окопы, откуда ушли украинские части.
Похоже, мы наблюдаем печальную правду - европейские политики устали от Путина и, осознав, что он будет у власти еще то ли двадцать, то ли сто двадцать лет, а у них самих на носу всяческие выборы, складывают лапки в позе покорности.
Остаётся надежда на эксцентричного Трампа и вообще на Америку. Америка противопоставляет Путину не какого-то президента, а саму себя, свою экономику, свои интересы и могучую силу страны, с которой Путин ничего сделать не может.
Но всё равно, в воздухе пахнет большой войной.
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