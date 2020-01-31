 Враг применил на Донбассе 122-мм артиллерию, 120- и 82-мм минометы, ранен один украинский воин, - штаб ОС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.

По данным штаба, противник обстреливал позиции украинских сил из запрещенных минскими договоренностями ствольной артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник осуществил два обстрела по позициям ВСУ, а именно:

- вблизи населенного пункта Березовое - из гранатометов различных систем;

- рядом с Талаковкой - из станкового противотанкового гранатомета (14 выстрелов), крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.

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Четыре вражеских обстрела были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", а именно:

- неподалеку от Орехово - из миномета калибра 120 мм противник выпустил 2 мины;

- три раза возле Новотошковского - из артиллерийских систем калибра 122 мм (5 снарядов), минометов калибра 120 мм (12 мин) и 82-мм минометов (13 мин);

- вблизи населенного пункта Хутор Вильный - из станкового противотанкового гранатомета (2 выстрела), а также крупнокалиберного пулемета.

"Вчера, 30 января, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения", - сказано в сообщении.

С начала текущих суток российские оккупационные войска 2 раза обстреляли позиции украинских сил, а именно:

- рядом с Луганским - из ручного противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и другого стрелкового оружия;

- неподалеку от Широкино - из 82-мм минометов (13 мин), гранатометов различных систем и другого стрелкового оружия.

"За текущие сутки потерь нет" , - добавили в пресс-центре ОС.