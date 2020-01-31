 Количество жертв китайского коронавируса увеличилось до 204, только за последние сутки скончались 42 человека, - госкомитет КНР

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил Госкомитет КНР по делам здравоохранения.

Из 42 случаев летального исхода 30 приходятся на административный центр провинции город Ухань, являющийся эпицентром распространения болезни.

В целом с начала вспышки вызываемого коронавирусом заболевания в Хубэе зарегистрировано 5 тыс. 806 заболевших, число смертельных случаев достигло 204, 159 человек скончались в Ухане.

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После успешного прохождения курса лечения 116 человек выписаны из медучреждений, в больницах остаются 5 тыс. 486 человек, еще более 32 тыс. находятся под наблюдением после контактов с больными.

Впервые новый тип вируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в Ухани (Китай), население которого составляет более 11 млн человек.

Начальные симптомы заболевания – повышенная температура и кашель. Многие инфицированные сообщали, что посещали рыбный рынок Хуанань или работали там. 21 января Национальная комиссия здравоохранения Китая подтвердила передачу коронавируса 2019-nCoV от человека к человеку.