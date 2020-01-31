EN|RU|UK
Темы дня: Записи Трубы Коронавирус из Китая Записи Гончарука Крушение самолета МАУ в Иране Обмен пленными Убийство Шеремета Рынок земли Обирай свідомо
 Происшествия, За рубежом, Здоровье
  2229  19
Материалы по теме:
Все про:вирус (184) Китай (1083) смерть (6390)

 Количество жертв китайского коронавируса увеличилось до 204, только за последние сутки скончались 42 человека, - госкомитет КНР

За истекшие сутки в китайской провинции Хубэй от пневмонии, вызываемой новым типом коронавируса, скончались 42 человека, зарегистрировано 1 тыс. 220 новых подтвержденных случаев заболевания.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил Госкомитет КНР по делам здравоохранения.

Из 42 случаев летального исхода 30 приходятся на административный центр провинции город Ухань, являющийся эпицентром распространения болезни.

В целом с начала вспышки вызываемого коронавирусом заболевания в Хубэе зарегистрировано 5 тыс. 806 заболевших, число смертельных случаев достигло 204, 159 человек скончались в Ухане.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ВОЗ объявила режим чрезвычайной ситуации из-за распространения китайского коронавируса

После успешного прохождения курса лечения 116 человек выписаны из медучреждений, в больницах остаются 5 тыс. 486 человек, еще более 32 тыс. находятся под наблюдением после контактов с больными.

Впервые новый тип вируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в Ухани (Китай), население которого составляет более 11 млн человек.

Начальные симптомы заболевания – повышенная температура и кашель. Многие инфицированные сообщали, что посещали рыбный рынок Хуанань или работали там. 21 января Национальная комиссия здравоохранения Китая подтвердила передачу коронавируса 2019-nCoV от человека к человеку.

Источник: https://censor.net.ua/n3172933
 
 
 Топ комментарии
 
Вважаєте, що у випадку, якщо Вас застрелять в пологовому будинку, то нічого страшного не трапиться?
 показать весь комментарий
 
На вирусы толком ничего не действует, какое волшебное лекарство тут может быть?Меры конечно предприняты, но, судя по всему, он медленно но уверенно расползается по шарику и так или иначе дойдёт до всех стран.
 показать весь комментарий
 
Это только присказка,
Сказка впереди.(С)
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Вважаєте, що у випадку, якщо Вас застрелять в пологовому будинку, то нічого страшного не трапиться?
 показать весь комментарий
 
 
вирусы уже давно стали оружием а в этом веке ещё и хорошим манипулятором гражданского общества........как легко можно потушить протесты против авторитаризма в Гоконге - теперь уже разгон демонстрантов это уже борьба с пандэмией и кровожадний режим становитса благодеятелем.....
 показать весь комментарий
 
Офигительный успех! 116 человек выздоровело за месяц лечения! А в два раза больше умерло! Папа карло не собирается слетать на своём МАУ, чтоб убедить всех нас в попить кофе и успокоиться? Все цивилизованные страны закрывают авиесообщение, ну да, очём это я, нам до цивилизации...
 показать весь комментарий
 
 
На вирусы толком ничего не действует, какое волшебное лекарство тут может быть?Меры конечно предприняты, но, судя по всему, он медленно но уверенно расползается по шарику и так или иначе дойдёт до всех стран.
 показать весь комментарий
 
 
120 умерло за 1 месяц в Китае!
А в том же Китае в год в автомобильных авариях погибает 200000 человек!
Да - эмидемия на лицо!
 показать весь комментарий
 
Ви плутаєте пеніс з пальцем, шановний.
 показать весь комментарий
 
 
Вы, уважаемый, лечитесь! Речь идёт о скорости распространения и лечения!
 показать весь комментарий
 
 
Это только присказка,
Сказка впереди.(С)
 показать весь комментарий
 
 
Я якось навіть не можу ще уявити собі це все ...
Поки не усвідомила всю картину і ситуацію.
 показать весь комментарий
 
Я від самого початку моніторю.
І мені стрьомно.
 показать весь комментарий
 
Моя колишня колега перехворіла А-типічною пневмонією, згадує про це з жахом, чудом вижила, інвалідність навіть отримала, не знаю ,що спрвокувала та хвроба правда. А цей вірус "покруче" буде.
 показать весь комментарий
 
 
шо они там мрут как мухи? их лечить кто-нибудь пробовал?
 показать весь комментарий
 
О, повір- так як лікують китайців, нас не лікуватимуть. Зараз у них смертність близько 60%.
У нас буде 90.
Тим більше, при реальній епідемії, коли не вистачатиме медикаментів, а медики і самі будуть помирати... До речі, медикаментів у нас і зараз нема.
І не гребіть ті маски, нічого вони не дають, окрім самозаспокоєння. Маску треба носити вже хворому, щоб менше інфікувати оточуючих.
 показать весь комментарий
 
Аліекспрес припинив розсилку посилок.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх