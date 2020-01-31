 Количество жертв китайского коронавируса увеличилось до 204, только за последние сутки скончались 42 человека, - госкомитет КНР

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил Госкомитет КНР по делам здравоохранения.
Из 42 случаев летального исхода 30 приходятся на административный центр провинции город Ухань, являющийся эпицентром распространения болезни.
В целом с начала вспышки вызываемого коронавирусом заболевания в Хубэе зарегистрировано 5 тыс. 806 заболевших, число смертельных случаев достигло 204, 159 человек скончались в Ухане.
После успешного прохождения курса лечения 116 человек выписаны из медучреждений, в больницах остаются 5 тыс. 486 человек, еще более 32 тыс. находятся под наблюдением после контактов с больными.
Впервые новый тип вируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в Ухани (Китай), население которого составляет более 11 млн человек.
Начальные симптомы заболевания – повышенная температура и кашель. Многие инфицированные сообщали, что посещали рыбный рынок Хуанань или работали там. 21 января Национальная комиссия здравоохранения Китая подтвердила передачу коронавируса 2019-nCoV от человека к человеку.
А в том же Китае в год в автомобильных авариях погибает 200000 человек!
Да - эмидемия на лицо!
Сказка впереди.(С)
Поки не усвідомила всю картину і ситуацію.
І мені стрьомно.
У нас буде 90.
Тим більше, при реальній епідемії, коли не вистачатиме медикаментів, а медики і самі будуть помирати... До речі, медикаментів у нас і зараз нема.
І не гребіть ті маски, нічого вони не дають, окрім самозаспокоєння. Маску треба носити вже хворому, щоб менше інфікувати оточуючих.