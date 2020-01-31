 Законопроект о дезинформации отправлен на доработку, - Бородянский

Об этом министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский заявил в эфире Общественного телевидения, передает Цензор.НЕТ.

"Мы хотим конструктивного диалога и мы ищем ответы на вопросы постоянно. Мы провели во вторник (28 января - ред.) стратегическую сессию с большим количеством журналистов и медиасообщества, мы получили обратную связь, разбили все замечания в группы и сейчас работаем с каждой группой замечаний, а затем вернемся к обществу, потом переделаем закон(проект) со стейкхолдерами и вернем его еще раз, покажем этот закон(проект)", - отметил Бородянский.

Министр подчеркнул важность этого законопроекта, поскольку "количество фейков увеличивается в геометрической прогрессии".

Создание ассоциации профессиональных журналистов глава МКМС связал с тем, чтобы обеспечивать журналистскому сообществу соблюдение этического кодекса.

"Мы создаем систему, в которой есть возможность отделить журналистов, которые говорят правду, от журналистов, которые не говорят правду. Причем не государством разделить, а самими журналистами", - отметил Бородянский.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Цель власти - власть", - журналист Ткач ответил Бородянскому на комментарий о защите информационного пространства Украины. ФОТОрепортаж