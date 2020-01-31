 Законопроект о дезинформации отправлен на доработку, - Бородянский

Об этом министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский заявил в эфире Общественного телевидения, передает Цензор.НЕТ.
"Мы хотим конструктивного диалога и мы ищем ответы на вопросы постоянно. Мы провели во вторник (28 января - ред.) стратегическую сессию с большим количеством журналистов и медиасообщества, мы получили обратную связь, разбили все замечания в группы и сейчас работаем с каждой группой замечаний, а затем вернемся к обществу, потом переделаем закон(проект) со стейкхолдерами и вернем его еще раз, покажем этот закон(проект)", - отметил Бородянский.
Министр подчеркнул важность этого законопроекта, поскольку "количество фейков увеличивается в геометрической прогрессии".
Создание ассоциации профессиональных журналистов глава МКМС связал с тем, чтобы обеспечивать журналистскому сообществу соблюдение этического кодекса.
"Мы создаем систему, в которой есть возможность отделить журналистов, которые говорят правду, от журналистов, которые не говорят правду. Причем не государством разделить, а самими журналистами", - отметил Бородянский.
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Фейків дійсно багато, але їх розповсюджує також сама влада, а коли у влади з'являється бажання припинити розповсюдження фейків, то це перетворюється на боротьбу із опонентами. Тому залишайте боротьбу із незалежними журналістами, а з фейками будуть боротися самі журналісти.
Так и вижу мосейчучку с Г+Г.
С лопатой
да и вам слугам давно пора тыквы циркулем мерять...
Законопроект про інформбезпеку від міністра культури Бородянського передбачає штрафи до 9 мільйонів гривень і 7 років тюрми за неперевірену інфу. В час НКВС паяли 2 роки за наклеп.
Прямо диву даюсь. Интересно, этот закон будет касаться ЗЕминистров и иных властьимущих с ихними официальными заявлениями? В данном случае УК Украины должен выступать в полный рост. Например, припечатать ст. 383 УК Украины всех лиц участвовавших в теленаезде на А.Антоненко, Я.Дугарь и Ю.Кузьменко с применением ст. 28 УКУ. Вот это весело, да ЗЕленые мрази!