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 Общество
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Все про:дезинформация (130) Бородянский Владимир (79)

 Законопроект о дезинформации отправлен на доработку, - Бородянский

Сейчас проходит доработка законопроекта о дезинформации на основе полученных от медиасообщества замечаний.

Об этом министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский заявил в эфире Общественного телевидения, передает Цензор.НЕТ. 

"Мы хотим конструктивного диалога и мы ищем ответы на вопросы постоянно. Мы провели во вторник (28 января - ред.) стратегическую сессию с большим количеством журналистов и медиасообщества, мы получили обратную связь, разбили все замечания в группы и сейчас работаем с каждой группой замечаний, а затем вернемся к обществу, потом переделаем закон(проект) со стейкхолдерами и вернем его еще раз, покажем этот закон(проект)", - отметил Бородянский.

Министр подчеркнул важность этого законопроекта, поскольку "количество фейков увеличивается в геометрической прогрессии".

Создание ассоциации профессиональных журналистов глава МКМС связал с тем, чтобы обеспечивать журналистскому сообществу соблюдение этического кодекса.

"Мы создаем систему, в которой есть возможность отделить журналистов, которые говорят правду, от журналистов, которые не говорят правду. Причем не государством разделить, а самими журналистами", - отметил Бородянский.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Цель власти - власть", - журналист Ткач ответил Бородянскому на комментарий о защите информационного пространства Украины. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/n3172932
 
 
 Топ комментарии
 
Министр подчеркнул важность этого законопроекта, поскольку "количество фейков увеличивается в геометрической прогрессии". Источник: https://censor.net.ua/n3172932
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Фейків дійсно багато, але їх розповсюджує також сама влада, а коли у влади з'являється бажання припинити розповсюдження фейків, то це перетворюється на боротьбу із опонентами. Тому залишайте боротьбу із незалежними журналістами, а з фейками будуть боротися самі журналісти.
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С приговорёнными к виселице обсудили размер будущей удавки... По некоторым моментам пришли к консенсусу.
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Почитав законопроєкт "про дезінформацію" - зрозумів, що ЗЄбіл Бородянський професійний дурень.
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Министр подчеркнул важность этого законопроекта, поскольку "количество фейков увеличивается в геометрической прогрессии". Источник: https://censor.net.ua/n3172932
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Фейків дійсно багато, але їх розповсюджує також сама влада, а коли у влади з'являється бажання припинити розповсюдження фейків, то це перетворюється на боротьбу із опонентами. Тому залишайте боротьбу із незалежними журналістами, а з фейками будуть боротися самі журналісти.
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Почитав законопроєкт "про дезінформацію" - зрозумів, що ЗЄбіл Бородянський професійний дурень.
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Слухала сьогодні Рому Скрипіна в ютубі, як він матюкав цього Бородянського з цим законом. Подивіться, якщо буде час, не пошкодуєте. Законопроект о дезинформации отправлен на доработку, - Бородянский - Цензор.НЕТ 5886
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За словами цього пана ЗЕбіла журналістів не саджатимуть до в'язниці за дезінформацію, а відправлятимуть на суспільно-корисні роботи.

Так и вижу мосейчучку с Г+Г.
С лопатой
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До речі Рома Скрипін не сказав за кого він на виборах голосував і хто його кума?
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Напевно, за Зе голосував, судячи з того, як він Пороха мочив.
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Ідьот мужик по лєсу, бачить - дупло. Підходить він до дерева, засовує руку в дупло , вийма - нема руки... нігуязібє... засунув другу руку, виймає - і цієй нема. Тоді він голову в дупло встромляє і кричить:- Мы сделали єто вмєсте!
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Я дивився.. Рому аж вивертало -але він не переставав крутити бородянського на ... Законопроект о дезинформации отправлен на доработку, - Бородянский - Цензор.НЕТ 8973
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цитаты "великих": "А министр культуры Бородянский - я точно знаю, что он не дебил....он не дебил, а подонок"(с) коломойский
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73% всегда говорят правду потому что их больше, а остальных клеветников ликвидировать!
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есть возможность отделить журналистов?
да и вам слугам давно пора тыквы циркулем мерять...
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фейк что бубочка прокоцапский пополизун - не пройдет!
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Уже готовятся к борьбе с "дезинформацией" методами сраного запоребрика

Законопроект о дезинформации отправлен на доработку, - Бородянский - Цензор.НЕТ 8225
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С приговорёнными к виселице обсудили размер будущей удавки... По некоторым моментам пришли к консенсусу.
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стороны пообещали приложить усилия для достижения консенсуса,так висельник пообеща не дрыгать ногами,если палач в свою очередь намылит верёвку...обо всём можно договорится,не в средние века живём.
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ЗЕзена інквізиція готує касту "обраних" з подальшою видачею "індульгенцій" для так званих "професійних" і знищенням непрофесійних "відьм". Середньовічча повертається???
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міністр культури-спорту-і всього на світі Бородянський працював на "Альфа-медіа" Парашки, тепер пхає Закон проти ЗМІ наче з 30-х років...
Законопроект про інформбезпеку від міністра культури Бородянського передбачає штрафи до 9 мільйонів гривень і 7 років тюрми за неперевірену інфу. В час НКВС паяли 2 роки за наклеп.
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Вот бляха - муха, еще одни отделители "агнцев от козлищ" (с).
Прямо диву даюсь. Интересно, этот закон будет касаться ЗЕминистров и иных властьимущих с ихними официальными заявлениями? В данном случае УК Украины должен выступать в полный рост. Например, припечатать ст. 383 УК Украины всех лиц участвовавших в теленаезде на А.Антоненко, Я.Дугарь и Ю.Кузьменко с применением ст. 28 УКУ. Вот это весело, да ЗЕленые мрази!
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