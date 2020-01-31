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Все про:Днепр_город (2931) кино (1290)

 Активисты пикетировали кинофестиваль в Днепре, который проходит при поддержке УПЦ (МП)

Вечером 30 января в Днепре активисты пикетировали международный кинофестиваль "Киноассамблея на Днепре", который проходит при поддержке УПЦ (МП). Несколько десятков человек собрались под зданием Дома союзов, где открывался фестиваль, с плакатами "Нет русскому миру", "Свободу узникам Кремля".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Радио Свобода.

Среди них были представители общественных организаций, ветераны боевых действий на Донбассе, родители погибших военных, волонтеры.

По словам участницы акции Людмилы Кострюковой, пикетчиков возмутило то, что среди фильмов-участников фестиваля 10 фильмов производства России и только один - украинский.

"Есть хорошие украинские фильмы, например," Миф "об участнике АТО - известном оперном певце. Но они не предложены для просмотра. Перед началом была провокация: нас не пропускали в здание некие "титушки". Только потому, что мы говорим на украинском языке. Язык как идентификатор", - сказала она в комментарии Радио Свобода.

Участники акции также возмущались названием одного из фильмов, предложенных для просмотра - "Герой империи". Один из активистов требовал от организаторов показать лицензионные разрешения на прокат фильмов в Днепре.

Организаторы кинофестиваля заявили, что фильмы программы - вне политики. Среди лент-участниц есть фильмы из Беларуси, Грузии, России, Украины, Сербии, Армении и Азербайджана.

"Мы не для этого здесь собрались. Мы сейчас говорим о кино, о режиссерах, это художники. Мы не говорим о войне, потому что война - это тема, которая всем болит ", - сказал протоиерей УПЦ (МП) Игорь Собко.

Часть пикетчиков, оставив за дверью плакаты, смогла попасть в зрительный зал, чтобы, по их словам, проконтролировать, не содержат фильмы пророссийскую пропаганду. Там они сразу после объявления начала фестиваля спели гимн Украины.

В то же время другая часть пикетчиков блокировала вход в здание, не пропуская часть зрителей.

В полиции заявили, что в целом акция была мирной.

Источник: https://censor.net.ua/n3172931
 
   
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туда входят и настоящие кацапы-прекацапы
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ни мишайте людЯм смареть кины,ани устали ат вайны.
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При цій владі з'являються плакати в Києві, які рекламують "русскій мір", а тепер і такий кінофестиваль... Тобто це реванш регіоналів і "русского міра".
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ну петюнькаж на протяжении 5 лет все договаривался с регоналами выращивал вот они и повылазили
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Домовлявся і контролював регіоналів. Тепер до влади прийщли самі регіонали під ім'ям СН.
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Портников хорошо сформулировал "олигархический реванш, замаскированный под охлократический переворот"
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10 раіських фільмів та МП? Як таке можливо? Активисты пикетировали кинофестиваль в Днепре, который проходит при поддержке УПЦ (МП) - Цензор.НЕТ 2333
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Це тут вже така собі проросіяська пропаганда пішла. На такі фільми ходить здебільшого молодь. А в пустий зомбований смартфоном мозок вклади якусь російську імперію, або взагалі якусь антилогіку - то вона там і проросте, ще й книжку напише про руську скрєпність чи ще якусь фігню.
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