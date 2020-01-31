 Пока нет веских оснований для введения ограничений на международные поездки и торговлю, - ВОЗ

"ВОЗ выступает против подобных мер в отношении Китая, касающихся пассажирского транспорта и перевозки грузов", - сказал он на пресс-конференции, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на на Интерфакс-Украина.

По его словам, нет необходимости для того, чтобы принимать меры, связанные с ограничениями международных поездок и торговли.

Глава ВОЗ отметил, что организация "усердно работает с национальными и международными партнерами в области здравоохранения, чтобы как можно скорее взять под контроль вспышку" заболевания.

"Мы не знаем, какой ущерб этот коронавирус может нанести, если он распространится в стране, в которой - слабая система здравоохранения. Мы должны действовать сейчас, чтобы помочь странам подготовиться к такой возможной ситуации", - добавил он.

Ранее в четверг ВОЗ объявила вспышку коронавируса #nCoV2019 чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение.

Он подчеркнул, что очень высоко оценивает меры, принимаемые Китаем для сдерживания распространения заболевания.

Впервые новый тип вируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в Ухани (Китай), население которого составляет более 11 млн человек.

Начальные симптомы заболевания – повышенная температура и кашель. Многие инфицированные сообщали, что посещали рыбный рынок Хуанань или работали там. 21 января Национальная комиссия здравоохранения Китая подтвердила передачу коронавируса 2019-nCoV от человека к человеку.