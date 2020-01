 Система закупок Prozorro получила международную награду

Украинская система получила награду в категории Doing More with Less (примерно можно перевести как "Делать больше с меньшими ресурсами"), передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Радио Свобода.

Система публичных закупок Prozorro была создана в 2015 году. Как сообщается на ее сайте, по состоянию на начало 2020 года она помогла сэкономить на торгах 100 млрд гривен.В 2016 году стартовал проект "Prozorro.Продажи", с помощью которого продают имущество неплатежеспособных банков, государственных и коммунальных предприятий.

Организаторы награды Apolitical отмечают, что проект с бюджетом в 100 тыс. долларов и небольшой командой принес прибыль на 500 млн долларов.

