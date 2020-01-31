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 Экономика, Технологии
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Все про:премия (353) Prozorro (112)

 Система закупок Prozorro получила международную награду

Электронная система публичных закупок Prozorro получила международную награду от глобальной учебной платформы для мировых правительств Apolitical.

Украинская система получила награду в категории Doing More with Less (примерно можно перевести как "Делать больше с меньшими ресурсами"), передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на  Радио Свобода.

Система публичных закупок Prozorro была создана в 2015 году. Как сообщается на ее сайте, по состоянию на начало 2020 года она помогла сэкономить на торгах 100 млрд гривен.В 2016 году стартовал проект "Prozorro.Продажи", с помощью которого продают имущество неплатежеспособных банков, государственных и коммунальных предприятий.

Организаторы награды Apolitical отмечают, что проект с бюджетом в 100 тыс. долларов и небольшой командой принес прибыль на 500 млн долларов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За четыре года работы ProZorro сэкономила украинским налогоплательщикам 100 млрд грн, - Милованов

Источник: https://censor.net.ua/n3172929
 
   
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Система закупок Prozorro - дитя шоколадного Мародера



Ринат Амедов, шаблон не рвет ? Система закупок Prozorro получила международную награду - Цензор.НЕТ 45
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Как так??? Это же при барыге создавалось, чтобы красть(бубочка так говорил) ... или все наоборот?
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Приактично ця система створювалась з антикорупційною метою, а не для отриманя прибутку. Без неї можна було б цілком обійтись.
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Система закупок Prozorro - дитя шоколадного Мародера



Ринат Амедов, шаблон не рвет ? Система закупок Prozorro получила международную награду - Цензор.НЕТ 45
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Приактично ця система створювалась з антикорупційною метою, а не для отриманя прибутку. Без неї можна було б цілком обійтись.
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ця система створювалась з антикорупційною метою
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та по суті ця чичтема зветься біржою, тільки регульована. Нічого такого суперунікального.
Таким чином (через спеціалізовані біржі) доцільно виставляти на продаж державні галузеві проекти для фінансування й інвестицій.
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Как так??? Это же при барыге создавалось, чтобы красть(бубочка так говорил) ... или все наоборот?
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почитай ниже мой пост про рюкзаки авакова и напиши тут про барыгу соевую твою.
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курвиметр, от тому я довіряю Нефьодову і його дітищу "Prozorro"! Тому що їх позитивно оцінюють ті, хто на цьому "зуби з'їв": представники розвинутих демократій світу.
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при Барыге мародерском она задумана, создана и запущена Система закупок Prozorro получила международную награду - Цензор.НЕТ 7132

чтоб наживаться на войне
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Якщо кому незрозуміло, про що мова - отут наша суперечка:
Ан Мур від 30.01.2020 12:11
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Не треба приписувати клоунам чужі заслуги.

Сама система та авторські права на систему Prozorro «передані народу України (державі)» згідно з меморандумом.
У грудні 2015 року система «ProZorro» була передана на баланс держпідприємства «Зовнішторгвидав», пізніше його перейменували ДП «Прозорро».
Розробка цієї системи на базі програмного забезпечення з відкритим кодом була здійснена у партнерстві влади, бізнесу та громадськості та адмініструвалася антикорупційною організацією Transparency International Україна.
Знак для товарів і послуг «prozorro» зареєстрований за ДП «Прозорро» з 2016 року, а «prozorro продажі» («prozorro sale») - за ГО «Трансперенсі Інтернешнл Україна» з 2019 року.
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ну, нехай і так.
Тільки, коли я говорив про "дітище" - то мав на увазі, що саме Нкфьодов впроваджув. Або ж - забезпечував піар цього впровадження: це, звісно, різні речі, і все ж...
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Система закупок Prozorro получила международную награду



ЕНТО ПРАЗОРО РЮКЗАКИ ААКОВА, ПОШИТЫЕ ПО 240 ГРН ШТУКА заКУПИЛО ДЛЯ УКРАРМИИ ПО 2800 ГРН ШТУКА -
12 РАЗ НАКРУТКА = 1200%.

нах нужно такое празоро для экономии гос бюджета??

потом шили рюкзаки в колонии по 142 грн.
продавали 2800 грн = 20 раз = 2000%

товаровед, которая вскрыла енту операцыю сейчас под следствием - помешала сыну авакова рубить 1200% прибылей.

получило все енто международную пабеду -

в доле ссуки вдоле

ахахаха


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наскільки пригадую - оті рюкзаки через "Prozorro" не проходили. Наскільки пригадую, на першому етапі функціонування "Prozorro" воно не застосовувалось до товарів військового призначення.
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Пора уже окончательно уяснить: мы живем в стране, в которой власть заботится о безопасности не своих жителей, граждан, а только о Своей и Своих. А мы, народ, для них не просто Чужие. Больше. Мы - Враг. От которого они защищают СВОИХ на Наши налоги Нацгвардией, Полицией, продажными Судами и КОРРРУПЦИЕЙ!!
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