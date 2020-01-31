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 Мужчина пытался вывезти на оккупированные территории самурайский меч, - Госпогранслужба. ФОТО

В КПВВ "Новотроицкое" пограничники обнаружили самурайский меч в автомобиле, который направлялся на оккупированную территорию Донбасса.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.

Мужчина пытался вывезти на оккупированные территории самурайский меч, - Госпогранслужба 01

"Холодное оружие, характерное для японских самураев, вез в багажнике автомобиля "ВАЗ" мужчина, который ехал на временно оккупированную территорию Украины. После того, как обзорная группа пограничников и представителей ГФСУ обнаружила скрытое оружие, меч и его владельца передали сотрудникам полиции", - говорится в сообщении.

Мужчина пытался вывезти на оккупированные территории самурайский меч, - Госпогранслужба 02

Смотрите: Россиянин пытался вывезти из Украины прицел к гранатомету, - Госпогранслужба. ФОТО

Мужчина пытался вывезти на оккупированные территории самурайский меч, - Госпогранслужба 03

В территориальном подразделении Национальной полиции зарегистрировано сообщение об обнаружении признаков уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 263 УК "Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами".

Мужчина пытался вывезти на оккупированные территории самурайский меч, - Госпогранслужба 04

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Мужчина пытался вывезти на оккупированные территории самурайский меч, - Госпогранслужба 05

Проводятся соответствующие процессуальные действия.

Источник: https://censor.net.ua/n3172928
 
 
 Топ комментарии
 
Пусть бы вывозил - может это для харакири..... Мужчина пытался вывезти на оккупированные территории самурайский меч, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 4903
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номер само собой. там в другом месте написано "15 год эпохи Сёва"
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Харакири мечём не делают! Учи матчасть!
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Может Пушилину хотел секир башка сделать?!
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Класс! Это же наш ниндзя в тыл врага ехал ! Могу поспорить что он явно из 25% альтернативно одарённых был
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仲太郎 Хорошо видно имя. Нактароо. А вот фамилия смазана. Ещё вижу слово "император".
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Надо же! Я знаю единственного человека, который владел японским языком и умеет читать и писать. Хотите верьте- хотите- нет. Но я вам клянусь: его фамилия- Лещенко! Вот имя- не совпадает!
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Может хотел Чепушилину сипоку сделать.. Надо бы пропустить.
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40127 може бути його номер. А ось чорні цяточки на клинку говорять про його вік.
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номер само собой. там в другом месте написано "15 год эпохи Сёва"
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Самурая звали Сёва ......это Семён . что ли ? Сепар Сёма ? Улыбнуло...
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Сёва - название эпохи. Владельца предположительно звали Накатароо. Это имя можно прочитать.
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это точно сороковый. согласуется со здравым смыслом: тогда патриотизм поднимали вовсю.
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Якудза їхав на розборки. Нащо зупиняли? Мафія безсмертна, особливо японська. Мужчина пытался вывезти на оккупированные территории самурайский меч, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 3097
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А ШО- в ДаунБасятии самураи расплодилися??!
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Самурай на ВАЗе - это что то новое . Пля , чего только не увидишь у сепаратистских животных !Это типо Брюс Ли ехал к сепаратюгам ?!!!
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Зачем он вёз самурайский меч, ведь он и так ездит на автомобиле "ВАЗ"? хмм...Мужчина пытался вывезти на оккупированные территории самурайский меч, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 1125
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Не думал что меч или ***** незаконны в Украине и статья как за огнестрел. Мужчина пытался вывезти на оккупированные территории самурайский меч, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 960 А как же коллекционное оружие?
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на коллекцию нужно разрешение брать. я у нас в городе в музее видел кинжал сс морской . в 90 х пропал . когда спросил у экскурсовода тот глазками скромно полупал и сбежал из зала. сколько проштудировал каталогов . ни в одном такого не было . какой то редчайший в несколько штук выпуск. разворовали с музеев за 30 лет всё . что хоть какую то ценность представляло . кстати и трофейный меч японский офицерский тоже растворился в те же 90 тые
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Завтра на "первом канале" и "Россия 24"- "Япония также поставляют вооружение сепаратистам на востоке Украины- фотофакт!"
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