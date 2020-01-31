 Мужчина пытался вывезти на оккупированные территории самурайский меч, - Госпогранслужба. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.
"Холодное оружие, характерное для японских самураев, вез в багажнике автомобиля "ВАЗ" мужчина, который ехал на временно оккупированную территорию Украины. После того, как обзорная группа пограничников и представителей ГФСУ обнаружила скрытое оружие, меч и его владельца передали сотрудникам полиции", - говорится в сообщении.
В территориальном подразделении Национальной полиции зарегистрировано сообщение об обнаружении признаков уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 263 УК "Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами".
Проводятся соответствующие процессуальные действия.