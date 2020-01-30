 Двое чиновников ОТГ на Хмельнитчине задержаны на взятке 1 тыс. долл., - Нацполиция. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Чиновники требовали с местного предпринимателя 1 000 долларов взятки за содействие в выигрыше аукциона по аренде помещения коммунальной формы собственности, а также за беспрепятственное подписание договора аренды объекта.

В среду, 29 января, был задержан зампредседателя ОТГ, которому потерпевший передал 1 тыс. долл. взятки по указанию председателя.

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Решается вопрос об объявлении подозрений обоим фигурантам дела в совершении уголовного преступления предусмотренного ч.3 ст. 368 (принятие предложения, обещание или получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины и избрании меры пресечения.

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