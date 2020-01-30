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 Двое чиновников ОТГ на Хмельнитчине задержаны на взятке 1 тыс. долл., - Нацполиция. ФОТО

В Хмельницкой области правоохранители разоблачили председателя ОТГ и его заместителя в вымогательстве и получении взятки.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Двое чиновников ОТГ на Хмельнитчине задержаны на взятке 1 тыс. долл., - Нацполиция 01

Чиновники требовали с местного предпринимателя 1 000 долларов взятки за содействие в выигрыше аукциона по аренде помещения коммунальной формы собственности, а также за беспрепятственное подписание договора аренды объекта.

В среду, 29 января, был задержан зампредседателя ОТГ, которому потерпевший передал 1 тыс. долл. взятки по указанию председателя.

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Двое чиновников ОТГ на Хмельнитчине задержаны на взятке 1 тыс. долл., - Нацполиция 02

Решается вопрос об объявлении подозрений обоим фигурантам дела в совершении уголовного преступления предусмотренного ч.3 ст. 368 (принятие предложения, обещание или получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины и избрании меры пресечения.

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Источник: https://censor.net.ua/n3172927
 
 
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Наверное, опять опечатка. Надо читать: "Двое чиновников ОПГ..." (Организованная Преступная Группировка).
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На "кокс" мажорчикам не вистачило..
В нього ж діти..
Треба зрозуміти , та ..вибачитеся..
🙄
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Ну може не вибачитись а "понять и простить", як це в нас робиться.
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