 Помпео прибыл в Киев с официальным визитом обсуждать "пути стратегического партнерства"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Украины Егор Божок вTwitter.
В пятницу Помпео проведет ряд встреч, в частности с президентом Украины Владимиром Зеленским, министром иностранных дел Украины Вадимом Пристайко, министром обороны Украины Андреем Загороднюком.
Также он примет участие в церемонии возложения цветов к мемориалу "Стена памяти погибших за Украину" в Михайловском златоверхом монастыре"ю
В свою очередь сам Помпео в твиттере отметил: ""Хорошо быть сегодня в Киеве. Поддержка Украины США непоколебима, и я намерен подчеркнуть это, когда я встречусь с руководителями украинского правительства, чтобы обсудить пути продвижения нашего стратегического партнерства и укрепления позиции Украины как свободного и демократического государства".
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Фото: galinfo.com.ua
Советником главы ОПУ Андрея Богдана стал бывший генеральный консул Украины в Барселоне Александр Хрипунов.
Об этом говорится в расследовании журналистов "Радио Свобода".
Во время Евромайдана дипломат называл его участников "ультранационалистами с нацистской символикой".
"Во время евромайдан в 2014 украинская община в Барселоне требовала его увольнения. Тогда людей возмутила его статья, вышедшая в день расстрелов протестующих на Майдане, в которой он упоминал "ультранационалистов с нацистской символикой" на Майдане. Также украинская община упрекала генконсула, что тот праздновал российский Новый год в Испании. После протестов общины Хрипунов перестал быть генкосулом. Теперь, оказывается, Хрипунов помогает новой власти. Его назначили советником Андрея Богдана, главы Офиса президента Украины ", - говорится в сюжете.
А вообще с этой компашкой все ясно.
Видно, Дзеленский не всё сказал.