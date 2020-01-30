 Помпео прибыл в Киев с официальным визитом обсуждать "пути стратегического партнерства"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Украины Егор Божок вTwitter.

В пятницу Помпео проведет ряд встреч, в частности с президентом Украины Владимиром Зеленским, министром иностранных дел Украины Вадимом Пристайко, министром обороны Украины Андреем Загороднюком.

Также он примет участие в церемонии возложения цветов к мемориалу "Стена памяти погибших за Украину" в Михайловском златоверхом монастыре"ю

В свою очередь сам Помпео в твиттере отметил: ""Хорошо быть сегодня в Киеве. Поддержка Украины США непоколебима, и я намерен подчеркнуть это, когда я встречусь с руководителями украинского правительства, чтобы обсудить пути продвижения нашего стратегического партнерства и укрепления позиции Украины как свободного и демократического государства".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский и Помпео встретятся 31 января в Киеве