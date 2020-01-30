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 Политика Украины
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Все про:США (16101) Помпео (215)

 Помпео прибыл в Киев с официальным визитом обсуждать "пути стратегического партнерства"

Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Майк Помпео в четверг вечером прибыл в Киев.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Украины Егор Божок вTwitter.

В пятницу Помпео проведет ряд встреч, в частности с президентом Украины Владимиром Зеленским, министром иностранных дел Украины Вадимом Пристайко, министром обороны Украины Андреем Загороднюком.

Также он примет участие в церемонии возложения цветов к мемориалу "Стена памяти погибших за Украину" в Михайловском златоверхом монастыре"ю

В свою очередь сам Помпео в твиттере отметил: ""Хорошо быть сегодня в Киеве. Поддержка Украины США непоколебима, и я намерен подчеркнуть это, когда я встречусь с руководителями украинского правительства, чтобы обсудить пути продвижения нашего стратегического партнерства и укрепления позиции Украины как свободного и демократического государства".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский и Помпео встретятся 31 января в Киеве

Источник: https://censor.net.ua/n3172926
 
   
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У меня один вопрос - кто будет выковыривать Бубочку из под дивана?
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Опять будет зелебобам яйца крутить, чтоб они на Байденов дело открыли... Помпео прибув до Києва з офіційним візитом обговорювати "шляхи стратегічного партнерства" - Цензор.НЕТ 1498
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Зє!лєнь будут біть по ліцу - сільно, но аккуратно
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Помпео будет нашим дураком трамповскую жопу вытирать, спасать рыжего от импичмента!
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От какого импичмента, бездари- скоро выборы! Я за Трампа.
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"пути стратегического партнерства" ))))))))))))))))))) Еще пару импичментов, наводнение, землетрясение, эпидемии? Америка столько не выдержит.
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Америка не выдержит- и тогда уже можно будет приступить к развёрнутому строительству завершающей фазы полного и окончательного Коммунизма.
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""Хорошо быть сегодня в Киеве. Поддержка Украины США непоколебима, и я намерен подчеркнуть это, когда я встречусь с руководителями украинского правительства, чтобы обсудить пути продвижения...."- текст ему не Владимир ли Ильич писал?
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У меня один вопрос - кто будет выковыривать Бубочку из под дивана?
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Зє!лєнь будут біть по ліцу - сільно, но аккуратно
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Звук оплеух уже раздаётся довольно звонко. Но не из Киева.
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Советником Богдана стал дипломат, оскорблявший майдановцев: видеоЧетверг, 30 января 2020, 22:23

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Помпео прибув до Києва з офіційним візитом обговорювати "шляхи стратегічного партнерства" - Цензор.НЕТ 3342Фото: galinfo.com.ua
Советником главы ОПУ Андрея Богдана стал бывший генеральный консул Украины в Барселоне Александр Хрипунов.
Об этом говорится в расследовании журналистов "Радио Свобода".
Во время Евромайдана дипломат называл его участников "ультранационалистами с нацистской символикой".
"Во время евромайдан в 2014 украинская община в Барселоне требовала его увольнения. Тогда людей возмутила его статья, вышедшая в день расстрелов протестующих на Майдане, в которой он упоминал "ультранационалистов с нацистской символикой" на Майдане. Также украинская община упрекала генконсула, что тот праздновал российский Новый год в Испании. После протестов общины Хрипунов перестал быть генкосулом. Теперь, оказывается, Хрипунов помогает новой власти. Его назначили советником Андрея Богдана, главы Офиса президента Украины ", - говорится в сюжете.
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у зеленского скоро путин будет официальным советником.
А вообще с этой компашкой все ясно.
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Опять будет зелебобам яйца крутить, чтоб они на Байденов дело открыли... Помпео прибув до Києва з офіційним візитом обговорювати "шляхи стратегічного партнерства" - Цензор.НЕТ 1498
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Интересно, а ему температурку померяли? Тем же градусником))))
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Помпео доїзиться до Моніки що і йому буде гаплик.
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для Украины, подвергшейся агрессии Москвы, есть польза в официальном визите человека № 2 сильнейшей державы мира или нет никакой пользы ?
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Якщо дасть Моніці підсрачника, то користь буде.
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Трампу импичмент корячиться, - Болтон про него уже книгу написал, со всеми вытекающими...
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Там эту книгу уже корректируют... хорошо, если у Болтона выйдет хотя бы брошюрка! Помпео прибув до Києва з офіційним візитом обговорювати "шляхи стратегічного партнерства" - Цензор.НЕТ 6931
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Это не симврлический визит- ну вы и обезьяны.
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Скоро півроку як нова рада повноцінно функціонує (чи, вірніше, не функціонує). І невдовзі буде рік, як у президента нема плану. Невідомо про що там можна розмовляти в дійсності, якщо нічого показати. Якісь приватні плани перетерти. Писаному взагалі вірити не можна.
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причём тут Зеленский ? Разве он виноват что в стране 73 % населения деградировало ниже плинтуса и проголосовало за него ? Он пошутил , зачем быдло за него голосовало ? И быдло должно и обязательно будет платит кровью за то как оно голосовало ! Аминь
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дурниці несеш. У тебе ні логіки, ні уяви, ні знань. З чого б то якесь бідне населення розплачувалось за щось? І чим. Бухай менше.
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Так же вас будут обворовывать или марсиан?
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вже 40 років обкрадають, поки нічого не змінилось і цій країні.
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Совершенно справедливо! Глупо пенять на солнце что оно жаркое или на дождь, что он мокрый, - умный человек от солнца надевает шляпу, он дождя берет зонт и никогда не проголосует за шута горохового на президентских выборах, а у зебилов свои представления о жизни!
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Помпео же спрашивал по телефону - какогохе ра ты делал в Омане ?
Видно, Дзеленский не всё сказал.
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Соевые вас конкретно штырит от встреч Зеленского. Помпео прибув до Києва з офіційним візитом обговорювати "шляхи стратегічного партнерства" - Цензор.НЕТ 7014
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...мамедов, а вот тебя от чего так штырит, а? Помпео прибув до Києва з офіційним візитом обговорювати "шляхи стратегічного партнерства" - Цензор.НЕТ 9911
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Это вы торчите от игры хером на рояле. А нормальные люди видят как погибают солдаты, как возвращают баньдюков во власть. Как клоуны позорят страну и упиваются временной властью. А еще видим будущее, как вы будете с гавном смешивать вашего клоуна через несколько месяцев.
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При порохе еще больше погибло наших бойцов героев, и вы его все равно обожествляете.
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Погибло, а не было расстреляно на потеху кацапам. Устали от войны? Перестать стрелять?
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Помпео, надо накачать Украину деньгами, кораблями, самолётами, ракетами, ПВО, подводными лодками, танками, пушками и всем остальным! Выполнять!
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Та він би накачав, тільки ти ні на літаку не вмієш літати, ні гроші використовувати. Іще 30 млн. таких як ти. А какати вмієте - воняє всюди.
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Не суди по себе, чертило. С деньгами все умные и даже дыбилы при власти, не говоря уже о *****.
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звідки ти взяв, що з грошами всі розумні? Навіть по тобі видно, що ти з України. З грошима навпаки, видно всю дурість людини, яку не видно без грошей. Подивись яка держава в українських олігархів побудована - найгірша й найбідніша в Європі. А ти кажеш розумні..
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в Україну з президентів США прилітав тільки Білл Клінтон у 1995 році та 2000, потім були тільки віце президети чи держсекретарі.
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