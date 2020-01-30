 Госкино будет поддерживать фильмы, которые можно идентифицировать с Украиной, - Бородянский

Об этом заявил министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Политику работы Госкино определяет министерство (МКМС - ред.). Задача министерства сегодня - сформировать такую гуманитарную среду, в которой количество ukrainian stories увеличивается. То есть фильмы, которые будут поддерживать Госкино, это будут исключительно фильмы, в основе которых украинская история", - отметил министр.

В то же время он подчеркнул, что термин "история" будет трактоваться в широком смысле этого слова, "не просто историческая история", то есть поддержку будут получать фильмы, сериалы и другие продукты, по которым мы сможем идентифицировать себя с Украиной.

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Бородянский проинформировал, что будут рейтинги продюсеров, изменится система экспертной оценки - "она станет прозрачной". Также он добавил, что планируется ввести конкретные контракты на этапе питчинга, то есть на этапе начальных презентаций проектов.

Напоминаем, Кабинет Министров 29 января принял решение о назначении на должность председателя Госкино Марины Кудерчук.

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