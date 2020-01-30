 Почти 1/3 россиян хотят, чтобы после 2024 года Путин ушел из политики, - опрос

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного российским "Левада-центром", информирует Цензор.НЕТ.

Видеть теперешнего Путина в роли официального лидера нации хотели бы только 4% опрошенных. 27% хотят, чтобы он остался на должности президента. А число желающих видеть его на том или ином руководящем посту в два раза выше – 55%. Среди должностей были названы "президент Союзного государства России и Беларуси", "председатель правительства", "лидер партии "Единая Россия".

Комментируя результаты опроса, директор "Левада-центра" Лев Гудков признался, что для него "стал неожиданностью довольно большой процент людей, желающих отправить Путина в отставку". По его мнению, "видно нарастание усталости" и "ситуация напоминает предпротестные настроения, царившие в 2010–2011 годах", информирует "Радио Свобода".

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Отмечается, что особенно популярен Путин у двух групп: самых пожилых, возрастом от 55 лет, и самых молодых – от 18 до 24 лет.

Лев Гудков связывает это с тем, что в школах "воспроизводится почти советская риторика" о великой державе, заговоре против России и сильном лидере, многие школьники пропитаны такими клише, но затем они получают высшее образование, начинают работать, заводят семью, приобретают собственный, а не навязанный извне жизненный опыт, и взгляды сильно меняются". Самый низкий уровень популярности Путина у людей от 39 до 55 лет.

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