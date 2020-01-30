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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:ПАСЕ (1508) Россия (74854) минские соглашения (2737)

 ПАСЕ официально признала Россию стороной "минских договоренностей"

Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, в которой признала Россию "стороной Минских договоренностей".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает из Страсбурга корреспондент "Европейской правды".

В четверг ПАСЕ утвердила резолюцию о состоянии мониторинговой процедуры с критическими замечаниями в адрес России, в которой, в частности, выразила обеспокоенность антидемократическими процессами в РФ.

Документ утверждает, что Российская Федерация "усиливает негативные тенденции демократии, верховенства права и прав человека ... в том числе произвольно использует законодательство о противодействии экстремизму для замалчивания оппозиции и критики от гражданского общества, ухудшение свободы вероисповедания в стране, как то запрет Свидетелей Иеговы; устанавливает "границы" и осуществляет ползучую аннексию грузинских регионов Южной Осетии и Абхазии; осуществила незаконную аннексию Крыма и военную агрессию на Востоке Украины ".

Читайте на "Цензор.НЕТ": ПАСЕ утвердила полномочия российской делегации

Также документ содержит ряд требований в адрес России. Среди них упомянутые действия:

- в полной мере выполнять Минские договоренности, стороной которых является Российская Федерация (выделенная фраза была добавлена ​​по предложению Украины, которое поддержало подавляющее большинство)

- прекратить военное вторжение и поддержку незаконных вооруженных формирований на востоке Украины;

- отменить незаконную аннексию Крыма;

- прекратить и отменить установление "границы" и ползучей аннексии грузинских регионов Южная Осетия и Абхазия;

- устранить любые юридические препятствия для безусловного выполнения решений Европейского суда по правам человека и безоговорочно выполнять решение суда (как известно, Путин предложил изменения в Конституцию, которые позволяют не выполнять решения ЕСПЧ)

- безоговорочно и полно сотрудничать с общей следственной группой и голландской прокуратурой для привлечения к ответственности лиц, ответственных за сбивание рейса MH 17.

Ключевые споры вызвал пункт о Минских договоренностях, который возмутил Россию. Россияне настаивали, что упоминание о "Минске" недопустимо. "Мы делаем все, что можем, чтобы помочь, но мы не участник этого соглашения. Мы же не сторона конфликта", - убеждал депутатов российский депутат Николай Рыжак.

Несмотря на протесты россиян, документ был утвержден подавляющим большинством - 49 против 17 голосов.

Источник: https://censor.net.ua/n3172921
 
   
 Топ комментарии
 
Но с одним условием - ихтамнет!
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Подлые трусливые шакалы! Но верю, что на этих гопников все же найдется управа. Не все коту масленица!
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Ого, Європа здригнулась після Брексіту і нагадала рашці про все, ну майже все.
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Подлые трусливые шакалы! Но верю, что на этих гопников все же найдется управа. Не все коту масленица!
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И чего тут хорошего ?
Теперь РФ как именно сторона конфликта не даст соглашения изменить ни на грамм.
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- отменить незаконную аннексию Крыма;
- считать мадам целкой;
- зеленский гениальный правитель;
- сивохо патриот Украины;

дополнять до окуения. Толку... ПАСЕ официально признала Россию стороной "минских договоренностей" - Цензор.НЕТ 3797
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В Україні вже давно козлостан визнаний країною-агресором ,а ці телепні тільки роздуплилися на "сторону мінскіх дагаварйонностєй"
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«Мы никому ничего не доказываем. Мы просто говорим то, что считаем нужным, и то, что является фактами, которых в Европе не знают. Убеждать коллег мы умеем», - заявил вице-спикер Парламентской ассамблеи Совета Европы Петр Толстой.

PS/ -когда за дело берутся профессионалы- фактажом наверное взял! Спасибо, что убедил их, Пётр. Без вас бы не вышло...
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Без ядерних ракет ми ніхто... І рахуватися з нами не будуть.
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Я понял так, что опустили годно! Даже странно. Можэ их туда и допустили, с целью опустить? У меня именно такое впечатление сложилось. Правда, прочитал текст я почти "по-диагонали"... Надо таки ещё раз перечитать.
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Пусти свинособака за стол- оно и копыта на стол!
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все верно, только практически бесполезно, это как словами переубедить гопника, который на тебя с ножом нападает
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Ну отчего так? Мне, например, стало интересно: что предпримут в кремле? Просто проглотят? Вряд ли. Потому- интересно.
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Ми Хай Ло

@kYCXYy3jMMvqvH 27 янв.

На дворі кінець січня, двадцяте число далеко позаду. Поліз я на сайт постачальника і самотужки знайшов цю кляту платіжку. І почалось : калькулятор, дебіт, кредит і само собою у верхньому правому кутку - реквізити... А там "новіє ліца"
АБ "КЛІРІНГОВИЙ ДІМ"От біс мене і смикнув почитати про цю кантору. А та-а-ам... От така х@йня малята

ПАСЕ официально признала Россию стороной "минских договоренностей" - Цензор.НЕТ 6853
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Т. е. Раше прямо сказали, что она имеет полное право, на управление процессами на Донбассе.
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