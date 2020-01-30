 ПАСЕ официально признала Россию стороной "минских договоренностей"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает из Страсбурга корреспондент "Европейской правды".
В четверг ПАСЕ утвердила резолюцию о состоянии мониторинговой процедуры с критическими замечаниями в адрес России, в которой, в частности, выразила обеспокоенность антидемократическими процессами в РФ.
Документ утверждает, что Российская Федерация "усиливает негативные тенденции демократии, верховенства права и прав человека ... в том числе произвольно использует законодательство о противодействии экстремизму для замалчивания оппозиции и критики от гражданского общества, ухудшение свободы вероисповедания в стране, как то запрет Свидетелей Иеговы; устанавливает "границы" и осуществляет ползучую аннексию грузинских регионов Южной Осетии и Абхазии; осуществила незаконную аннексию Крыма и военную агрессию на Востоке Украины ".
Также документ содержит ряд требований в адрес России. Среди них упомянутые действия:
- в полной мере выполнять Минские договоренности, стороной которых является Российская Федерация (выделенная фраза была добавлена по предложению Украины, которое поддержало подавляющее большинство)
- прекратить военное вторжение и поддержку незаконных вооруженных формирований на востоке Украины;
- отменить незаконную аннексию Крыма;
- прекратить и отменить установление "границы" и ползучей аннексии грузинских регионов Южная Осетия и Абхазия;
- устранить любые юридические препятствия для безусловного выполнения решений Европейского суда по правам человека и безоговорочно выполнять решение суда (как известно, Путин предложил изменения в Конституцию, которые позволяют не выполнять решения ЕСПЧ)
- безоговорочно и полно сотрудничать с общей следственной группой и голландской прокуратурой для привлечения к ответственности лиц, ответственных за сбивание рейса MH 17.
Ключевые споры вызвал пункт о Минских договоренностях, который возмутил Россию. Россияне настаивали, что упоминание о "Минске" недопустимо. "Мы делаем все, что можем, чтобы помочь, но мы не участник этого соглашения. Мы же не сторона конфликта", - убеждал депутатов российский депутат Николай Рыжак.
Несмотря на протесты россиян, документ был утвержден подавляющим большинством - 49 против 17 голосов.
😁
Теперь РФ как именно сторона конфликта не даст соглашения изменить ни на грамм.
- считать мадам целкой;
- зеленский гениальный правитель;
- сивохо патриот Украины;
дополнять до окуения. Толку...
PS/ -когда за дело берутся профессионалы- фактажом наверное взял! Спасибо, что убедил их, Пётр. Без вас бы не вышло...
Ми Хай Ло
@kYCXYy3jMMvqvH 27 янв.
На дворі кінець січня, двадцяте число далеко позаду. Поліз я на сайт постачальника і самотужки знайшов цю кляту платіжку. І почалось : калькулятор, дебіт, кредит і само собою у верхньому правому кутку - реквізити... А там "новіє ліца"
АБ "КЛІРІНГОВИЙ ДІМ"От біс мене і смикнув почитати про цю кантору. А та-а-ам... От така х@йня малята