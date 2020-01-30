 Зеленский уволил 7 глав райгосадминистраций в 4 областях

Соответствующие распоряжения обнародованы на сайте главы государства, информирует Цензор.НЕТ.

Так, с занимаемых должностей уволены председатели: Шишацкой РГА Полтавской области Виктор Иваненко, Машевской РГА Полтавской области - Юлия Середа, Диканьской РГА Полтавской области - Владимир Шкарбань, Казанковской РГА Николаевской области - Ольга Жорова, Новоукраинской РГА Кировоградской области - Виктор Самойленко, Новоархангельской РГА Кировоградской области - Сергей Васильченко и Згуровской РГА Киевской области - Валерий Мозговой.

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