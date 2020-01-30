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 ВОЗ объявила режим чрезвычайной ситуации из-за распространения китайского коронавируса

Всемирная организация здравоохранения объявила режим чрезвычайной ситуации в сфере международного общественного здравоохранения в связи с распространением коронавируса, вызывающего новый вид пневмонии у людей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

Решение об объявлении режима ЧС было принято группой независимых экспертов ВОЗ в четверг, 30 января, после первых подтвержденных случаев передачи вирусной инфекции от человека к человеку за пределами КНР.

Ранее случаи заражения коронавирусом фиксировались в основном лишь среди людей, которые выехали из эпицентра эпидемии в китайской провинции Хубэй. Введение режима ЧС означает призыв ко всем странам скоординировать меры по борьбе с вирусом под эгидой ВОЗ. Предусмотрены также конкретные меры по сдерживанию эпидемии.

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что число инфицированных коронавирусом за пределами КНР пока сравнительно невелико, однако невозможно спрогнозировать, какой ущерб коронавирус может причинить странам со слабо развитой системой здравоохранения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Разрабатывать вакцину, обмениваться информацией и поддерживать бедных, - ВОЗ обратилась к миру в связи со вспышкой коронавируса

По последним данным, количество случаев заражения коронавирусом во всем мире уже превысило 8100. Это больше, чем количество случаев заражения вирусом SARS 17 лет тому назад. За пределами КНР отмечено 89 подтвержденных случаев заражения.

Впервые новый тип вируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в Ухани (Китай), население которого составляет более 11 млн человек.

Начальные симптомы заболевания – повышенная температура и кашель. Многие инфицированные сообщали, что посещали рыбный рынок Хуанань или работали там. 21 января Национальная комиссия здравоохранения Китая подтвердила передачу коронавируса 2019-nCoV от человека к человеку.

Источник: https://censor.net.ua/n3172919
 
 
 Топ комментарии
 
ВОЗ не Вова Вазєлінскій. Порожняк гнати не стане.
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а наши вредители встречают турЫстов, без какой либо защиты, проверок и изоляции на период двух недель.. преступники, которых нужно судить, если у нас начнется эпидемия.
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Та то они еще про зебильный вирус не слыхали... за 5 лет -20млн!
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21 век и такие пугливые
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Масса людей склеят и уже склеили ласты раньше положенного((.
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ВОЗ не Вова Вазєлінскій. Порожняк гнати не стане.
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Короче операция "закупите тамефлю-2" начала режим чрезвычайной ситуации.
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А Ярош о геях переживает!
Вчера посмотрел "Обитель Зла".... ВОЗ объявила режим чрезвычайной ситуации из-за распространения китайского коронавируса - Цензор.НЕТ 7234
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Китайской экономике кранты ,я так понимаю...Европа с Америкой снова начнут что-то производить у себя дома? )) Или таки припрут себе любимым новеньких айфонов с коронавирусом в качестве бонуса ? хехе
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список авіакомпаній, що припинили польоти до КНР

ВОЗ объявила режим чрезвычайной ситуации из-за распространения китайского коронавируса - Цензор.НЕТ 344
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українці припиняють 3 лютого приймати літаки з китаю.
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Будем надеяться что кацапов больше вымрет и ваты всякой!
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Московия под охраной сатаны... ВОЗ объявила режим чрезвычайной ситуации из-за распространения китайского коронавируса - Цензор.НЕТ 5446
только что смотрел карту...
Coronavirus 2020-nCoV
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Там медицина хуже нашей. Покрайней мере у нас больных на улицу не выбрасывают! Да ещё и тотальный контроль в СМИ! Так что думаю кацапы признают вирус только тогда когда народ на улицах штабелями мертвый лежать будет!
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Ivan Buben@bubenfire 6 ч

В Италии в порту Чевитавекья, недалеко от Рима, на круизном судне пришедшем из Макао, обнаружено около 70 россиян с подозрением на #coronarvirues . Всего на боту судна около 6000 пассажиров.
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Авиасоединения - самый быстрый из методов передачи вируса.
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Почитайте Стивена Кинга "Исход" - там сценарий уже весь прописан...
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Я вот реально не понял, новый год депутаты три недели гуляли, вышли на три дня и опять взагул. Дебилы, чрезвычайная ситуация. Диагностировать нех не можете. Завтра народ прилетит из Китая, куда? Сколько дней карантин. Доведут до ручки страну.
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а наши вредители встречают турЫстов, без какой либо защиты, проверок и изоляции на период двух недель.. преступники, которых нужно судить, если у нас начнется эпидемия.
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на 21 февраля прогнозируется 57 миллионов 140 тыс зараженных и миллион 178 тыс 144 смертей
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///трошки информации к размышлению...
Согласно оценкам Центров по контролю и профилактике болезней Соединенных Штатов Америки (ЦКБ США), Всемирной организации здравоохранения и Глобальных партнеров в области здравоохранения, каждый год от респираторных заболеваний, вызванных сезонным гриппом, умирает до 450 000 человек.

По данным, большинство случаев смерти происходят среди лиц в возрасте старше 65 лет и до 3-х лет, а так же вне зависимости от возраста, в самых бедных регионах мира. Самый высокий в мире риск смерти от гриппа существует в странах Африки к югу от Сахары, за которыми следуют Восточное Средиземноморье и Юго-Восточная Азия.

Сезонный грипп - острая вирусная инфекция, которая легко передается от человека к человеку и циркулирует во всем мире. Большинство людей выздоравливает от нее в течение недели-двух без какой-либо медицинской помощи. Распространенные респираторные заболевания, которые связаны с сезонным гриппом, включают в себя пневмонию и бронхит, могут привести к осложнения и... смерти
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Опасность коронав. в том, что он передаётся от человека к человеку, когда у заражённого ещё нет ВООБЩЕ никаких симптомов. При обычном гриппе картина другая:сначала симптомы, то есть когда инкуб. период уже прошёл и болезнь началась в активной фазе и тогда человек заражает другого.
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я о другом... ежегодно от простого сезонного гриппа умирают тысячи...
и ВОЗ не встрепенулась... не объявила ЧП и пандемию и не закрывают города... почему?
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Ну я же вам объяснила... потому что обычного гриппозного можно выделить и изолировать, понимаете? а у коронавирусного нет симптомов, и он при этом заражает всех вокруг себя, даже сам не зная, что больной . Против гриппа есть вакцина, так жена против этой новой заразы нет. Скорость распространения и агрессивность, а так же невозможность определить носителей - потому и высшая степень опасности.
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суть ясна...
но при вакцинации и умении определять-выявлять и диагностировать простой грипп,
тем не менее такие немаленькие цифры смертности...
(не спорю... просто думаю...не преувеличена ли... зачем-то... масштаб этой беды... эта паника
и...не направлен ли удар... четко на Китай...?)
всем желаю здоровья (и не сталкиваться ни с коронавирусом... ни с простой простудой)
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- Изя, в мире раньше были две проблемы. Эбола и Путин. - Сейчас тоже две, Сёма. Коронавирус и Путин.
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Владимир Высоцкий - Утренняя Гимнастика
Вдох глубокий. Руки шире.
Не спешите, три-четыре!
Бодрость духа, грация и пластика.
Общеукрепляющая,
Утром отрезвляющая,
Если жив пока еще -
гимнастика!
Если вы в своей квартире -
Лягте на пол, три-четыре!
Выполняйте правильно движения.
Прочь влияния извне -
Привыкайте к новизне!
Вдох глубокий до изне-
можения.
Очень вырос в целом мире
Гриппа вирус - три-четыре! -
Ширятся, растет заболевание.
Если хилый - сразу в гроб!
Сохранить здоровье чтоб,
Применяйте, люди, об-
тирания.
Если вы уже устали -
Сели-встали,сели-встали.
Не страшны вам Арктика с Антарктикой.
Главный академик Иоффе
Доказал - коньяк и кофе
Вам заменят спорт и профи-
лактика.
Разговаривать не надо.
Приседайте до упада,
Да не будьте мрачными и хмурыми!
Если вам совсем неймется -
Обтирайтeсь, чем придется,
Водными займитесь проце-
дурами!
Не страшны дурные вести -
Мы в ответ бежим на месте.
В выигрыше даже начинающий.
Красота - среди бегущих
Первых нет и отстающих!
Бег на месте обще-
примиряющий.

😇
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Перенаселення, глобальне потепління. Земля завжди знаходить привід відчиститися відтакого мотлоху як люди.
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***
землетрясения, наводнения, извержения вулканов, смерчи и пандемии ...
Земля вообще в курсе, что на ней люди?
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вона то в курсі але ми свій крах наближаємо власними кроками.
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ВООЗ оголосила режим надзвичайної ситуації через поширення китайського коронавірусу - Цензор.НЕТ 6501 Lanaswit

@Lanaswwit

·1 ч

Австралія, вивезених з Китаю, поміщає в карантинну зону на відстані 1,5т км.
США - перевіряє своїх на Алясці. У всіх двотижневий карантин!
Наші...поміряли температуру в Борисполі... 158 людей з Китаю...
Не панікуйте, кияни, президент вас врятує..
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А теперь вспомним ипанутого соседа, который травит "новичком" людей по миру, направо и налево.
Что ему помешает подбросить чего нибудь через ДЫРУ, раз уж у них зарегистрированы случаи - "так не доставайся же ты никому!"?
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ВОЗ объявила режим чрезвычайной ситуации из-за распространения китайского коронавируса

К этому все шло, мировые "ценности" поспособствовали.
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Да ясно было с самого начала, что в Китае творится что-то из ряда вон...потому что гавнячая их компартия до последнего бы скрывала всё, понимая ущерб экономике и имиджу их с,,,ной поднебесной...но ,как видно, серьёзность угрозы внутри самого Китая всё же вынудила этих уродов пойти на такие меры. Да и заразить пол-мира этой дранью видимо тоже оказалась кишка комуняцкая тонка...Так что пришлось просто сказать хоть какую-то правду Миру. И у себя пол-страны изолировать, чтобы самим не передохнуть...
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Кто - нибудь в курсе, у нас в стране слабо или неслабо развита система здравоохранения ? И есть ли она вообще ?
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Там динамика распостранения вируса впечатляет
ВООЗ оголосила режим надзвичайної ситуації через поширення китайського коронавірусу - Цензор.НЕТ 2300
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