 ВОЗ объявила режим чрезвычайной ситуации из-за распространения китайского коронавируса

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.
Решение об объявлении режима ЧС было принято группой независимых экспертов ВОЗ в четверг, 30 января, после первых подтвержденных случаев передачи вирусной инфекции от человека к человеку за пределами КНР.
Ранее случаи заражения коронавирусом фиксировались в основном лишь среди людей, которые выехали из эпицентра эпидемии в китайской провинции Хубэй. Введение режима ЧС означает призыв ко всем странам скоординировать меры по борьбе с вирусом под эгидой ВОЗ. Предусмотрены также конкретные меры по сдерживанию эпидемии.
Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что число инфицированных коронавирусом за пределами КНР пока сравнительно невелико, однако невозможно спрогнозировать, какой ущерб коронавирус может причинить странам со слабо развитой системой здравоохранения.
По последним данным, количество случаев заражения коронавирусом во всем мире уже превысило 8100. Это больше, чем количество случаев заражения вирусом SARS 17 лет тому назад. За пределами КНР отмечено 89 подтвержденных случаев заражения.
Впервые новый тип вируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в Ухани (Китай), население которого составляет более 11 млн человек.
Начальные симптомы заболевания – повышенная температура и кашель. Многие инфицированные сообщали, что посещали рыбный рынок Хуанань или работали там. 21 января Национальная комиссия здравоохранения Китая подтвердила передачу коронавируса 2019-nCoV от человека к человеку.
Вчера посмотрел "Обитель Зла"....
только что смотрел карту...
Coronavirus 2020-nCoV
Ivan Buben@bubenfire 6 ч
В Италии в порту Чевитавекья, недалеко от Рима, на круизном судне пришедшем из Макао, обнаружено около 70 россиян с подозрением на #coronarvirues . Всего на боту судна около 6000 пассажиров.
https://www.youtube.com/watch?v=jkojGf_u2uI
Согласно оценкам Центров по контролю и профилактике болезней Соединенных Штатов Америки (ЦКБ США), Всемирной организации здравоохранения и Глобальных партнеров в области здравоохранения, каждый год от респираторных заболеваний, вызванных сезонным гриппом, умирает до 450 000 человек.
По данным, большинство случаев смерти происходят среди лиц в возрасте старше 65 лет и до 3-х лет, а так же вне зависимости от возраста, в самых бедных регионах мира. Самый высокий в мире риск смерти от гриппа существует в странах Африки к югу от Сахары, за которыми следуют Восточное Средиземноморье и Юго-Восточная Азия.
Сезонный грипп - острая вирусная инфекция, которая легко передается от человека к человеку и циркулирует во всем мире. Большинство людей выздоравливает от нее в течение недели-двух без какой-либо медицинской помощи. Распространенные респираторные заболевания, которые связаны с сезонным гриппом, включают в себя пневмонию и бронхит, могут привести к осложнения и... смерти
и ВОЗ не встрепенулась... не объявила ЧП и пандемию и не закрывают города... почему?
но при вакцинации и умении определять-выявлять и диагностировать простой грипп,
тем не менее такие немаленькие цифры смертности...
(не спорю... просто думаю...не преувеличена ли... зачем-то... масштаб этой беды... эта паника
и...не направлен ли удар... четко на Китай...?)
всем желаю здоровья (и не сталкиваться ни с коронавирусом... ни с простой простудой)
Пан Буддист@sranysovok 24 с
В Москве первый коронованый
😁
Вдох глубокий. Руки шире.
Не спешите, три-четыре!
Бодрость духа, грация и пластика.
Общеукрепляющая,
Утром отрезвляющая,
Если жив пока еще -
гимнастика!
Если вы в своей квартире -
Лягте на пол, три-четыре!
Выполняйте правильно движения.
Прочь влияния извне -
Привыкайте к новизне!
Вдох глубокий до изне-
можения.
Очень вырос в целом мире
Гриппа вирус - три-четыре! -
Ширятся, растет заболевание.
Если хилый - сразу в гроб!
Сохранить здоровье чтоб,
Применяйте, люди, об-
тирания.
Если вы уже устали -
Сели-встали,сели-встали.
Не страшны вам Арктика с Антарктикой.
Главный академик Иоффе
Доказал - коньяк и кофе
Вам заменят спорт и профи-
лактика.
Разговаривать не надо.
Приседайте до упада,
Да не будьте мрачными и хмурыми!
Если вам совсем неймется -
Обтирайтeсь, чем придется,
Водными займитесь проце-
дурами!
Не страшны дурные вести -
Мы в ответ бежим на месте.
В выигрыше даже начинающий.
Красота - среди бегущих
Первых нет и отстающих!
Бег на месте обще-
примиряющий.
😇
землетрясения, наводнения, извержения вулканов, смерчи и пандемии ...
Земля вообще в курсе, что на ней люди?
Lanaswit
@Lanaswwit
·1 ч
Австралія, вивезених з Китаю, поміщає в карантинну зону на відстані 1,5т км.
США - перевіряє своїх на Алясці. У всіх двотижневий карантин!
Наші...поміряли температуру в Борисполі... 158 людей з Китаю...
Не панікуйте, кияни, президент вас врятує..
Что ему помешает подбросить чего нибудь через ДЫРУ, раз уж у них зарегистрированы случаи - "так не доставайся же ты никому!"?
К этому все шло, мировые "ценности" поспособствовали.