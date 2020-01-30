 ВОЗ объявила режим чрезвычайной ситуации из-за распространения китайского коронавируса

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

Решение об объявлении режима ЧС было принято группой независимых экспертов ВОЗ в четверг, 30 января, после первых подтвержденных случаев передачи вирусной инфекции от человека к человеку за пределами КНР.

Ранее случаи заражения коронавирусом фиксировались в основном лишь среди людей, которые выехали из эпицентра эпидемии в китайской провинции Хубэй. Введение режима ЧС означает призыв ко всем странам скоординировать меры по борьбе с вирусом под эгидой ВОЗ. Предусмотрены также конкретные меры по сдерживанию эпидемии.

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что число инфицированных коронавирусом за пределами КНР пока сравнительно невелико, однако невозможно спрогнозировать, какой ущерб коронавирус может причинить странам со слабо развитой системой здравоохранения.

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По последним данным, количество случаев заражения коронавирусом во всем мире уже превысило 8100. Это больше, чем количество случаев заражения вирусом SARS 17 лет тому назад. За пределами КНР отмечено 89 подтвержденных случаев заражения.

Впервые новый тип вируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в Ухани (Китай), население которого составляет более 11 млн человек.

Начальные симптомы заболевания – повышенная температура и кашель. Многие инфицированные сообщали, что посещали рыбный рынок Хуанань или работали там. 21 января Национальная комиссия здравоохранения Китая подтвердила передачу коронавируса 2019-nCoV от человека к человеку.