 Дело о нападении Микитася на председателя поселкового совета в Черниговской области направили в суд

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Экс-парламентария подозревают в хулиганстве (ч.1 ст.296 Уголовного кодекса Украины). Если его вину удастся доказать, Микитасю грозит наказание в виде штрафа от 500 до 1000 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 8500 до 17 000 гривен) или ареста на срок до 6 месяцев, или ограничения свободы на срок до 5 лет.

Как сообщалось, 5 июля 2019 года народный депутат Украины 8 созыва во время агитации на внеочередных выборах в Верховную Раду в помещении поселкового совета с.Любеч Репкинского района Черниговской области нанес легкое телесное повреждение председателю ОТГ. 5 июля следователи Государственного бюро расследований (ГБР) начали досудебное расследование

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На прошедших 19 июля 2019 года внеочередных парламентских выборах Микитась баллотировался как самовыдвиженец по округу №206 в Черниговской области, но уступил кандидату от партии "Слуга народа".

24 сентября Микитася уведомили о подозрении по статье Уголовного кодекса Украины о хулиганстве.

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