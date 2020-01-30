 Евросоюз призвал государства-члены ОБСЕ не признавать российские паспорта, выданные на Донбассе

Об этом говорится в заявлении делегации Европейского Союза, озвученной во время заседания Постоянного совета ОБСЕ в четверг, 30 января, в Вене, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы приняли во внимание заявление России о предоставлении гражданства очень значительному количеству жителей Донбасса в течение 2019 года, и напоминаем, что эта упрощенная процедура является посягательством на суверенитет Украины и противоречит духу и целям Минских договоренностей", - говорится в заявлении.

В делегации напомнили, что Евросоюз не признает такие паспорта, выданные Россией украинским гражданам на Донбассе, и "призывает другие страны-участницы ОБСЕ не признавать эти паспорта".

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Напомним, президент РФ Владимир Путин 24 апреля подписал указ, дающий жителям отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины право получить гражданство РФ в упрощенном порядке. 1 мая Путин издал новый указ, упрощающий порядок получения гражданства РФ для украинцев, которые проживали в Крыму и на Донбассе до весны 2014 года.

По данным МВД РФ, в течение 2019 года российские паспорта получили 227 тысяч украинцев с оккупированного Донбасса.

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