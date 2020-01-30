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 Политика Украины, За рубежом
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 Евросоюз призвал государства-члены ОБСЕ не признавать российские паспорта, выданные на Донбассе

Евросоюз не признает выданные на оккупированном Донбассе российские паспорта и призывает другие страны-участницы ОБСЕ не признавать эти документы.

Об этом говорится в заявлении делегации Европейского Союза, озвученной во время заседания Постоянного совета ОБСЕ в четверг, 30 января, в Вене, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы приняли во внимание заявление России о предоставлении гражданства очень значительному количеству жителей Донбасса в течение 2019 года, и напоминаем, что эта упрощенная процедура является посягательством на суверенитет Украины и противоречит духу и целям Минских договоренностей", - говорится в заявлении.

В делегации напомнили, что Евросоюз не признает такие паспорта, выданные Россией украинским гражданам на Донбассе, и "призывает другие страны-участницы ОБСЕ не признавать эти паспорта".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия открывает еще 4 пункта выдачи своих паспортов жителям оккупированного Донбасса

Напомним, президент РФ Владимир Путин 24 апреля подписал указ, дающий жителям отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины право получить гражданство РФ в упрощенном порядке. 1 мая Путин издал новый указ, упрощающий порядок получения гражданства РФ для украинцев, которые проживали в Крыму и на Донбассе до весны 2014 года.

По данным МВД РФ, в течение 2019 года российские паспорта получили 227 тысяч украинцев с оккупированного Донбасса.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россия раздает свои паспорта детям-сиротам на оккупированной территории Донбасса, нет процедур заменить эти "документы" на украинские, - СМИ

Источник: https://censor.net.ua/n3172917
 
 
 Топ комментарии
 
ЧТО ТЕПЕРЬ БУДУТ ГОВОРИТЬ ВАТНИКИ?

Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію, у якій визнала Росію "стороною Мінських домовленостей".
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А як же лугандонці будуть їздити до геїв батрачити?
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это ответ на то, что их долго заставляли ездить в ЕС кормить геев и лесби. Лугандонцы решили их больше не кормить, сказали решительное "нет" и скрежеща зубами согласились на козломордые ксивы...
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А особкно озабочены и обеспокоены этим безоьразием товарисчи из ПАСЦЭ
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Призыв и идея отличные, но терзают смутные сомнения на счет выполнения... Евросоюз призвал государства-члены ОБСЕ не признавать российские паспорта, выданные на Донбассе - Цензор.НЕТ 3772
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Если бы ето было законом организации а не простым призывом. Тогда ы было понятно кто в организации за международные законы а кто засланный вирус
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Кормілєц кідаєт прєд'яву бандеровцу...
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А шо они все, как один, лысые... они все сидельцы? В тюрьме долго прожили? Вот не пойму этот феномен: волос от бровей растет, вся черепушка луковицами утыкана, а оно голову наголо... шобы как з.к. или мусор...
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Так ведь оно подохло.....нет больше петуха....
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ЧТО ТЕПЕРЬ БУДУТ ГОВОРИТЬ ВАТНИКИ?

Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію, у якій визнала Росію "стороною Мінських домовленостей".
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та, це нічого не означає...
От, якби "стороною конфлікту" - була би інша справа...
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У відповідь влада ДНР та ЛНР наказала всім своім установам не признавати паспорти всіх краін ЄС.
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ититьколотить...
что там гепнулось...что они проснулись???
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Сепаратисты во всём мире - преступники . В Украине они убили тысячи невинных людей . Как можно их куда то пускать ? Это животные !
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Можно кричать, можно ржать, унижать, называть придурками, но если ам провести референдум, результат будет тот же, а может и похлеще.
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якщо провести референдум на зоні, то результат буде й похлеще. Припишуть мєнтооов расстрєлять, расрєшить гаваріть на фєнє, основним законом прізнать варавскіє понятія... Чули, щоб десь в світі щось подібне впроваджували? Нє? А как же волєіз'явлєніє сідєльцев?
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