 53% американцев считают, что Трамп врал об Украине и злоупотребил властью, - опрос

Об этом свидетельствуют результаты национального опроса, проведенного университетом Куиннипиак, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на International Business Times.
57% американцев при этом хотят, чтобы Трамп предоставил более подробную информацию о своих действиях в вопросе оказания Украине военной помощи. 38% считают, что получили от президента исчерпывающие объяснения.
52% американцев считают, что задержка военной помощи Украине была неоправданной. Поддерживают этот шаг Трампа 34%.
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В исследователи добавляют, что 75% американцев хотят, чтобы в процессе импичмента свидетели дали показания в Сенате. Причем почти половину из этих 75% составляют избиратели-республиканцев.
Напомним, 24 сентября в Палате представителей США объявили о введении формальной процедуры импичмента Дональда Трампа. Шесть комитетов нижней палаты Конгресса начнут собственные расследования относительно нарушения законов президентом США и его командой.
Как сообщали американские СМИ, Трамп 25 июля пытался в телефонной беседе убедить президента Украины Владимира Зеленского в необходимости начать расследование в отношении Хантера Байдена - сына бывшего вице-президента Джо Байдена.
25 сентября Белый дом опубликовал стенограмму телефонного разговора, состоявшегося между Зеленским и Трампом 25 июля.
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3 декабря представители демократической партии США в Комитете по вопросам разведки Палаты представителей Конгресса обнародовали отчет о процедуре импичмента президента США Дональда Трампа.
По данным Bloomberg, чиновники Белого Дома распорядились задержать военную помощь Украине уже через час после телефонного разговора Зеленского и Трампа, состоявшегося 25 июля.
Ранее журналисты газеты New York Times написали, что госсекретарь США Майк Помпео и глава Пентагона Марк Эспер пытались повлиять на американского президента Дональда Трампа, чтобы тот не замораживал военную помощь Украине.
http://rusjev.net/2020/01/30/v-sluchae-voynyi-s-zapadom-rossiya-proderzhitsya-3-chasa-ekspertyi/#
Тож Перша та Друга Світова вже не можуть бути якимись прикладами в плані стратегії.
******* неядерна високотехнологічна зброя теж внесла свої корективи. Так само як авіація, воєнні супутники, радіоелектронна війна тощо.
Якщо говорити про гіпотетичну атаку проти РФ, то тут пріоритетна місія - надійно знешкодити "ядерную дубину", щоб на 100% виключити можливість масованого балістичного старту. Інакше армагедець. Тому ризик ДУЖЕ серйозний.
(і тут не варто покладатися на "в них все іржаве і нічого не злетить" - це небезпечний підхід. Навпаки - виходити треба з пресуппозиції "більшість МБР можуть стартувати, а "Мертва Рука" знаходиться у робочому стані - і скоріше за все була модернізована. Можливо, тепер навіть працює вже на базі супутників - а це дуже небезпечно")
Так, не факт, що вона працює... Але при плануванні гіпотетичної атаки проти РФ треба навпаки виходити з ситуації "все працює". І відповідно придумати, як цей doomsday machine знешкодити.
І це добре, якщо "Мертва Рука" і зараз є такою ж, як її зробили у 80-х. Тобто: примітивні комп'ютери постійно мониторять ситуацію - і за наявності збігу усіх факторів (відсутність зв'язку з командними центрами + сейсмічна активність + "підозрілі" спалахи + сплески радіації) дає ґавтоматичну команду на удар помсти.
Тут можна знешкодити систему, якщо наприклад знати точне базування "сигнальних ракет" (кілька балістичних ракет із радіотрансляторами замість боєголовок, з єдиною функцією - піднятися на сотні км і транслювати радіосигнал на тотальний старт усього, що вціліло).
Гірше, якщо кацапи додумалися модифікувати систему на супутниковій базі. До речі, будь-які супутники (навіть ТВ або метеорологічні) можуть мати цю додаткову функцію - помітивши багато ядерних бабахів, транслювати сигнал ракетного старту. Оце, блть, гірше
Vadym Sokolоv
@vadym_sokol
Ото така влада. Діджиталізація розуму... Гончарук розповів, що Бубочка видалив його з друзів на фейсбуці...
україну і де вона знаходиться! І не тільки вони
одні..
А оПоросу таки не було!
😁
Насправді не тупіші від нас. Я розумію, можуть не знати про якесь африканське задуп'я - але принаймні уявлення про Європу вони мають. Та й СРСР вже скоро 30 років як хмиздою вкрився.
заслушаешься...
Той випадок, коли завжди симпатизував американським республіканцям - але з Трампом якось воно... кхм... неоднозначно
(шкода, ніде нема поєднання отакого смайла з ґамериканським прапором )
но и за доню не особо хочется.
будем посмотреть короче...
«Каждый человек, рождённый и нерождённый, создан по образу всемогущего Бога…» Дональд Трамп выступил на «Марше за жизнь»
Он стал первым президентом в истории США, который не только поддержал движение PRO-LIFE, выступающее против абортов, но и выступил на «Марше за жизнь» в Вашингтоне. Десятки тысяч американцев ликовали, слушая речь президента, отстаивающего право на жизнь для нерождённых детей.
Уже многим ясно, что Трамп ничтожество.