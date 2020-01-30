 53% американцев считают, что Трамп врал об Украине и злоупотребил властью, - опрос

Об этом свидетельствуют результаты национального опроса, проведенного университетом Куиннипиак, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на International Business Times.

57% американцев при этом хотят, чтобы Трамп предоставил более подробную информацию о своих действиях в вопросе оказания Украине военной помощи. 38% считают, что получили от президента исчерпывающие объяснения.

52% американцев считают, что задержка военной помощи Украине была неоправданной. Поддерживают этот шаг Трампа 34%.

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В исследователи добавляют, что 75% американцев хотят, чтобы в процессе импичмента свидетели дали показания в Сенате. Причем почти половину из этих 75% составляют избиратели-республиканцев.

Напомним, 24 сентября в Палате представителей США объявили о введении формальной процедуры импичмента Дональда Трампа. Шесть комитетов нижней палаты Конгресса начнут собственные расследования относительно нарушения законов президентом США и его командой.

Как сообщали американские СМИ, Трамп 25 июля пытался в телефонной беседе убедить президента Украины Владимира Зеленского в необходимости начать расследование в отношении Хантера Байдена - сына бывшего вице-президента Джо Байдена.

25 сентября Белый дом опубликовал стенограмму телефонного разговора, состоявшегося между Зеленским и Трампом 25 июля.

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3 декабря представители демократической партии США в Комитете по вопросам разведки Палаты представителей Конгресса обнародовали отчет о процедуре импичмента президента США Дональда Трампа.

По данным Bloomberg, чиновники Белого Дома распорядились задержать военную помощь Украине уже через час после телефонного разговора Зеленского и Трампа, состоявшегося 25 июля.

Ранее журналисты газеты New York Times написали, что госсекретарь США Майк Помпео и глава Пентагона Марк Эспер пытались повлиять на американского президента Дональда Трампа, чтобы тот не замораживал военную помощь Украине.