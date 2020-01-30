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Все про:импичмент (468) опрос (1804) США (16101) Трамп (2774)

 53% американцев считают, что Трамп врал об Украине и злоупотребил властью, - опрос

Большинство граждан США считают, что президент страны Дональд Трамп злоупотребил властью, задержав военную помощь Украине, а после врал об этом. Противоположной точки зрения придерживаются 40% американцев.

Об этом свидетельствуют результаты национального опроса, проведенного университетом Куиннипиак, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на International Business Times.

57% американцев при этом хотят, чтобы Трамп предоставил более подробную информацию о своих действиях в вопросе оказания Украине военной помощи. 38% считают, что получили от президента исчерпывающие объяснения.

52% американцев считают, что задержка военной помощи Украине была неоправданной. Поддерживают этот шаг Трампа 34%.

Читайте на Цензор.НЕТ: В 2018 году Трамп спрашивал, сколько Украина продержится в борьбе с РФ без помощи США, - АР

В исследователи добавляют, что 75% американцев хотят, чтобы в процессе импичмента свидетели дали показания в Сенате. Причем почти половину из этих 75% составляют избиратели-республиканцев.

Напомним, 24 сентября в Палате представителей США объявили о введении формальной процедуры импичмента Дональда Трампа. Шесть комитетов нижней палаты Конгресса начнут собственные расследования относительно нарушения законов президентом США и его командой.

Как сообщали американские СМИ, Трамп 25 июля пытался в телефонной беседе убедить президента Украины Владимира Зеленского в необходимости начать расследование в отношении Хантера Байдена - сына бывшего вице-президента Джо Байдена.

25 сентября Белый дом опубликовал стенограмму телефонного разговора, состоявшегося между Зеленским и Трампом 25 июля.

Также на Цензор.НЕТ: В экономике и геополитике у нас с США все нормально, - Зеленский

3 декабря представители демократической партии США в Комитете по вопросам разведки Палаты представителей Конгресса обнародовали отчет о процедуре импичмента президента США Дональда Трампа.

По данным Bloomberg, чиновники Белого Дома распорядились задержать военную помощь Украине уже через час после телефонного разговора Зеленского и Трампа, состоявшегося 25 июля.

Ранее журналисты газеты New York Times написали, что госсекретарь США Майк Помпео и глава Пентагона Марк Эспер пытались повлиять на американского президента Дональда Трампа, чтобы тот не замораживал военную помощь Украине.

Источник: https://censor.net.ua/n3172915
 
   
 Топ комментарии
 
конечно брехал и брешет, но как вдохновенно и нагло!
заслушаешься...
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В случае войны с Западом Россия продержится 3 часа - эксперты

http://rusjev.net/2020/01/30/v-sluchae-voynyi-s-zapadom-rossiya-proderzhitsya-3-chasa-ekspertyi/#
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В 41-ом Красная кадровая армия почти полностью сдалась немцам (Марк Солонин). И это при сталине.
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Так, але не забуваємо, що з появою стратегічної термонуклеарної зброї та міжконтинентальних балістичних ракет концепція великої війни РАДИКАЛЬНО змінилася (маю на увазі теоретичний total war між ядерними державами/блоками).
Тож Перша та Друга Світова вже не можуть бути якимись прикладами в плані стратегії.
******* неядерна високотехнологічна зброя теж внесла свої корективи. Так само як авіація, воєнні супутники, радіоелектронна війна тощо.
Якщо говорити про гіпотетичну атаку проти РФ, то тут пріоритетна місія - надійно знешкодити "ядерную дубину", щоб на 100% виключити можливість масованого балістичного старту. Інакше армагедець. Тому ризик ДУЖЕ серйозний.
(і тут не варто покладатися на "в них все іржаве і нічого не злетить" - це небезпечний підхід. Навпаки - виходити треба з пресуппозиції "більшість МБР можуть стартувати, а "Мертва Рука" знаходиться у робочому стані - і скоріше за все була модернізована. Можливо, тепер навіть працює вже на базі супутників - а це дуже небезпечно")
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Цікава стаття. Але автор чомусь не згадує про систему "Периметр" (ака "Мертва Рука"). А про неї забувати не можна.
Так, не факт, що вона працює... Але при плануванні гіпотетичної атаки проти РФ треба навпаки виходити з ситуації "все працює". І відповідно придумати, як цей doomsday machine знешкодити.
І це добре, якщо "Мертва Рука" і зараз є такою ж, як її зробили у 80-х. Тобто: примітивні комп'ютери постійно мониторять ситуацію - і за наявності збігу усіх факторів (відсутність зв'язку з командними центрами + сейсмічна активність + "підозрілі" спалахи + сплески радіації) дає ґавтоматичну команду на удар помсти.
Тут можна знешкодити систему, якщо наприклад знати точне базування "сигнальних ракет" (кілька балістичних ракет із радіотрансляторами замість боєголовок, з єдиною функцією - піднятися на сотні км і транслювати радіосигнал на тотальний старт усього, що вціліло).
Гірше, якщо кацапи додумалися модифікувати систему на супутниковій базі. До речі, будь-які супутники (навіть ТВ або метеорологічні) можуть мати цю додаткову функцію - помітивши багато ядерних бабахів, транслювати сигнал ракетного старту. Оце, блть, гірше
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Vadym Sokolоv

@vadym_sokol



Ото така влада. Діджиталізація розуму... Гончарук розповів, що Бубочка видалив його з друзів на фейсбуці...
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Більшість американціа навіть не знають про
україну і де вона знаходиться! І не тільки вони
одні..
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Самое интересное, что не указано количество опрошенных
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Та бував по всьому Світі-Знаю!
А оПоросу таки не було!
😁
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Теперь знают, лучшей рекламы не придумаешь.
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В тебе вселилися парфуми задорнова та інших свідків "тупих піндосов"?
Насправді не тупіші від нас. Я розумію, можуть не знати про якесь африканське задуп'я - але принаймні уявлення про Європу вони мають. Та й СРСР вже скоро 30 років як хмиздою вкрився.
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Вот же задачу мне на ночь загадали! И что делать теперь? Толи с 53% остаться, или всё таки к 40% прибиться? Не засну зараза.
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Принаймні підлога Америки на нашому боці, все окей
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конечно брехал и брешет, но как вдохновенно и нагло!
заслушаешься...
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Неоднозначний мужик, так.
Той випадок, коли завжди симпатизував американським республіканцям - але з Трампом якось воно... кхм... неоднозначно
(шкода, ніде нема поєднання отакого смайла 53% американців вважають, що Трамп брехав про Україну і зловжив владою, - опитування - Цензор.НЕТ 1375 з ґамериканським прапором 53% американців вважають, що Трамп брехав про Україну і зловжив владою, - опитування - Цензор.НЕТ 8909)
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за демократов не голосовал никогда и не буду и зарегистрирован как республиканец,
но и за доню не особо хочется.
будем посмотреть короче...
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Трамп не надо было заигрывать с ****** - он бедоносец. Что делать - завалить Украину деньгами и украинцы доброжеланием почистят твою ауру и карму.
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Вот почему сатанинское левачье ненавидит Трампа:

«Каждый человек, рождённый и нерождённый, создан по образу всемогущего Бога…» Дональд Трамп выступил на «Марше за жизнь»
Он стал первым президентом в истории США, который не только поддержал движение PRO-LIFE, выступающее против абортов, но и выступил на «Марше за жизнь» в Вашингтоне. Десятки тысяч американцев ликовали, слушая речь президента, отстаивающего право на жизнь для нерождённых детей.
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53% американцев считают, что Трамп врал об Украине и злоупотребил властью, - опрос

Уже многим ясно, что Трамп ничтожество.
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к счастью мнение простого большинства в Америке ничего не значит
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