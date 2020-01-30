 В Беларуси внезапно проводят комплексную проверку боеготовности вооруженных сил

Об этом сообщили в Министерстве обороны Беларуси, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на белорусское государственное информагентство БЕЛТА.

"Главной целью проверки является определение способности органов военного управления, командиров управлять подчиненными воинскими частями и подразделениями, а для воинских частей и подразделений Вооруженных Сил - готовности выполнять задачи по предназначению в условиях быстро меняющейся обстановки", - пояснили в министерстве.

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Действия войск пройдут на полигонах и отдельных участках местности. Учитывая специфику выполняемых задач, войскам предстоит действовать в различных условиях - преодолевать водные преграды, отрабатывать учебно-боевые задачи днем и ночью как в лесных массивах, так и в населенных пунктах.

Пристальное внимание будет уделено состоянию техники и вооружения, а также работе обеспечивающих систем.

Результаты проверки в минобороны Беларуси обещают проанализировать и использовать в дальнейшей подготовке вооруженных сил страны.

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