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Все про:армия (7633) Беларусь (2950) проверка (630)

 В Беларуси внезапно проводят комплексную проверку боеготовности вооруженных сил

В Вооруженных Силах Республики Беларусь началась внезапная проверка боевой готовности. Проверяют готовность военнослужащих выполнять задачи "в условиях быстро меняющейся обстановки".

Об этом сообщили в Министерстве обороны Беларуси, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на белорусское государственное информагентство БЕЛТА.

"Главной целью проверки является определение способности органов военного управления, командиров управлять подчиненными воинскими частями и подразделениями, а для воинских частей и подразделений Вооруженных Сил - готовности выполнять задачи по предназначению в условиях быстро меняющейся обстановки", - пояснили в министерстве.

Смотрите на Цензор.НЕТ: Нас раком поставили по углеводородам. Старший брат нас за дураков держит, - Лукашенко. ВИДЕО

Действия войск пройдут на полигонах и отдельных участках местности. Учитывая специфику выполняемых задач, войскам предстоит действовать в различных условиях - преодолевать водные преграды, отрабатывать учебно-боевые задачи днем и ночью как в лесных массивах, так и в населенных пунктах.

Пристальное внимание будет уделено состоянию техники и вооружения, а также работе обеспечивающих систем.

Результаты проверки в минобороны Беларуси обещают проанализировать и использовать в дальнейшей подготовке вооруженных сил страны.

Также на Цензор.НЕТ: Лукашенко назначил новых министра обороны и начальника Генштаба

Источник: https://censor.net.ua/n3172912
 
   
 Топ комментарии
 
Подготовка к защите от "старшего брата", пригодится в будущем.
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Батька готовит страну к отпору нашествию ордынской прожорливой саранчи.
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Авжеж. Союзників не бракує.
Поряд Україна. Збоку Польща. На горі Литва і "тевтонська братія".
Не кажучи про вже про Смоленськ, Вороніж, Білгород і Новгород, - яким тільки свисни!
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за нас докуя "союзників" на свист з допомогою прибігли..?
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Х**ло конкретно "достал" Лукашенку.
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та не! Коленьке в оловянных солдатиков поиграть захотелось
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не, нормально готовится к отражению "внезапно изменившегося союзника"
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Наверно правильней будет, внезапно изменившего.
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Подготовка к защите от "старшего брата", пригодится в будущем.
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100% там іншого сценарію і бути не може...
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если ты о себе и диване, то наверно - да.
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) поздняя предкарантинная подготовка в целях защиты от эпидемии "старшебратского коронавируса" ))
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До кацапів задом повертатись не можна В Беларуси внезапно проводят комплексную проверку боеготовности вооруженных сил - Цензор.НЕТ 9949 Лукаш вже знає, а далі буде гібридна війна від Кремляндії, а там хто знає.
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Лукашенко не Порошенко, щоб давати волю в критиці і наклепах. Тому розхитати не вдасться.
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Когда сралин напал на нацистскую Германию,в ссср вздохнули с облегчением,наконец то завалят Изверга и прекратят заволевание Европы гитлеровскими ублюдками.
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Военные и полицаи должны быть вне политики..Всё по закону!
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Какие праститутки в мардовии, с их рожей только на камбикорм для папуасов. У Білорусі раптово проводять комплексну перевірку боєготовності збройних сил - Цензор.НЕТ 6714 У Білорусі раптово проводять комплексну перевірку боєготовності збройних сил - Цензор.НЕТ 7218 У Білорусі раптово проводять комплексну перевірку боєготовності збройних сил - Цензор.НЕТ 7218
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А зачем???
НАТО они и нафиг не нужны, а против расисии воевать не будут...
И, вообще, зачем им армия? У Білорусі раптово проводять комплексну перевірку боєготовності збройних сил - Цензор.НЕТ 2704
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Что бывает когда армия в плачевном состоянии мы уже посмотрели.
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проверка проверкой, но готовы ли стрелять в "братьев"
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Ми теж спочатку не були готові. Навчаться і дуже швидко.
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Це не брати, це союзна державі, філія срср, стріляти білорасєяни будуть в усе що завгодно, тільки не у расєян...
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Белорусов в Беларуси меньше 30% ..их просто выбили в 41-45 годах...На их место привезли лаптеногих в полосатых штанах как у нас в лугандон...+ смешанные браки дрочащие на ссср...+ просто вата...
Так что не думаю, что там больше 10% патриотов
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Будем стрелять во все что движется(кругом).
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Население Южной Кореи всего 52 млн.чел.,и это 12-я экономика Мира.На карте видели ?Территория всего 100 20 кв.км.,Белорусия в 2 раза больше 207 595 кв.км.,экономики нет.Население всего 9,5 млн.чел.Ужас.
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Цена такой успешности известна - стрессы, карьеризм, отсутствие личной жизни, исчезновение семьи.
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Спостерігаючи кожного року за "щасливим" життям у білорасєї повім тобі, друже, що ліпше у Корейські карьеризм, отсутствие личной жизни, исчезновение семьи...
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там больше половины протестантов, потому и 12-е место
не воруют, налоги...
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Отсутствие экономики сразу видно например по состоянию дорог. Ну и подвижного состава БЧ.
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Они проиграли идеологическую войну. Армия уже не поможет.
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Я ПРИДУМАЛ ПОВОД ДЛЯ ВТОРЖЕНИЯ! ЗАЩИТА БЕЛОРУСКОГО ЯЗЫКА!
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Смеётесь над батькой? А зря. Если х"йло захочет Беларусь то всё будет как у нас в Крыму. Лукашенко по ходу сейчас один за независимость и в этом его вина.
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"Лукашенко по ходу сейчас один за независимость" По ходу споживай помірно У Білорусі раптово проводять комплексну перевірку боєготовності збройних сил - Цензор.НЕТ 1572
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Он вынужден, ибо без независимой Беларуси нет власти у президента Лукашенко. Нет власти - ему жопа в прямом и переносном смысле. Так нормально?
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самое время заключить военный союз с белорусами и ввести пару бригад а то придется отбиваться от кацапов с севера.
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Союз з білорасєею це те саме що стати федеральним округом расєйської **********...
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ага,тому треба проковтнути анексію Білорусі? і отримати загрозу з півночі?
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цілком можливо що кацапи під час великого вторгненя погонять поперед себе білорусів на наші шанці
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Маєте рацію. "... в различных условиях - преодолевать водные преграды Источник: https://censor.net.ua/n3172912" Готуються форсувати р. Прип'ять.
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Бацька вже завершив будівництво аркади вздовж кордону з Україною. А понти з нафтою(прикриття), наслідок різкого падіння видобутку нафти. Параша на грані зриву поставок нафти в ЄС. Варварська експлуатація Тюменського родовища і санкції своє зробили. Касаби в стані - "пан або пропав" Вся надія на то, що світова спільнота їх зупинить.
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Новый министр обороны назначен. Хочет ознакомится с положением дел. "Тяжело в ученье, легко в бою", беларуская народная мудрость.
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У Луки есть шанс заслужить уважуху , а потом перекраситься под демократа -либерала .Ост запад простит .
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У Білорусі раптово проводять комплексну перевірку боєготовності збройних сил



налякав їжачка(Пуйла) голою попою... У Білорусі раптово проводять комплексну перевірку боєготовності збройних сил - Цензор.НЕТ 1243
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Тут есть одно но...очень много кацапов хотят видеть луку вместо ***** во главе ссср...и это очень раздражает *****...
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