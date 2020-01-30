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 Общество, Здоровье
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 Вероятность, что в Украине есть невыявленные случаи заражения новым коронавирусом, средняя, - Минздрав

Вероятность, что в Украину мог прибыть человек, зараженный коронавирусом 2019-nCoV, но еще не был выявлен, оценивается как средняя.

Об этом на брифинге 30 января сказал и.о. главного директора Центра общественного здоровья Минздрава Украины Игорь Кузин, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на  "ГОРДОН".

"Такая вероятность является средней. На самом деле это цена глобализации, поскольку 50 тыс. человек ежедневно пересекают государственную границу Украины, и любая инфекционная болезнь не может быть остановлена ни карантинами, ни стопроцентными мерами. Мы должны обеспечить прежде всего потенциал страны по готовности, по диагностике, по быстрому выявлению и по максимально быстрой локализации этого случая, если он будет", – сказал он.

Кузин отметил, что в Украине по состоянию на 30 января нет подтвержденных случаев заболевания новым вирусом.

Впервые новый тип вируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в Ухани (Китай), население которого составляет более 11 млн человек.

Начальные симптомы заболевания – повышенная температура и кашель. Многие инфицированные сообщали, что посещали рыбный рынок Хуанань или работали там. 21 января Национальная комиссия здравоохранения Китая подтвердила передачу коронавируса 2019-nCoV от человека к человеку.

Источник: https://censor.net.ua/n3172908
 
 
 Топ комментарии
 
Народ готовят постепенно к тому что вирус уже в Украине!
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Нове трактування терміну "імовірность" від випускників Трускавецької Академії для "слуг урода " на заміну вже відомого "гадання на кавовій гущі"... Об'єкт або є, або його немає. Все решта - фата моргана 😕
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так це добре чи погано? )))
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скоро на Цензорі - "імовірність того, що в Україні від коронавірусу померли кілька сотень громадян - середня" Вероятность, что в Украине есть невыявленные случаи заражения новым коронавирусом, средняя, - Минздрав - Цензор.НЕТ 2139
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якщо говорити про професійний рівень працівників трускавецького МОЗу, то, навіть, дуже смішно
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Народ готовят постепенно к тому что вирус уже в Украине!
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Минздрав дав чітку і однозначну відповідь, По Україні, короткочасні дощі без опадів!.. Ймовірність, що в Україні є невиявлені випадки зараження новим коронавірусом, середня, - МОЗ - Цензор.НЕТ 8116
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Перевожу: в Минздраве хоть и импотенты, но виновата глобализация.
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Тёмный Рыцарь Vox Populi, [30.01.20 21:22]
@writetodarkkbot
Что вы творите????!??????
Где вы набрали таких дебилов и зорян-улян??????
Есть план уничтожения украинцев?
Скажите тогда сколько? 40%? 50%?100?
У меня нет слов.


Так это Европа нашему министру моз советует не противостоять вирусу, потому, что украинцы особенные и их хрен добьешь?


Хочется всю эту зеленую погань вместе с зеленским и кабминов дебилов отправить в Китай в Ухань на тестирование этой европейской теории.


Как у этого отморозка да еще с таким громким названием должности язык поворачивается такое произносить вслух, зная о о реальности?
Как?
Мы таки для них неликвид и расходный материал.
В то время как ВОЗ ЧЕТКО ЗАЯВИЛ О ПЕРЕДАЧЕ ВИРУСА ОТ ЧЕЛОВЕКА ЧЕЛОВЕКУ, США, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ИТАЛИЯ, АВСТРАЛИЯ, ФРАНЦИЯ всех прилетевших отправляет в 14-й карантин на изолированных базах, это полоумное зеленое существо пишет буквально "
В свою очередь, и. о. генерального директора Центра общественного здоровья Украины (ЦОЗ) Игорь Кузин отметил, сто ЦОЗ получил новые рекомендации Европейского центра контроля за инфекционными заболеваниями, согласно которым пребывание в Китае и даже перелет с больным относится к низкой степени риска инфицирования" Ймовірність, що в Україні є невиявлені випадки зараження новим коронавірусом, середня, - МОЗ - Цензор.НЕТ 6432
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эка кака квантовая механика пошла...
кот типа жив и типа мертв
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Мы накануне грандиозного шухера, понимаешь о чем я.
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Наверное, такой чувак в посылке с Али-Бабы заехал. У всех же остальных в аэропорту температуру меряли. Там всё пуленепробиваемо.
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Многие инфицированные сообщали, что посещали рыбный рынок Хуанань или работали там Источник: https://censor.net.ua/n3172908

О! Працюйте, як "Роспотребнадзор" - забороніть всю рибу у будь-якому вигляді, а тих, хто її ловить (навіть в озері) - за ґрати! Адже вся вода на планеті об'єднана світовим океаном! Вероятность, что в Украине есть невыявленные случаи заражения новым коронавирусом, средняя, - Минздрав - Цензор.НЕТ 1579

Але якшо серйозно, то такі ж кордони тре і на лінії фронту ставити, на КПВВ... Хто зна яка віжжа під хвіст путлєру потрапить
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Средняя? Значит где-то процентов 80. Несите тамифлю.
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Нове трактування терміну "імовірность" від випускників Трускавецької Академії для "слуг урода " на заміну вже відомого "гадання на кавовій гущі"... Об'єкт або є, або його немає. Все решта - фата моргана 😕
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ясно... 50/50, як у буратіно... "толі пациент жив, толі уже..."(с)
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Что за " средняя вероятность", это 0,5 чтоле - каждый второй?
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кожний другий пенсіонер до кінця року в Україні помре.
Підтверджуємо.міністри..
Ймовірність, що в Україні є невиявлені випадки зараження новим коронавірусом, середня, - МОЗ - Цензор.НЕТ 1223 Соколовська

Ймовірність, що в Україні є невиявлені випадки зараження новим коронавірусом, середня, - МОЗ - Цензор.НЕТ 9816 Скалецька.
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Если так говорят - значит уже п#зда... о которой мы ещё не знаем!
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средняя ? Вероятность, что в Украине есть невыявленные случаи заражения новым коронавирусом, средняя, - Минздрав - Цензор.НЕТ 7916... это как зарплата ?У Ахметки вируса не будет, а у меня точно ,а в среднем мы здоровы ? Вероятность, что в Украине есть невыявленные случаи заражения новым коронавирусом, средняя, - Минздрав - Цензор.НЕТ 432
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То есть - никакая.
Ссылка на гордона всё объясняет. Умеет гордон с умной заточкой на лице "разъяснить" темы, в которых сам нихрена не понимает.
Но этому я вполне верю. Наша медицина нас вылечить нормально без мзды даже не может, куда уж ей нас от китайского вируса защитить! Как токо в Украине вспыхнет пандемия, то все министры и министерши(с семьями и прислугой) тут же съе...т туда, где пандемии ещё нет. И будут оттудова через интернет бороться с национальным бедствием.
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Жовтень 2020..
Тікати нікуди...

Астралія давним-давно розстрілює все,що пробує приплисти нелегально з берега.. Ймовірність, що в Україні є невиявлені випадки зараження новим коронавірусом, середня, - МОЗ - Цензор.НЕТ 815
тим більше всяке гівно...(
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Даже такие правовые страны как США и Австралия мониторят тех кто приехал из районов эпицентра заражения. А тут просто чуваков отпустили из Борисполя ехать общественным транспортом по регионам. Шютка такой.
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Австралійці зробили карантин на острові за 1000 км. від материка.
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Надо отдать должное что смертность значительно ниже чем у сарсов, мерсов, эбол и тд. Но всё же не очень приятно.
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Средняя,низкая,высокая.Что за гадание на кофейной гуще?Тестов нет.Инкубационный период-14 дней.Передача заразы - 100% с первого дня инкубационного периода.Как можно решить эту систему уравнений,когда количество неизвестных больше,числа самих уравнений?Да никак.Имеют право быть все из трех мною перечисленных вариантов.
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Уважаемый читатель, закой эту хайповую тему, и прочитай что-то полезное про экономику, борьбу с коррупцией или ее саботаж.
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про коррупцию не интересно ,мы тут поперед планеты вся Ймовірність, що в Україні є невиявлені випадки зараження новим коронавірусом, середня, - МОЗ - Цензор.НЕТ 9892
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Это еще раз показывает каких ********* выбрала страна.Где эти неучи учились?Может в вечерней школе?
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и любая инфекционная болезнь не может быть остановлена ни карантинами, ни стопроцентными мерами................... так зачем вы в Киев туристов приперли ? Почему их не изолировали как нормальные страны сделали?
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Потому что, это спланированная акция по уничтожению украинцев!
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Не нервуйтеся. Схоже на те що рукодупі китайці випустили на волю бойовий вірус. Так що кіпішувати просто нема сенсу.
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Ходять чутки про смерть хворого в США. І про лікаря з Парижу, котрий інфікувався, не дивлячись на всі запобіжні заходи.
Так що...
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і без чуток страшнувато..всім, за винятком молодих довбо..бів..(
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Несвоєчасні звернення , самолікування, відсутність лабораторної діагностики , профільних спеціалістів, непідготовленість медперсоналу і лікувальних закладів, інших служб та відомств до функціонування в умовах спалаху ОНІ... та багато ще чого такого щоб епідпроцес став неконтрольованим. Враховуючи вірулентність патогену наслідки можуть бути важкими. Одних тест-систем і марлевих пов'язок тут вкрай недостатньо щоб зупинити розповсюдження захворювання.
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уточню.. недороблений бойовий вірус без антидота.
не випустили( навмисне),а випустили( з рук,бо довбо..оби-ентузіасти)..
Ймовірність, що в Україні є невиявлені випадки зараження новим коронавірусом, середня, - МОЗ - Цензор.НЕТ 7319
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зараз країною бродить зелений короновірус його підхопили не менше 73% наріду і це не жарт Ймовірність, що в Україні є невиявлені випадки зараження новим коронавірусом, середня, - МОЗ - Цензор.НЕТ 3012
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де вы видели, шо бы китайское работало хорошо и долго?
так и с вирусом будет...
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Потрошиная супрун заявила, что от короновируса спасения нет. Онищенко в параше сказал, что короновирус просто тьфу. В Китае начался спад короновируса. Кто брешет?
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про спад епідемії зараз у Китаї ніхто подібного не заявляв..\
лише про можливе затухання у середині квітня
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Найди меня через неделю - станет ясно сейчас или апрель.
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Когда украинцы в Китае закончатся, МАУ начнет китайцев привозить, зелохи одобряют финты Бени.
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Какие могут быть подтверждения или опровержения (о наличаи или отсутствии зараженных) если нет тестов на этот вирус...??? Дибилы только бюджет минздрава умеют пилить хорошо.
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презумпція невинності.
ніхто не може довести,що у тебе коронавірус- ти вільний.
малюська підтвердить! Ймовірність, що в Україні є невиявлені випадки зараження новим коронавірусом, середня, - МОЗ - Цензор.НЕТ 2730

Ймовірність, що в Україні є невиявлені випадки зараження новим коронавірусом, середня, - МОЗ - Цензор.НЕТ 2798
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Закупайте макарони, крупи і консерви. Будемо безвилазно сидіти по квартирам, поки після останнього померлого не пройде 2 тижні.
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не той варіант.
при епідемії смерть не настає одномоментно у всіх..
прогнозовано
травень 2020
обласний центр десь в Україні(ocтанній з незаражених)
May. 1: First confirmed (imported) case.
May. 11: 5 more cases.
May. 20: 6 more cases.
May. 22: 15 more cases.
May. 28: 5 new cases.
May. 29: 19 new cases.
May. 30: 18 new cases...
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Захожу в аптеку, а там два китайца противовирусное покупают. И как теперь жить?
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відімсти.
скажи,що українське противірусне на китайців не діє..
коли почнуть бити-роз"ясни,що на українців теж.. Ймовірність, що в Україні є невиявлені випадки зараження новим коронавірусом, середня, - МОЗ - Цензор.НЕТ 7949
Продукція лабораторій Бахтєєвої біля Карповського крейдяного кар'єру
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Они с трудом по русски изъяснялись. Хоть и студенты, по виду.
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Ймовірність, що в Україну могла прибути людина, заражена коронавірусом 2019 nCoV, але ще не виявлена, оцінюється як середня.


???



Ну це ж брехня..Якщо короновірус при відсутності тестів виявити неможливо,то правдою би було:
Ймовірність, що в Україну могла прибути людина, заражена коронавірусом 2019 nCoV, але ще не виявлена, оцінюється як 50 на 50...



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за что нам столько идиотов во власти??????
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На самом деле это цена глобализации, поскольку 50 тыс. человек ежедневно пересекают государственную границу Украины, и любая инфекционная болезнь не может быть остановлена ни карантинами, ни стопроцентными мерами.
Безопасность это большая ценность, а глобализация очевидно большое зло, которое сводит безопасность граждан на нет.

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Вже жопа..
"Всесвітня організації охорони здоров'я (ВООЗ) оголосила надзвичайний стан міжнародного рівня через поширення коронавірусу."
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