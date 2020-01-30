 Вероятность, что в Украине есть невыявленные случаи заражения новым коронавирусом, средняя, - Минздрав

Об этом на брифинге 30 января сказал и.о. главного директора Центра общественного здоровья Минздрава Украины Игорь Кузин, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на "ГОРДОН".
"Такая вероятность является средней. На самом деле это цена глобализации, поскольку 50 тыс. человек ежедневно пересекают государственную границу Украины, и любая инфекционная болезнь не может быть остановлена ни карантинами, ни стопроцентными мерами. Мы должны обеспечить прежде всего потенциал страны по готовности, по диагностике, по быстрому выявлению и по максимально быстрой локализации этого случая, если он будет", – сказал он.
Кузин отметил, что в Украине по состоянию на 30 января нет подтвержденных случаев заболевания новым вирусом.
Впервые новый тип вируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в Ухани (Китай), население которого составляет более 11 млн человек.
Начальные симптомы заболевания – повышенная температура и кашель. Многие инфицированные сообщали, что посещали рыбный рынок Хуанань или работали там. 21 января Национальная комиссия здравоохранения Китая подтвердила передачу коронавируса 2019-nCoV от человека к человеку.
@writetodarkkbot
Что вы творите????!??????
Где вы набрали таких дебилов и зорян-улян??????
Есть план уничтожения украинцев?
Скажите тогда сколько? 40%? 50%?100?
У меня нет слов.
Так это Европа нашему министру моз советует не противостоять вирусу, потому, что украинцы особенные и их хрен добьешь?
Хочется всю эту зеленую погань вместе с зеленским и кабминов дебилов отправить в Китай в Ухань на тестирование этой европейской теории.
Как у этого отморозка да еще с таким громким названием должности язык поворачивается такое произносить вслух, зная о о реальности?
Как?
Мы таки для них неликвид и расходный материал.
В то время как ВОЗ ЧЕТКО ЗАЯВИЛ О ПЕРЕДАЧЕ ВИРУСА ОТ ЧЕЛОВЕКА ЧЕЛОВЕКУ, США, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ИТАЛИЯ, АВСТРАЛИЯ, ФРАНЦИЯ всех прилетевших отправляет в 14-й карантин на изолированных базах, это полоумное зеленое существо пишет буквально "
В свою очередь, и. о. генерального директора Центра общественного здоровья Украины (ЦОЗ) Игорь Кузин отметил, сто ЦОЗ получил новые рекомендации Европейского центра контроля за инфекционными заболеваниями, согласно которым пребывание в Китае и даже перелет с больным относится к низкой степени риска инфицирования"
кот типа жив и типа мертв
О! Працюйте, як "Роспотребнадзор" - забороніть всю рибу у будь-якому вигляді, а тих, хто її ловить (навіть в озері) - за ґрати! Адже вся вода на планеті об'єднана світовим океаном!
Але якшо серйозно, то такі ж кордони тре і на лінії фронту ставити, на КПВВ... Хто зна яка віжжа під хвіст путлєру потрапить
Підтверджуємо.міністри..
Соколовська
Скалецька.
Ссылка на гордона всё объясняет. Умеет гордон с умной заточкой на лице "разъяснить" темы, в которых сам нихрена не понимает.
Но этому я вполне верю. Наша медицина нас вылечить нормально без мзды даже не может, куда уж ей нас от китайского вируса защитить! Как токо в Украине вспыхнет пандемия, то все министры и министерши(с семьями и прислугой) тут же съе...т туда, где пандемии ещё нет. И будут оттудова через интернет бороться с национальным бедствием.
Тікати нікуди...
Астралія давним-давно розстрілює все,що пробує приплисти нелегально з берега..
тим більше всяке гівно...(
Так що...
не випустили( навмисне),а випустили( з рук,бо довбо..оби-ентузіасти)..
так и с вирусом будет...
лише про можливе затухання у середині квітня
ніхто не може довести,що у тебе коронавірус- ти вільний.
малюська підтвердить!
при епідемії смерть не настає одномоментно у всіх..
прогнозовано
травень 2020
обласний центр десь в Україні(ocтанній з незаражених)
May. 1: First confirmed (imported) case.
May. 11: 5 more cases.
May. 20: 6 more cases.
May. 22: 15 more cases.
May. 28: 5 new cases.
May. 29: 19 new cases.
May. 30: 18 new cases...
скажи,що українське противірусне на китайців не діє..
коли почнуть бити-роз"ясни,що на українців теж..
Продукція лабораторій Бахтєєвої біля Карповського крейдяного кар'єру
???
Ну це ж брехня..Якщо короновірус при відсутності тестів виявити неможливо,то правдою би було:
Ймовірність, що в Україну могла прибути людина, заражена коронавірусом 2019 nCoV,
але ще не виявлена,оцінюється як 50 на 50...
Безопасность это большая ценность, а глобализация очевидно большое зло, которое сводит безопасность граждан на нет.
"Всесвітня організації охорони здоров'я (ВООЗ) оголосила надзвичайний стан міжнародного рівня через поширення коронавірусу."