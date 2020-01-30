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Все про:конфликт (725) Польша (5064) интернат (56)

 Суд в Польше наказал поляков за драку с украинскими школьниками

Польский суд приговорил пятерых мужчин, которые подрались с группой украинских школьников, к лишению свободы от шести до десяти месяцев.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Польское радио".

Инцидент произошел 2 декабря 2018 г. в Прушкуве вблизи Ополя, где ученики из Украины проживают в школе-интернате.

По заключению следствия, напряженная ситуация возникла утром в парке возле школы-интерната. В интернате проживал Сергей С., который имел близкие отношения с местной девушкой. По этой причине ее брат Давид К. и двое его товарищей заманили украинцев в парк, чтобы побить. Сцену увидели жители интерната и прибежали другу на помощь. Увидев группу подростков, трое поляков убежали.

За несколько часов вблизи местного ресторана произошла драка между девятью учениками интерната и пятью местными мужчинами в возрасте от 18 до 30 лет.

В обоих случаях стороны представили разный ход событий. По словам украинский, на них неожиданно напали местные поляки, а нападение могли совершить по поводу их национальности.

Обвиняемые поляки утверждают, что их спровоцировала группа агрессивных иностранцев. Они отрицали, что негативно относятся к лицам других национальностей.

Суд решил, что обвиняемые участвовали в обычной драке, и приговорил пятерых поляков к лишению свободы сроками от шести до десяти месяцев. Приговор могут обжаловать.

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Источник: https://censor.net.ua/n3172907
 
   
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.... Сергей, который имел близкие отношения с местной девушкой.

правильно сделали поляки, что посадили поляков!
любов - то дело молодежное и нечего совать туда свое поганое рыло.
мужчины в возрасте от 18 до 30 лет должны иметь клепку в голове.
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друже, знаєш, є така приказка " будь, як вдома, але не забувай, що ти в гостях"
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це ти до чого? в гостях не можна кохатися з місцевою?
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я до того, що в чужому домі не потрібно нагліти ..... не захищаю поляків, бо знаю, що серед них багато покидьків-нацистів, але, не виключаю, що наші також могли себе не зовсім правильно поводити
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як буде тобі пятдесят розкажеш про свою "клепку" у тридцять ...
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Молодцы наши школьники-- не дали земляка в обиду Суд в Польше наказал поляков за драку с украинскими школьниками - Цензор.НЕТ 5668
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хоть где то драки присекают .... а нашей "полиции" п.о.х на потерпевших .... кто знает тот поймёт.
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По словам украинский, на них неожиданно напали местные, кто набирает статью, сбросьте хотя бы фотку что бы спокойно читать, и склонять, возможно не автора.
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Чисто чисто сельский рагульский подход 70-х годов...поселковое чертуганье побило неместных из-за бабы
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Цікаво, а нафіга б було сателітні канали платними зробити, щоб не було Даунбасцям та паРашстам дивитися?? Геббельс апплодує стояком!
ПаРашка цьго не робить!!
Б*ля...
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