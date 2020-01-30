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 Политика Украины, Экономика
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Все про:АЗС (333) бензин (247) топливо (480) Гончарук_Алексей (611)

 Результат борьбы с незаконными АЗС и коммуникаций с участниками рынка - за месяц цена на топливо снизилась на 2 грн, - Гончарук

Результат борьбы с незаконными АЗС и отдельных коммуникаций с участниками рынка - за месяц цена на дизельное топливо и бензин снизилась в среднем на 2 гривны.

Об этом сказал премьер-министр Алексей Гончарук во время совещания с руководителями ОГА, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

"Что изменилось в простых цифрах? Например, ежедневные расходы украинцев на топливо уменьшились на 16,5 млн грн, или на 511 млн грн в месяц ", - сказал премьер-министр. Он добавил, что официальные продажи горючего увеличились на 6% за месяц.

"Это означает, что увеличилось и количество налогов, которые платят в бюджет. В отдельных областях, например, в Луганской и Николаевской, объемы продаж топлива увеличились на 15%. Еще в трех: Винницкой, Днепропетровской и Черкасской - на 14%", - пояснил глава правительства.

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Премьер-министр добавил, что совместно с правоохранителями и органами контроля отработали почти 4 тыс. нелегальных АЗС по всей стране. Часть закрыли, другая часть - получили лицензии на официальную работу.

"Работа в этом направлении активно продолжается. Отдельно хочу обратить внимание. Мы знаем о путях попадания нелегального топлива на рынок. Мы видим все изменения на рынке, поэтому закрыть АЗС на одной улице и открыть на соседней - не получится. "Серым" и "черным" рынкам не место в Украине! ", - отметил Гончарук.

Читайте: "Все АЗС будут работать с лицензиями либо не будут работать вообще", - Гончарук до 9 января поручил решить проблему нелегальных АЗС

Источник: https://censor.net.ua/n3172906
 
 
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Заправок стало меньше - цена упала !

Рекомендации лудшых иканамиздав !
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Оно сказало, что цена на рынке упала за счёт уменьшения количества предложений.

Оно вообще где-то училось ?
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Газ на хабе в Голландии уже по 100 баксов. Когда в Украине абонплату введут за хранение газа?
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срочно ввести платежки за возможную недополученную прибыль в результате погодных условий.
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курс упал вот и цена упала. при чем здесь заправки? в одном месте сняли - в другом поставили
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да ладно я вас умоляю , цена у Бени была доляр за 95, а сейчас больше доляра Результат борьбы с незаконными АЗС и коммуникаций с участниками рынка - за месяц цена на топливо снизилась на 2 грн, - Гончарук - Цензор.НЕТ 166
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Поясніть мені, тупому: як закриття заправок зменшило ціну на пальне??? При ринкових відносинах, якщо зменшується пропозиція, а попит лишається постійним, то ціна навпаки - зростає! Тільки ручне керування здатне на такі "дива". А тепер питання: що буде, коли цим самоктчикам-лісапедистам набридне ручне керування?
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Он бредит! Реализация не изменилась - из-за того,что 20 лит. подешевело на 40 грн. люди не стали больше ездить! Вопрос где найти 500 грн. для многих есть проблема!
Ну, а если наценка у операторов АЗС уменьшилась, то откуда увеличение налогов?
Профан - он и есть профан, даже если он на самокате......
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