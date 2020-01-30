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Все про:права человека (827) гендерные проблемы (114) ЛГБТ-сообщество (262) Ярош (289)

 "Мир летит в ад", - Ярош рассказал о "сатанинской гомодиктатуре"

Лидер национального движения "ДІЯ", бывший народный депутат Дмитрий Ярош выступил против "гомосексуальной диктатуры" и пожаловался на молодых девушек-министров, легализирующих извращения под видом гендерного равенства.

Размышлениями Ярош поделился на своей странице в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Об этом не принято говорить, но... Мир летит в ад. Гомосексуалисты и другие извращенцы стали "нормальным явлением". Они захватывают власть и навязывают людям свою "очередь дневную" - сатанинскую", — написал Ярош.

По его мнению, "гомосексуальная диктатура овладела многими странами мира", и свидетельство тому — фильмы и сериалы с персонажами-геями.

"Молоденькие девочки-функционерки, которые неизвестно как и почему стали министрами, говорят и воплощают в жизнь так называемое "гендерное равенство". На самом деле это - легализация извращенцев", — считает Ярош.

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Экс-нардеп подчеркнул, что, будучи христианином, не собирается кого-то судить или влезать к кому-то в постель, но не готов и молчать.

"Министр Дубилет посчитал, что нас в Украине осталось 37 с хвостиком миллионов. Нас - Украинцев. Которых в 1991 году было 52 миллиона! Это ли не геноцид? Голодомор, Мировые войны убили меньше, чем их политика усмирения украинцев. Это неоспоримый факт! Мы, украинцы, дальше смотрим их "кино", мы потребляем их извращенских жвачку о "гендере", "равноправии", "толерантности" ...", — написал Ярош.

"Мы - Украинцы-христиане. Мы создаем государство на своей украинской земле. Свое - Украинское Государство. Хотя против нас - существующий грешный мир ...", — подытожил он.

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Мир летит в ад, - Ярош рассказал о сатанинской гомодиктатуре 01
Мир летит в ад, - Ярош рассказал о сатанинской гомодиктатуре 02

Источник: https://censor.net.ua/n3172904
 
   
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Этот полупроводник сильно сломался. Несите следующего!
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на відміну від тебе, людина отримала кілька поранень в зоні АТО. І не має в тебе жодного морального права писати подібну муйню
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Як же жидобєня дурив нас на початку війни
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666 это 8 10 5 . это твой пэтя. и твоё христианство таже хрень.
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Брєдні.Давайте будемо жити як 1000 років назад.
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кто не хочет долбится в дупу тот отсталый совок !!!

пиши есчо....
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Рептілоїди оточили напівпровідника ? "Мир летит в ад", - Ярош рассказал о сатанинской гомодиктатуре - Цензор.НЕТ 4617
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Дмитрий, а может дадим им шанс, а если не оправдают наши надежды, разнесем их в хлам, как нас учили?
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Цензоре! Ви хоч читаєте обидві версії тексту?
Нема сечі читати ці борошна перекладу! "Черга денна" - це "повестка дня", а не "очередь дневная"!
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зачет...а я тут мозги ломаю,шо такое очередь дневная
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Ну прямо МАНИФЕСТ! Полностью за,хоть Ярош как личность не внушает мне доверия,каки Тягнибок.
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В Біблії є педофілія.Почитайте.скільки було років Марії,тоді це було норма.Також можна сказати за рабство.Давайте все це повернемо.
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Ага как и инцест! Праведник Лот спал со своими дочерьми правда по пьяне от которого они забеременили!
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Бо ******* християнство , здебільшого , пропагує Новий Завіт - натомість у Давньому завіті ТАКОГО дуже багато ...
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"Министр Дубилет посчитал, что нас в Украине осталось 37 с хвостиком миллионов". Он по активным СИМкам нас сосчитал, а их у нас, как минимум,- по две. Так, что нас миллионов - 19, от силы. Остальные уже в ЕС...
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Я полностью не согласен! Украину губят жыды , а все остальное, это от лукавого
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даки все извраты от жидонгов типа сцороса и т.п.
.....................................................
" Добавить весьма надобно о пагубнейшей вредоносности жидов,
сиречь евреев, наилучше сказать иуд предателей всесветных, дабы полное
изъяснение дать причин их изгнания из Киевской Руси общим определением
всех князей в 1113 году, а не то доброхотных читателей может ложное мнение
о жидах образоваться. Изгнаны они, иуды, из Киевской Руси за великие и
злые душегубства убиения ядом лучших людей. Распространение отравных зелий
и тяжких смертельных заразительных болезней всяческими хитроковарными
способами, за разложения, кои они в государственное дело вносят.
А поскольку ни совести, ни чести, ни правды у жидов и в помине нет,
то впускать их обратно - деяние, много хуже государственной измены.
Маю я, что государство или республика, где жидов зело много, быстро
к упадку или гибели придут, понеже или евреев - семена разложения,
злопагубного пренебрежения родными обычаями, добрыми нравами повсюду вносят.
Особливо опасны они, природные ростовщики-кровососы, тайные убийцы и
всегдашние заговорщики для Киевской Руси." (c)
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Вони діють не самостійно , рептилоїди їх змушують !
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Так это мировая проблема. Простейший выход это опустить народ в нищету что-бы из развлечений был только секс но денег не хватало на контрацептивы! Ну примерно что происходит в Африке. даже в Китае падает рождаемость.
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"Мы - Украинцы-христиане. Мы создаем государство на своей украинской земле.Источник: https://censor.net.ua/n3172904 - а кримських татар , які є мусульманами , цей бовдур за громадян України вже не вважає ?
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У Майєра є бувальщина про двох тюремних **********, котрі настільки опустились, що вважали своє тіло колективною власністю. Як 100 років назад комунізм був в моді у "прогресивних" людей, так і зараз **********. У цих двох ідеологіях є дуже багато подібного.
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Таки пещерным гомофобам не место в европейской Украине.
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Дмитро правду режет о которой другие бояться говорить!
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дружбан кива руководитель правосеков в полтаве
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И при чем здесь геи к тому, что нас стало 37 млн? Геи были всегда, не геи выезжают вместе с семьями из Украины навсегда. У Яроша что- темы для пиара закончились?
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Я с Ярошем не согласен насчет гомосеков. Если ты не гомосек то на тебя не действует гейпропаганда! Причина в другом что дети это экономически невыгодно для семьи!
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Геї були завди,якщо почитати історію.Причому величними імператорами і правителями.
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