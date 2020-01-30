EN|RU|UK
Темы дня: Записи Трубы Коронавирус из Китая Записи Гончарука Крушение самолета МАУ в Иране Обмен пленными Убийство Шеремета Рынок земли Обирай свідомо
 Общество
  18264  282
Все про:права человека (827) гендерные проблемы (114) ЛГБТ-сообщество (262) Ярош (290)

 "Мир летит в ад", - Ярош рассказал о грозящей Украине международной "сатанинской гомодиктатуре"

Лидер национального движения "ДІЯ", бывший народный депутат Дмитрий Ярош выступил против "гомосексуальной диктатуры" и пожаловался на молодых девушек-министров, легализирующих извращения под видом гендерного равенства.

Размышлениями Ярош поделился на своей странице в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Об этом не принято говорить, но... Мир летит в ад. Гомосексуалисты и другие извращенцы стали "нормальным явлением". Они захватывают власть и навязывают людям свою "повестку дня" - сатанинскую", — написал Ярош.

По его мнению, "гомосексуальная диктатура овладела многими странами мира", и свидетельство тому — фильмы и сериалы с персонажами-геями.

"Молоденькие девочки-функционерки, которые неизвестно как и почему стали министрами, говорят и воплощают в жизнь так называемое "гендерное равенство". На самом деле это - легализация извращенцев", — считает Ярош.

Читайте на Цензор.НЕТ: Украинцы не выберут президента-гомосексуала ближайшие 10 лет. Хотя, жаль, - Дробович

Экс-нардеп подчеркнул, что, будучи христианином, не собирается кого-то судить или влезать к кому-то в постель, но не готов и молчать.

"Министр Дубилет посчитал, что нас в Украине осталось 37 с хвостиком миллионов. Нас - Украинцев. Которых в 1991 году было 52 миллиона! Это ли не геноцид? Голодомор, Мировые войны убили меньше, чем их политика усмирения украинцев. Это неоспоримый факт! Мы, украинцы, дальше смотрим их "кино", мы потребляем их извращенских жвачку о "гендере", "равноправии", "толерантности" ...", — написал Ярош.

"Мы - Украинцы-христиане. Мы создаем государство на своей украинской земле. Свое - Украинское Государство. Хотя против нас - существующий грешный мир ...", — подытожил он.

Также на Цензор.НЕТ: Сексуальное образование в школе - это важно, но необходимо найти подходы, чтобы идею не дискредитировали, - Новосад

Мир летит в ад, - Ярош рассказал о грозящей Украине международной сатанинской гомодиктатуре 01
Мир летит в ад, - Ярош рассказал о грозящей Украине международной сатанинской гомодиктатуре 02

Источник: https://censor.net.ua/n3172904
 
   
 Топ комментарии
 
Этот полупроводник сильно сломался. Несите следующего! "Мир летит в ад", - Ярош рассказал о сатанинской гомодиктатуре - Цензор.НЕТ 1283 "Мир летит в ад", - Ярош рассказал о сатанинской гомодиктатуре - Цензор.НЕТ 1283 "Мир летит в ад", - Ярош рассказал о сатанинской гомодиктатуре - Цензор.НЕТ 1283
 показать весь комментарий
 
Тебе Портнова уже принесли.
 показать весь комментарий
 
Цензоре! Ви хоч читаєте обидві версії тексту?
Нема сечі читати ці борошна перекладу! "Черга денна" - це "повестка дня", а не "очередь дневная"!
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 3 из 3
<<<1 2 3
 
Если лидеру националистов нечего больше сказать людям, то это просто край.
 показать весь комментарий
 
 
які "націоналісти" , такій і "лідер" в них ...
 показать весь комментарий
 
 
ну куди до Чмоніки Оманського братися
 показать весь комментарий
 
Ра́венство поло́в, также ра́венство мужчи́н и же́нщин, ге́ндерное ра́венство, сексуа́льное ра́венство, но более верно: равнопра́вие поло́в, равнопра́вие мужчи́н и же́нщин, сексуа́льное равнопра́вие, эгалита́рная семья́, и более общие понятия ге́ндерное равнопра́вие и гендерная эгалита́рность - концепция, подразумевающая собой достижение равенства в правах между мужчинами и женщинами в семейных и других правовых отношениях. По мнению некоторых исследователей,[1], равенство полов является следующей ступенью социо-половых отношений после патриархальной системы[2]. Равенство полов, как принцип, состоит в том, чтобы изучить и устранить все социальные барьеры, мешающие человеку проявиться как личности, а также создать равные социальные возможности для реализации личности мужчин и женщин во всех сферах жизнедеятельности в зависимости от предпочтений автономной личности.

И где здесь о геях идет речь?
 показать весь комментарий
 
Baden Хотілося би закордоне посилання,а то сай московитів.
 показать весь комментарий
 
Baden Там було посилання,то срок він отримав не тільки за сам підпал.
 показать весь комментарий
 
Скільки в цій темі московських тролів.Ви що так звані патріоти не бачите,що це все московити роздмухують.Може ви все таки брати їм?Ви би хоч історію почитали,а не московську пропаганду.Яку в нас кажуть,але по українськи.Я вже писав,давайте зробимо порядки тисячолітньої давності.
 показать весь комментарий
 
 
Что-то у него нос какой-то .. еврейский кнецер в профиль, я их легко отличаю.. у меня такой же...
 показать весь комментарий
 
Ольгинцев выдает не язык, а образ мышления. Вот тебя, например.
 показать весь комментарий
 
 
Зе команда не профінансувала парад на Денб Незалежності України, а парад гомодрилів профінансувала виделивши фінанси на охорону

От і якого кольору після цього Зе команда ? "Світ летить у пекло", - Ярош розповів про міжнародну "сатанинську гомодиктатуру", що загрожує Україні - Цензор.НЕТ 5954
 показать весь комментарий
 
Коментарі.як в московитів.Ще раз запитую,може все таки ви їм брати?
 показать весь комментарий
 
 
Слушай а чего мы украницы должны в этом вопросе каментить как то отлично от кацапов? Просто типа наперекор кацапам, шоб было? Мне тоже например навязывание гомосятины категорически не нравица. Ибо её реально навязывают и пропагандируют..задолбали уже эти гомосеки. Одно дело когда сидят по нормам тихо, и совсем другое дело когда тебе в глаза лезут парадами ходят в центре Киева и это время войны. И когда с тебя дурачка делают мол гомосеки это нормально. Хотя нифига не нормально
 показать весь комментарий
 
 
Тут є одна відміність кацапів від України - Московія це країна латентного гомосексуалізму і расіяне це вважають нормою, це видно і по їх кінофільмах, от тільки гоміки з ЄС їм картину псують
 показать весь комментарий
 
 
orionemc2 a7fce8b3 Тому що це маячня,яку вони в більшості придумал.Гомосятина,як ви виразилися,була завжди варто почитати історію.Дуже багато королів імператорів,вчених та інших були геями.Але в нас йде свідома московська маніпуляція.Я вже втретє запитую,може ми їм брати? І так це нормально.А ви наче і вважаєтесь прогресивним і проти зебобіків,а на ділі майже такі самі.
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Налейте ему стакан водки. А если не замолкнет, то налейте второй.
Вылезло чудо с очередной хернёй...
 показать весь комментарий
 
 
Боротися з збочинцями то як гниле горить, краще вже зробити програми як дітей України навчати законів Божих у школах, християни ж ми як ні як "Світ летить у пекло", - Ярош розповів про міжнародну "сатанинську гомодиктатуру", що загрожує Україні - Цензор.НЕТ 4731
 показать весь комментарий
 
 
От дурню пишете. Наука дає достатньо інформації про аномальність гомосексуалізму. Та й самі лгбт-активісти про те кажуть останнім часом відкрито, що у них не вроджене
 показать весь комментарий
 
 
Дурню ви пишите - діти повинні знати Бога, тоді ніяка гомо агітація їм не страшна, бо вони будуть знати що чоловік + жінка це файна норма, тому це майбутнє, а не за гоміками ганятися по вулицям
То що це не вроджене той я знав і без вас - гомосексуаілізм це духовне захворювання, таке як і секс злочини маніяків, педофілія і інша брудна ..філія .
 показать весь комментарий
 
 
Чи ви знаєте, що ваш Вчитель, Христос, був за відокремлення релігії від світської держави?
Держава повинна керуватися наукою, тому якщо ви хочете результату володійте уставом того монастиря, в який попали. Бо програєте.
Слава Ісусу Христу
 показать весь комментарий
 
Не таке воно страшне, не треба лякати. В ЄС, як і в Україні, у нормальних сім'ях будуть і нормальні діти, апокаліпсису не стане. А щодо їхніх парадів, то це показник недостачі видовищ. Народу бракує розваг, парадів і карнавалів. Чому б не ходити парадом синюшним алкоголікам, ото була б забава. Цікаво, якого кольору прапор вони б носили.
 показать весь комментарий
 
Этот традиционалист (Ярош) тут наредкость научен
 показать весь комментарий
 
 
Жителі тимчасово непідконтрольної Горлівки в соціальних мережах повідомляють про потужні розриви, які чують всі сторони міста,«Курганка довольно громко»;
Озеряновка тоже было громко»;
«Что-то сейчас громыхнуло 3 раза, Центр, площадь Победы»;
«Майский громко»;
5-шахта, слушаем»;
«На Химике, только что довольно громкий бум-с. А так хотелось томный вечер».
Так само про нібито обстріл шахти Гагаріна повідомляє і так званий "мер" Горлівки Іван Приходько.
 показать весь комментарий
 
 
Интересно, что у них там происходит. Сами с собой уже воюют?
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Псевдопатриоты фсб-шные, типо яроша, билецкого и прочих парасюков, - вам в огне гореть! Вы продали Украину за бабло *уйла! Ваше пристанище - АД! А Украина житиме вічно!)
 показать весь комментарий
 
 
Что то от этого праведника КИВОЙ несёт !
 показать весь комментарий
 
 
нехай єпуцца аби в політику не лізли хрістіанін - палковнік гундяєв повністью згоден за хрістовий паход протів пратівнай гейропи і мойор кдб філарет теж ,да здравствуєт праваславіє галавного мозка амінь...!
 показать весь комментарий
 
Дима, успокойся, не так страшны геи из Брюселя, как ********* из Кремля....
Кстати Димон, тебе ведь верили миллионы украинцев....а оно вона как вышло, где-то ты теперь, Димон, в окопах или как? ты если что, заходи на Цензор, тут тебя помнят многие, пообщаемся, тем более темы ты серьезные подымаешь...
 показать весь комментарий
 
 
Но ведь это же самая большая проблема во вселенной..
 показать весь комментарий
 
 
Про цю проблему, навіть, в Біблії згадується.
 показать весь комментарий
 
ЯРОШ ИДИ НА ФРОНТ И РОЗБЕРИСЬ С МЕДВЕДЧУКОМ И ЕГО ШЛЮШКАМИ. ТОЛЬКО ЧТО И УМЕЕТ ТОЛКАТЬ ГРОМКИЕ РЕЧИ А ТОЛКУ НОЛЬ. ПУСТЬ ЛУЧШЕ БУДЕТ ГЕЙ НО ХОРОШИМ ЧЕЛОВЕКОМ ЧЕМ ПОЦРЕОТОМ ГРЕБУЩИМ БАБЛО ПОД ПАТРИОТИЧЕСКИЕ ЛОЗУНГИ!
 показать весь комментарий
 
 
перестаньте жрать мертвечину, употреблять супер-наркотик спирт, курить порожняк, откажитесь от салима и люцифера и чужой веры. всё Вам станет ясно. товагищи геволюционегы. и патриоты
 показать весь комментарий
 
 
Другие проблемы в Украине отсутствуют? Точно? Именно поэтому националисты имеют ноль целых х+й десяты на выборах
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Я давно казав, що Ярош йо...ся, як і вся пороховата. Скоро пороховата буде розповідати про "козні госдепу та Сороса".
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
До речі, є інший порохобот, дехто Портніков, цікаво, він з Ярошем погоджується? "Світ летить у пекло", - Ярош розповів про міжнародну "сатанинську гомодиктатуру", що загрожує Україні - Цензор.НЕТ 5077
 показать весь комментарий
 
 
"Как Содом и Гоморра и окрестные города, подобно им блудодействовавшие и ходившие за иною плотию, подвергшись казни огня вечного, поставлены в пример.....
(Иуд.1:7)
 показать весь комментарий
 
Ярош, ты писдобол.
Ты за Сашка Музычка отомстил ?
Ты Ахметову хоть шину гвоздём пробил ?
Сделай хоть что-то, а потом открывай рот.
 показать весь комментарий
 
 
другіє праблєми атсуцтвуют ? справа в тому що не вирішені проблеми породжують нові проблеми в геометричній прогресії . здавалося б ну толеруємо підарасів і що? а й справді що залишається тому хто забув хто він і звідки , забув свою власну мову . болячки не приходять раптом з нічого все має свої причини і наслідки
 показать весь комментарий
 
За пропаганду гомосексуализма (особенно среди детей) нужна криминальная ответственность!!!
********** - это не нормально!!!

Мужик + мужик = вырождение
Женщина + женщина = вырождение

Мужчина + женщина = жизнь!!!
 показать весь комментарий
 
 
Это точно нужно не парады разрешать, а вводить криминальную ответственность за пропаганду!
 показать весь комментарий
 
Плохо люди помнят историю.
Многие развитые цивилизации ушли в небытие,по причине морального разложения,которое ведет к упадку общества.
Бог прав,предостерегая людей,называя это превратным умом и мерзостью.
Это путь в никуда.
Европа тоже потихоньку идет к упадку.Мусульмане заполонили развитые страны,нагло держаться своих традиций,подавляют местных,размножаються ,пока европейцы развлекаються с однополыми и не хотят детей,
То,что мы видим в ПАССЕ и многих структурах ЕС-превратный ум,потеря чувства самосохранения ,что приведет к упадку,к возрождению нового Гитлера(Мордор) ,распаду .На мировых трибунах мы видим не отстаивание закона и правопорядка ,а заигрывание с нечестивцами и позорные уступки.
Целомудрие-цельная мудрость,ум.Нарушая целомудрие-как отдельные личности,так и народы-имеют превратный ум,что обязательно скажеться на многиз сферах жизни.
Дух первичен,материя вторична
"За то,что они не заботились иметь Бога в разуме-предал их Бог превратному уму,так что они сами сквернили свои тела" Библия.
 показать весь комментарий
 
 
Памятаю цю пародія, нажаль Молочний виявився ватніком (--

"Світ летить у пекло", - Ярош розповів про міжнародну "сатанинську гомодиктатуру", що загрожує Україні - Цензор.НЕТ 5625
 показать весь комментарий
 
Меньше на них внимания обращать меньше они вопить будут о своих правах. Типа их раньше не было. В древнем Риме и древней Греции это вообще было обыденным явлением причём среди воинов. Не вымерли вроде. Согласен с тем что им попуститься нужно. Их слишком много стало в информационном пространстве прям как кацапы со своим языком.
 показать весь комментарий
 
 
Караул!!! Геї захопили світ!!! Та нехай вже краще геї, а ніж кацапи. А що до геїв, то вони вже давно володарюють у фешн індустрії, у шоу-бізнесі, у мистецтві та ще багато де. Це вже не змінити.
 показать весь комментарий
 
 
и снова этот подстрекатель гебнявый с умным видом засерает незрелые умы
 показать весь комментарий
 
 
Так, скоро так зване "меншенство" стане большинством, і тоді ті хто був нормальним, стане не нормальним і вже тоді нам прийдеться проводити свої демонстрації за відстоювання своїх прав, от тільки підари їх жортко будуть придушувати.
 показать весь комментарий
 
Ярош то звичайний кацапський агент. Риторика така сама, як у наймразотнішіх руських пропагандонів. Цікаво, яку треба мати відсутність мозока щоб вірити цім кишеньковим псевдонаціоналістам х..ла.
 показать весь комментарий
 
 
Кто бы говорил. Чистильщик ствола Порошенко.
 показать весь комментарий
 
 
Я думав про ситуацію з Брагаром і волонтерками щось скаже, а він роздумами про геїв розродився, не тим ви націонасти зараз займаєтесь
 показать весь комментарий
 
 
это олежек против геев или против коронавируса?
 показать весь комментарий
 
Согласен с Ярошем. С тихой оккупацией, с геноцидом, которые осуществляются в Украине, нужно бороться, иначе за войной на востоке не заметим, как потеряли свою Украину.
 показать весь комментарий
 
Коментатори дійсно патріоти.Бажано ці коментарі показати на заході.Тоді вони побачать.що ніякої різниці між українцями і московитами немає.От скажіть патріоти,чому ви носите брендовий одяг,багато хто з модель'єрів геї? Чому ви ходите з Айфоном,там президент гей?Чому ви їздите у Європу,там геї бігають? Чому ви слухаєте західну музику і фільми дивитесь,там ж геї? Чому ви приганяєте автівки б.у,чи майже нові,на них їздили ж геї? Чому ви користуєтесь західними технологіями,які навкруги вас,там ж геї?
 показать весь комментарий
 
 
А хто проти геїв? Ми проти пропаганди. А це зовсім різні речі. Звідки я знаю, що якийсь там модельєр - гей? І чому мені це повинно бути цікаво?
 показать весь комментарий
 
Володимир Павлович Так немає пропаганди,саме це поняття придумали московити,або інші канібали.
 показать весь комментарий
 
Тем кто против европейский ценностей путь в Европу закрыт. Шломо Ярош чемодан-вокзал-таежный саюс.
 показать весь комментарий
 
Гендерное равенство, это вообще о чем?
 показать весь комментарий
 
Это когда никаких полов (пережитка темных веков) не существует. Каждый может быть кем захочет.
 показать весь комментарий
 
Патріоти,скажіть.Чому в наших тюрмах,ґвалтують чоловіки,чоловіків і вас це не засмучує? Чому у нас тюрми,як у духовних московитів? Де ті люди,кого в тюрмі зґвалтували? Де права людини? В Гейропі такого немає.В армії до недавна також були випадки зґвалтувань,десь середина 2000-х,навіть сюжети були.Може і зараз ще є.Такого в Гейропі немає.Також в дитячих будинках подібне було,або просто знущання.Це все по вашому норма? Цим всім Україна подібна,до московитів і українці не хочуть вбити в собі москаля,а лише знаходять відмовки,як в собі москаля приховати.Ви ж зрозумійте,що з цим всім нам не місце в цивілізованому світі.Москалів ще приймають в різні організації,бо в них безкінечні природні ресурси,в нас же цього немає.Це означає,що нам одна дорога,саме до братів московитів.
 показать весь комментарий
 
 
Скорiш за все команданте Ярош хотiв звинуватити евреIв, а вийшло - звинуватив гомосекiв.
 показать весь комментарий
 
Всех российских оккупантов пан Ярош победил, Крым и Донбасс вернул, теперь взялся за всех нетрадиционных)))) Оно то конечно более безопасно, это же не на передовой пану Ярошу воевать. Короче спекся провиднык!
 показать весь комментарий
Страница 3 из 3
<<<1 2 3
Цензор.НЕТНовостиОбщество
 
 
 
 
 
 вверх