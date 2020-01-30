 "Мир летит в ад", - Ярош рассказал о грозящей Украине международной "сатанинской гомодиктатуре"

Размышлениями Ярош поделился на своей странице в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Об этом не принято говорить, но... Мир летит в ад. Гомосексуалисты и другие извращенцы стали "нормальным явлением". Они захватывают власть и навязывают людям свою "повестку дня" - сатанинскую", — написал Ярош.

По его мнению, "гомосексуальная диктатура овладела многими странами мира", и свидетельство тому — фильмы и сериалы с персонажами-геями.

"Молоденькие девочки-функционерки, которые неизвестно как и почему стали министрами, говорят и воплощают в жизнь так называемое "гендерное равенство". На самом деле это - легализация извращенцев", — считает Ярош.

Читайте на Цензор.НЕТ: Украинцы не выберут президента-гомосексуала ближайшие 10 лет. Хотя, жаль, - Дробович

Экс-нардеп подчеркнул, что, будучи христианином, не собирается кого-то судить или влезать к кому-то в постель, но не готов и молчать.

"Министр Дубилет посчитал, что нас в Украине осталось 37 с хвостиком миллионов. Нас - Украинцев. Которых в 1991 году было 52 миллиона! Это ли не геноцид? Голодомор, Мировые войны убили меньше, чем их политика усмирения украинцев. Это неоспоримый факт! Мы, украинцы, дальше смотрим их "кино", мы потребляем их извращенских жвачку о "гендере", "равноправии", "толерантности" ...", — написал Ярош.

"Мы - Украинцы-христиане. Мы создаем государство на своей украинской земле. Свое - Украинское Государство. Хотя против нас - существующий грешный мир ...", — подытожил он.

Также на Цензор.НЕТ: Сексуальное образование в школе - это важно, но необходимо найти подходы, чтобы идею не дискредитировали, - Новосад



