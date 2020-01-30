 "Мир летит в ад", - Ярош рассказал о грозящей Украине международной "сатанинской гомодиктатуре"

Размышлениями Ярош поделился на своей странице в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.
"Об этом не принято говорить, но... Мир летит в ад. Гомосексуалисты и другие извращенцы стали "нормальным явлением". Они захватывают власть и навязывают людям свою "повестку дня" - сатанинскую", — написал Ярош.
По его мнению, "гомосексуальная диктатура овладела многими странами мира", и свидетельство тому — фильмы и сериалы с персонажами-геями.
"Молоденькие девочки-функционерки, которые неизвестно как и почему стали министрами, говорят и воплощают в жизнь так называемое "гендерное равенство". На самом деле это - легализация извращенцев", — считает Ярош.
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Экс-нардеп подчеркнул, что, будучи христианином, не собирается кого-то судить или влезать к кому-то в постель, но не готов и молчать.
"Министр Дубилет посчитал, что нас в Украине осталось 37 с хвостиком миллионов. Нас - Украинцев. Которых в 1991 году было 52 миллиона! Это ли не геноцид? Голодомор, Мировые войны убили меньше, чем их политика усмирения украинцев. Это неоспоримый факт! Мы, украинцы, дальше смотрим их "кино", мы потребляем их извращенских жвачку о "гендере", "равноправии", "толерантности" ...", — написал Ярош.
"Мы - Украинцы-христиане. Мы создаем государство на своей украинской земле. Свое - Украинское Государство. Хотя против нас - существующий грешный мир ...", — подытожил он.
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И где здесь о геях идет речь?
От і якого кольору після цього Зе команда ?
Вылезло чудо с очередной хернёй...
То що це не вроджене той я знав і без вас - гомосексуаілізм це духовне захворювання, таке як і секс злочини маніяків, педофілія і інша брудна ..філія .
Держава повинна керуватися наукою, тому якщо ви хочете результату володійте уставом того монастиря, в який попали. Бо програєте.
Слава Ісусу Христу
Озеряновка тоже было громко»;
«Что-то сейчас громыхнуло 3 раза, Центр, площадь Победы»;
«Майский громко»;
5-шахта, слушаем»;
«На Химике, только что довольно громкий бум-с. А так хотелось томный вечер».
Так само про нібито обстріл шахти Гагаріна повідомляє і так званий "мер" Горлівки Іван Приходько.
Кстати Димон, тебе ведь верили миллионы украинцев....а оно вона как вышло, где-то ты теперь, Димон, в окопах или как? ты если что, заходи на Цензор, тут тебя помнят многие, пообщаемся, тем более темы ты серьезные подымаешь...
(Иуд.1:7)
Ты за Сашка Музычка отомстил ?
Ты Ахметову хоть шину гвоздём пробил ?
Сделай хоть что-то, а потом открывай рот.
********** - это не нормально!!!
Мужик + мужик = вырождение
Женщина + женщина = вырождение
Мужчина + женщина = жизнь!!!
Многие развитые цивилизации ушли в небытие,по причине морального разложения,которое ведет к упадку общества.
Бог прав,предостерегая людей,называя это превратным умом и мерзостью.
Это путь в никуда.
Европа тоже потихоньку идет к упадку.Мусульмане заполонили развитые страны,нагло держаться своих традиций,подавляют местных,размножаються ,пока европейцы развлекаються с однополыми и не хотят детей,
То,что мы видим в ПАССЕ и многих структурах ЕС-превратный ум,потеря чувства самосохранения ,что приведет к упадку,к возрождению нового Гитлера(Мордор) ,распаду .На мировых трибунах мы видим не отстаивание закона и правопорядка ,а заигрывание с нечестивцами и позорные уступки.
Целомудрие-цельная мудрость,ум.Нарушая целомудрие-как отдельные личности,так и народы-имеют превратный ум,что обязательно скажеться на многиз сферах жизни.
Дух первичен,материя вторична
"За то,что они не заботились иметь Бога в разуме-предал их Бог превратному уму,так что они сами сквернили свои тела" Библия.