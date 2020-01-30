EN|RU|UK
Темы дня: Записи Трубы Коронавирус из Китая Записи Гончарука Крушение самолета МАУ в Иране Обмен пленными Убийство Шеремета Рынок земли Обирай свідомо
 Общество
  101  3
Материалы по теме:
Все про:Денисова (557) Крым (22311) крымские татары (2238)

 Денисова обратилась к омбудсмену РФ по поводу медобследования арестованного крымского татарина Абдулгазиева

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила об обращении к Уполномоченному по правам человека в России Татьяне Москальковой по обеспечению надлежащих условий содержания и проведения полного медобследования удерживаемого в России крымского татарина Тофика Абдулгазиева.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Денисова написала в Фейсбуке. 

"В неотложном порядке обращаюсь к Уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой с требованием обеспечить надлежащие условия содержания и провести полное медицинское обследование, по результатам которого предоставить квалифицированное лечение гражданину Украины Тофику Абдулгазиеву, в соответствии с п.10 и п. 22 Минимальных стандартных правил обращения с заключенными", - написала Денисова в фейсбуке.

Она отметила, что провела в четверг встретилась с адвокатами крымских татар, незаконно удерживаемых на территории России и временно оккупированного Крыма - Лилией Гемеджи и Эмилем Курбединовим.

"Адвокат Тофика Абдулгазиева Эмиль Курбединов сообщил, что по возвращении его подзащитного в ту же камеру с клопами, блохами и тараканами - у Тофика появилось два новых укуса. Лилия Гемеджи рассказала о том, что при рассмотрении дел "Хизб ут-Тахрир" российские суды запрещают осуществлять любую фиксацию судебного процесса с помощью телефонов или других устройств", - рассказала Денисова.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наших граждан притесняют по национальной принадлежности на оккупированных территориях, - Денисова призвала к недопущению повторения трагедий, подобных Холокосту

13 января Людмила Денисова сообщала, что у фигуранта второго симферопольского "дела Хизб ут-Тахрир" Тофика Абдулгазиева произошло заражение крови после укусов клопов и блох в СИЗО, и что он не получает надлежащей медицинской помощи. Тогда Денисова сказала, что он находится в психиатрической больнице. Также украинский омбудсмен просила Татьяну Москалькова о надлежащих условиях содержания, полный медосмотр и оказание квалифицированной медицинской помощи для Абдулгазиева.

Подконтрольный России Верховный суд оккупированного Крыма 19 декабря 2019 оставил под арестом четырех фигурантов второго симферопольского "дела Хизб ут-Тахрир". Тофик Абдулгазиев, Рустем Шейхалиев, Осман Арифмеметов и Сеитвели Сейтабдиев останутся под арестом до 15 февраля 2020 года. Заседание проходило в закрытом режиме, без участия Османа Арифмеметова и Тофика Абдулгазиева.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Фигуранты красногвардейского "дела Хизб ут-Тахрир" Абхаиров и Абдулганиев помещены в спецблок, - адвокат Кямилев

Источник: https://censor.net.ua/n3172903
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
"В неотложном порядке обращаюсь к Уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой с требованием обеспечить надлежащие условия содержания и провести полное медицинское обследование, по результатам которого предоставить квалифицированное лечение гражданину Украины Тофику Абдулгазиеву

Не, правильно. И я ещё полагаю, что она ж и по нашим тюрьмам с утра до вечера гастролирует. Или у нас условия чем-то от кацапских отличаются? Денисова обратилась к омбудсмену РФ по поводу медобследования арестованного крымского татарина Абдулгазиева - Цензор.НЕТ 8239
 показать весь комментарий
 
Денисова обратилась к омбудсмену РФ по поводу медобследования арестованного крымского татарина Абдулгазиева - Цензор.НЕТ 4791

Тётя Роза

@Anakoyher

·

РЕДКОЕ ФОТО.
Узнав от гадалки, что у него будет дебильный прапраправнук Петр, Лев Толстой уходит с горя из Ясной Поляны куда глаза глядят.

Денисова обратилась к омбудсмену РФ по поводу медобследования арестованного крымского татарина Абдулгазиева - Цензор.НЕТ 2434
 показать весь комментарий
 
у Тофика появилось два новых укуса, жалко конечно, а кто фиксирует количество укусов?
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиОбщество
 
 
 
 
 
 вверх