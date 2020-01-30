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 В 2019 году в Украине зарегистрировано 148 изнасилований несовершеннолетних, - Офис генпрокурора

В течение 2019 года в Украине зарегистрировано более 550 уголовных преступлений против половой свободы и неприкосновенности детей.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОГПУ.

"Количество пострадавших несовершеннолетних только от изнасилований достигла 148 человек, что более чем вдвое по сравнению с 2018 годом. В этом году зарегистрировано уже 24 преступления сексуального характера", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мужчина изнасиловал 14-летнюю девочку на Одесчине, угрожая физической расправой, - Нацполиция

Отмечается, что все преступления относительно сексуального насилия над несовершеннолетними находятся на контроле руководства Офиса Генерального прокурора. С начала года в составе ОГП был создан отдел противодействия насилию в отношении детей, который вошел в управление защиты прав детей и противодействия насилию.

Читайте: Зеленский подписал закон о реестре педофилов

Источник: https://censor.net.ua/n3172901
 
 
 Топ комментарии
 
За такое в раду берут. Нардеп Иванисов подтверждает.
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От за це треба давати курва по максу! Та на зоні під шконку одразу !
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ну... и скольких химически кастрировали?
и все пойманные уже в "реестр педофилов" ??
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Не ну это банально. Давайте лучше с порнографией бороться. Если совсем обосрались. Это дело верное! В 2019 году в Украине зарегистрировано 148 изнасилований несовершеннолетних, - Офис генпрокурора - Цензор.НЕТ 8751
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ну ты загнул - с порнухой и котиками боротся не только безсмысленно но и вредно для здоровья
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От за це треба давати курва по максу! Та на зоні під шконку одразу !
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А Яременко та інші зебіли цим не займаються?
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Дєржітє вора, крикнув вор. Ну ти поняв....
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То что ты дебил, я и раньше знал, можешь больше не акцентировать на этом внимание.
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За такое в раду берут. Нардеп Иванисов подтверждает.
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ну... и скольких химически кастрировали?
и все пойманные уже в "реестр педофилов" ??
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Пропаганда ЛГБТ дається взнаки - подвійний приріст злочинів за рік. Кастраціями проблему не вирішити - ********* з'являються завдяки агітації.
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Так это ожидаемо, после прихода к власти забила, зебилоиды почувствовали послабление и отвязались по полной. То ли еще будет, при 73% дебиоловатого населения?
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Понятно почему Слуги нарида хотят сократить число депутатов до 300. За год они себе даже меньше половины новых членов соберут. А при 450 и говорить нечего.
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