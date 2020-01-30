 В 2019 году в Украине зарегистрировано 148 изнасилований несовершеннолетних, - Офис генпрокурора

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОГПУ.

"Количество пострадавших несовершеннолетних только от изнасилований достигла 148 человек, что более чем вдвое по сравнению с 2018 годом. В этом году зарегистрировано уже 24 преступления сексуального характера", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что все преступления относительно сексуального насилия над несовершеннолетними находятся на контроле руководства Офиса Генерального прокурора. С начала года в составе ОГП был создан отдел противодействия насилию в отношении детей, который вошел в управление защиты прав детей и противодействия насилию.

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