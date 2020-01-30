 Дрон ОБСЕ обнаружил на Донбассе "Гвоздики" и "Жабы" оккупантов

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на сообщение пресс-службы штаба Операции Объединенных сил.
"В отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ от 29 января 2020 года обнародована информация, что 27 января БПЛА малого радиуса действия на неподконтрольной правительству Украины территории Луганской области зафиксировал 4 самоходные гаубицы (2С1 "Гвоздика", 122 мм) вблизи населенного пункта Богдановка и 2 буксируемые гаубицы (вероятно, Д-30 "Жаба", 122 мм) в населенном пункте Новогригорьевка", — сказано в сообщении.
Украинская сторона СЦКК отмечает, что своими действиями вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз демонстрируют нежелание соблюдать Минских договоренностей, добавили в штабе.
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Ну ще ділянки для
розведеннявідведення готувати.
При банананити..))
він теж банани ********.
У Нас була домова, забули??
Війна знову??
😁
Пока на фронте работала украинская артиллерия, рашисты свою арту и танки держали подальше от фронта. Сейчас же поставили прямо на линии фронта отчего смогут доставать и обстреливать новые украинские населенные пункты которых до сих пор не касалась война
- Отче, я сепара застрелив.
Мовчанка.
- А ще офіцера російського.
Мовчанка.
- Отче, чого ви мовчите?
- Та я, сину мій, чекаю коли ти припиниш вихвалятися та почнеш сповідатися
кацапы будут заседать и председательствовать в ПАРЕ и с*ать всем на голову - по фиг. Лишь бы бабки платили.
конченные евромрази.
З АТО. Питаю, Ну, Як Там На Війні?
А Він Мені У Відповідь, А Ніякої Війни Нема, Є Каральна Операція…
- Ну, як, ми ж чуємо: щодня - обстріли, є поранені і вбиті…
- Це є. Але війни нема. Бо війна - це коли обидві сторони стріляють.