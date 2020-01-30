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Все про:вооружение (3305) Донбасс (20561) СЦКК (586) операция Объединенных сил (2032)

 Дрон ОБСЕ обнаружил на Донбассе "Гвоздики" и "Жабы" оккупантов

Вооруженные формирования РФ продолжают грубо нарушать Минские договоренности, размещая военную технику с нарушением линий отвода вооружения.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на сообщение пресс-службы штаба Операции Объединенных сил.

"В отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ от 29 января 2020 года обнародована информация, что 27 января БПЛА малого радиуса действия на неподконтрольной правительству Украины территории Луганской области зафиксировал 4 самоходные гаубицы (2С1 "Гвоздика", 122 мм) вблизи населенного пункта Богдановка и 2 буксируемые гаубицы (вероятно, Д-30 "Жаба", 122 мм) в населенном пункте Новогригорьевка", — сказано в сообщении.

Украинская сторона СЦКК отмечает, что своими действиями вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз демонстрируют нежелание соблюдать Минских договоренностей, добавили в штабе.

Читайте на Цензор.НЕТ: С начала суток 30 января враг 4 раза нарушил перемирие, ранен один наш воин, - штаб ООС

Дрон ОБСЕ обнаружил на Донбассе Гвоздики и Жабы оккупантов 01

Источник: https://censor.net.ua/n3172898
 
 
 Топ комментарии
 
При Порохе сепары ссались а сейчас осёл оманский сам ссытся! Противненько как то на душе,блиин!
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Тю. У нас оно в Києві сидять жаби окупантів. Ціла монобільшість.
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...і прадалжать діалог с путіним!
Ну ще ділянки для розведення відведення готувати.
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удивительно что так редко обнаруживают!
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...і прадалжать діалог с путіним!
Ну ще ділянки для розведення відведення готувати.
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мы выполним усе домовленности, и заодно все недосказанности
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Це перший раз ОБСЄ щось побачило🧐 Мабуть сепарам вже повідомило це ОБСЄ, щоб перебазувалися.
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І що далі ???100500 танків побачать прямо в сірій зоні і що ???Та нічого ! Всім пох!Головне кацапню назад прийняти до ПАСЄ
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Что то не видно что бы гавнокомандующий поспешил вернуть украинские войска на прежние позиции, чи воно слипэ?
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А в Україні вже знов є головнокомандувач? ХТО?
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Тю. У нас оно в Києві сидять жаби окупантів. Ціла монобільшість.
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Так ти їх обрав, щоб пригвоздити чи прицв'яхити?
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Може й так-поки не всПутчіть..
При банананити..))
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можеш завкочити в гості до Сашка Хрущатіка.
він теж банани ********.
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А Я кого??
У Нас була домова, забули??
Війна знову??
😁
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И какой вывод сделали? Что Украине нужно побыстрее отводить свои войска чтобы не правацировать и проводить в ОРДЛО выборы?
Пока на фронте работала украинская артиллерия, рашисты свою арту и танки держали подальше от фронта. Сейчас же поставили прямо на линии фронта отчего смогут доставать и обстреливать новые украинские населенные пункты которых до сих пор не касалась война
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При Порохе сепары ссались а сейчас осёл оманский сам ссытся! Противненько как то на душе,блиин!
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Ну і Слава Богу! Хочаб дрон в цього обсє нє сліпий, як його расєйські служки за наші внески в цю під'уйловську сєкту!)
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Якщо Бог не дає ради тому, що відбувається, він допускає війну, щоб знищувати... Хотіли воювати, най воюють... тільки з жінкою з двома дітьми воювати то круто... а от з Путіним байки щодо психічних захворювань і крадіжок не проходять... тут потрібно відповідати за злочини і молдаван кегебістів Фільо і бандюг Зубиків, і судді Овсієнка А., поліцейської маніячки Муравської, мафії Кононенко, що віджимають батьківську і дідівську домівку, за знущання над батьками і братом, за смерть чоловіка задля моєї рідної землі і хати!!! Доки буде наявна злочинність поліції і управління, доти буде війна. А це не допоможе, буде - ядерна. стріляти ту брехливу шизануто-дебілкувату молдаво-українську падлоту за геноцид, репресії і мародерство… цих деградованих тварюк тільки винищувати... тут більше нічим не допоможеш.
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Боже, як би хотілося прочитати, що цих "іхтамнетов" причавило "Жабою" (чи "Жаба" задушила), а на їхніх могилах вирішили вирощувати "Гвоздіки" на продаж Дрон ОБСЄ виявив на Донбасі "Гвоздики" і "Жаби" окупантів - Цензор.НЕТ 7651
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Заходе вуйко на сповідь та каже:
- Отче, я сепара застрелив.
Мовчанка.
- А ще офіцера російського.
Мовчанка.
- Отче, чого ви мовчите?
- Та я, сину мій, чекаю коли ти припиниш вихвалятися та почнеш сповідатися
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я так понимаю, даже если завтра россия не скрываясь вторгнется в Украину - всем будет по фиг.

кацапы будут заседать и председательствовать в ПАРЕ и с*ать всем на голову - по фиг. Лишь бы бабки платили.

конченные евромрази.
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ЦЕ СТРАШНО Дрон ОБСЄ виявив на Донбасі "Гвоздики" і "Жаби" окупантів - Цензор.НЕТ 8430 Дрон ОБСЄ виявив на Донбасі "Гвоздики" і "Жаби" окупантів - Цензор.НЕТ 8430 Дрон ОБСЄ виявив на Донбасі "Гвоздики" і "Жаби" окупантів - Цензор.НЕТ 8430
З АТО. Питаю, Ну, Як Там На Війні?
А Він Мені У Відповідь, А Ніякої Війни Нема, Є Каральна Операція…
- Ну, як, ми ж чуємо: щодня - обстріли, є поранені і вбиті…
- Це є. Але війни нема. Бо війна - це коли обидві сторони стріляють.
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все по плану зе. мы отходим, сепары занимают наши позиции стреляя нашим пацанам в спину. и не надо ставать на колени, как говолил САМ ЗЕ
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Це не дивно, оно сьогодні нашіх воїнів теж зі 122-ї арти обстріляли... а це, не хухри-мухри...!!! Смерть клятой расії!!
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