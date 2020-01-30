 В ЦОЗ объяснили, как носить маску, чтобы она защитила от вируса. ИНФОГРАФИКА

Об этом сообщает на своей странице в Facebook Центр общественного здоровья, информирует Цензор.НЕТ.
"Если вы решили использовать маску как индивидуальную защиту, то:
☑️ она должна покрывать нос и рот;
☑️ она должна плотно прилегать, без отступлений по краям;
☑️ заменить маску следует, как только она стала влажной;
☑️ не трогать центральную часть маски руками
☑️ не использовать маску повторно", — сказано в сообщении.
Кроме того, отметили в ЦОЗ, маску нужно носить людям с любыми респираторными симптомами. Это необходимо, чтобы не распространять инфекцию.
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В ЦОЗ также отметили, что передача коронавируса происходит от человека к человеку. Данных о том, что им могут заражаться домашние животные — собаки и коты — пока нет. Но после контакта с домашним любимцем все равно необходимо мыть руки с мылом.
Як раз саме потім від маски і буде користь, якщо її одягнути на писок хворого, шоб деяка кількість зарази з його рота та носа залишалася на масці, а не мандрувала далі в безмежному просторі
Это им в Трускавце рассказали ?
в твоём случае можно говорить только за лупу
Это такая сумка из сетки размером ячеек 4 х 4 см.
Защищаться от вируса маской - это то же самое, что одеть авоську на голову, чтобы не промокнуть под дождем.
Спробуй заячий помёт!
Он - ядрёный! Он проймёт!
И куды целебней мёду,
Хоть по вкусу и не мёд.
Он на вкус хотя и крут,
И с него, бывает, мрут,
Но какие выживают -
Те до старости живут!..
Вдох глубокий. Руки шире.
Не спешите, три-четыре!
Бодрость духа, грация и пластика.
Общеукрепляющая,
Утром отрезвляющая,
Если жив пока еще -
гимнастика!
Если вы в своей квартире -
Лягте на пол, три-четыре!
Выполняйте правильно движения.
Прочь влияния извне -
Привыкайте к новизне!
Вдох глубокий до изне-
можения.
Очень вырос в целом мире
Гриппа вирус - три-четыре! -
Ширятся, растет заболевание.
Если хилый - сразу в гроб!
Сохранить здоровье чтоб,
Применяйте, люди, об-
тирания.
Если вы уже устали -
Сели-встали,сели-встали.
Не страшны вам Арктика с Антарктикой.
Главный академик Иоффе
Доказал - коньяк и кофе
Вам заменят спорт и профи-
лактика.
Разговаривать не надо.
Приседайте до упада,
Да не будьте мрачными и хмурыми!
Если вам совсем неймется -
Обтирайтeсь, чем придется,
Водными займитесь проце-
дурами!
Не страшны дурные вести -
Мы в ответ бежим на месте.
В выигрыше даже начинающий.
Красота - среди бегущих
Первых нет и отстающих!
Бег на месте обще-
примиряющий.
максимум - через трусы
2)очікуємо ще рейси Мау з Китаю. Щоб надолужити відставання..
от стай зальотних "соросят''
не ждьом ми чуда,ізбавлєнья
вооще ничьо уже нє ждьом
Ну или рано или поздно, но в очень близкое время - воплотится.
Мы же сами, люди, всё для этого делаем! Вот ответка нам и летит...
Заява Комітету з моніторингу готовності з питань глобальної готовності щодо
Спалаху коронавірусу 2019 року (2019-nCoV)
30 січня 2020 року, Женева https://apps.who.int/gpmb/assets/news/GPMB%20Statement%20on%202019%20nCoV.pdf
Пандемію не оголошено,але-важливо для нас-
---------гугл перекладач---
Рада рекомендує наступні невідкладні дії:
1) Країни, установи, громади та партнери повинні забезпечити всю релевантну інформацію про те як спалах розповсюджується- відкрито і швидко, щоб відповідати згідно доПоложення (IHR (2005) Міжнародної охорони здоров'я
2) Усі країни та органи місцевого самоврядування, включаючи країни, які ще не постраждали, повинні терміново надати ресурси для розбудови їх основних необхідних можливостей підготовленості (як описано в МГП (2005))
запобігати, виявляти, повідомляти про спалах та реагувати на них, зміцнювати їхні системи охорони здоров'я, і їх закликають
дотримуватись технічних рекомендацій ВООЗ щодо заходів контролю, відповідно до IHR (2005);
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5) Усі донори, включаючи уряди, Світовий банк, банки регіонального розвитку, GFATM та Гавіповинні фінансово підтримувати країни з меншими ресурсами, включаючи використання пандемічного надзвичайного фонду таінші існуючі канали. Донори та партнери з розвитку повинні надавати пріоритет фінансовій та технічній підтримці країнам / громадам з низьким і середнім рівнем доходу ризику допомогти їм у розбудові цих можливостей, зокрема покращити раннє виявлення та контроль вірусу, обмежити ризик передачі та їх здатність реагувати.Співпрацю слід зміцнювати між національними та субнаціональними органами охорони здоров'я та в усіх регіонахдержавний та приватний сектори для забезпечення доступності тестування та постачання засобів індивідуального захисту;
москва-пекін..
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От аэрозоля может защитить только респиратор лепесток 200 и аналоги...тут уже все зависит от того в чем находятся микробы ...в крупном аэрозоле слюны либо мелком аэрозоле в как в чистом виде, так и спор...