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 Политика Украины
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Все про:Азербайджан (300) Зеленский (4424) Socar (1)

 Зеленский провел переговоры об инвестициях в Украину с главой азербайджанской компании Socar Абдуллаевым

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с президентом компании SOCAR (Азербайджан) Ровнагом Абдуллаевым, в ходе которой глава государства отметил, что украинская власть будет способствовать реализации совместных с компанией SOCAR проектов в сферах поставки нефти и газа.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе президента.

"Стороны обсудили возможности инвестирования в газотранспортную отрасль Украины. Владимир Зеленский отметил важность реализации договоренностей о работе компании SOCAR в Украине, которые были достигнуты во время его визита в Азербайджан в декабре прошлого года", - сообщает пресс-служба.

Во встрече также приняли участие вице-президент SOCAR Эльшад Насиров и руководитель представительства SOCAR в Украине Эльчин Мамедов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский в Давосе обсудил с президентом азербайджанской компании SOCAR Абдуллаевым новые инвестиции в Украину. ФОТО

Зеленский провел переговоры об инвестициях в Украину с главой азербайджанской компании Socar Абдуллаевым 01

Источник: https://censor.net.ua/n3172894
 
   
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вот это уровень! встречя президента с директором заправок...... гарант гарантирует.....
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Угадайте по фотке где шлеперы с подворотни??
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няней хочет быть и богдана куратором сделал
коррупция..
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Азербайджану приготуватись. Що у них там черед ризиків? Землетрус? Найближчі дні оминайте в Азербайджані багатоповерхівки.
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Азербайджанці не дурні. Вони самі приїхали. Тому у них все буде нормально. Хіба що гроші втратять, як на обіцянки Зє поведуться. Але гроші - то наживне. Тим більше, якщо є нафта і газ.
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Респект нынешнему Президенту, который думает за страну, а не за величину набитого баблом кармана, как предыдущий.
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Зеленский - народный президент! Зеленский провел переговоры об инвестициях в Украину с главой азербайджанской компании Socar Абдуллаевым - Цензор.НЕТ 9144
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Если для вас на коленях перед куйлО это нормально,то какие вы украинцы??? Позорище зелёного ссыкуна.
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Справедливе звинувачення. Народу теж відповідати прийдеться. І не лише подвійними платіжками за газ.
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Так глубоко лизнул холоп, что даже кацапы обзавидовались. Они ***** и то так не лижут, как ты кловуну.
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Зеленский это сила! Да здравствует Зеленский!
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Бывший жюлькобот, а что случилось с Бахиней? ВОна уже не сила??
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Я не юлебот, я за Зеленского, лучшего президента за 28 лет независимости Украины.
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Побежал на меня стучать на СФ и сам получил бан - провокатор. Так тебе и надо.
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Кто смеется, тот смеется последним, не говори гоп, оно переходное.
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Порох на стороне воровал и пополнял бюджет и оставил +20 млрд.
Вислюк за полгода украл 50 +20 остаток пороха . ДЫРА -50 за 219 и уже дыра с нового года за январь. Так где пополнение ?. ДОКАЖИ ? А не БРЕШИ?.
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Брехня! Слава Зеленскому! Слава настоящему украинскому президенту!
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ЗЕбил купи своему кловуну галстук ато вэличный лидер и без галстука....Два, два галстука бери..его подружке тоже надо.
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Ты почему Пете своему до сих пор не купил, он же ваш униженных лидер.
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Не докаже. Він більше 20-ки в руках не тримав. А Ви хочете, щоб мільярди Вам показав! 😂
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На сегодня январский план бюджета по доходам выполнен на 60%. Правда, сегодня еще последний день месячных налогов, но обычно на последний день платежи никто не откладывает. Дефицит пока - 26 млрд. Так что придется "бомбить" газпромовские деньги, или - позор и задержки платежей
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Don't worry. Щас выпускники трускавецкой экономической академии все порешают.
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Угадайте по фотке где шлеперы с подворотни??
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Хоть бы кто-то им галстуки подарил... Зеленський провів переговори про інвестиції в Україну з главою азербайджанської компанії Socar Абдуллаєвим - Цензор.НЕТ 3559
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Так они только вылезли из фонтана, в который написали и рубашки желтые, так что в футболках в нижнем белье..
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вот это уровень! встречя президента с директором заправок...... гарант гарантирует.....
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Так сильно Каломойші з його «Енерджі» хоче конкуренцію влаштувати.😆
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Вид богдана и вислюка как бандитов с большой дороги в нижнем белье..
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Так с начальником бензоколонки встретился, теперь на очереди встречи с официантами и дворниками, по поводу инвестиций, каждому дворнику инвестировавшему в Украину от 100 баксов по няне с 4м размером бюста!!
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Стороны обсудили возможности инвестирования в газотранспортную отрасль Украины Источник: https://censor.net.ua/n3172894

Не зрозумів!?! Це воно вже планує продаж (повний чи частковий) газотранспортної системи? Воно камікадЗЕ?
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Лично он не может спланировать даже самостоятельный поход в туалет, шо он там планирует... не смешите)))
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Ну не він, а його хазяєва... Але ж тут дійсно "какая разніца" він чи хазяєва? Все одно пагано, якщо я вгадав.
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це з тимиз якими подружка богдан зранку в Одесі була? Співпадіння?
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Клаас, і жлоб богдан знайшовся нарешті.
Чудовий день.
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Да уж....вот это и есть весть уровень **********....встреча с директором ООО....
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Минск заявил об увеличении тарифа на транзит чухонской нефти
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продам ...недорого ...чужое не жалко ...какая разница
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ні щоб розібратися з тими хто збанкрутував підприємство ...навіть не сумніваюся що коштів вистачило б для відновлення та модернізації виробництва ...так ні ...продати ...все продати і уї...ати нах... нагггодіну ...о бидлота дорвалася до корита
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Помічник Зеленського зібрав представників ЗМІ, аби встановити авторів анонімних Telegram-каналів - журналіст

Вию!

Зеленський провів переговори про інвестиції в Україну з главою азербайджанської компанії Socar Абдуллаєвим - Цензор.НЕТ 2768
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Помічник президента України Андрій Єрмак провів зустріч з кількома журналістами, на яких просив їх встановити авторів анонімних Telegram-каналів.
"Сьогодні у Зеленського звернулися до журналістів з проханням. Прохання невеличке: а ви б не могли дізнатися, хто стоїть за анонімними телеграм-каналами? У вас же друзі-знайомі, джерела, і всі діла…Тут би Зеленському нагадати, що і в них ніби є якісь можливості. Ну там СБУ, наприклад. Або Дубінський з прямим виходом на Коломойського. Та й "журналіст" Портнов заходить в гості. Але ж ні. Нічого не діє. Остання надія на журналістів"
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Зеленський провів переговори про інвестиції в Україну з главою азербайджанської компанії Socar Абдуллаєвим - Цензор.НЕТ 2803Дмитро Корчинський
1 год ·

Всі ці роки ми намагалися не помічати фактів ксенофобії по відношенню до українців з боку національних меншин.
Найбільше не задоволені українською державою саме ті меншини, представники яких обіймають в ній найбільше керівних посад.
Раніше ми могли приховувати від себе те, що нація вмирає, ігнорувати хворобу, відкидати на пізніше вивчення діагнозу. Нині, завдяки зеленському, реальність відкрилася у всій своїй жахливій простоті.

Врятувати нас може лише пересадка кісткового мозоку. Або й головного. В усьому світі це називається не реформи, не вибори, не боротьба за демократію, але національно-визвольна війна.
І, якщо ми все ще боїмося її розпочати, це зовсім не означає, що варто переконувати себе в тому, що це не єдиний вихід.
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Нынешний президент Украины заметно комплексует из-за того, что многие до сих пор не воспринимают его всерьез и по-прежнему считают президента клоуном
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царб хло усиливает цензуру и готовит расправу над свободой слова. Причина проста: началась его массовая персональная критика за все, чего он натворил за 20 лет. Рейтинг падает очень быстро. Всем велено заткнуться!
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зеля скромно промолчал что азеры одесский припортовый завод присмотрели
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а земельку молчит, как презент за заводик. Откаты лично собирать будет.
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Инвестиции из карманной фирмы президента азиатской деспотии, вот уровень международных инвестиций в страну со дна рейтинга простоты ведения бизнеса.

Спасибо избирателям жопоблока, великого антикоррупционера Пороха, и простофилям, голосовавшим за Беню, в следующий раз не ходите, пожалуйста, на выборы, 85%-90% населения не просто имеет морального права идти на выборы потому что не умеет голосовать, для этого нужна квалификация, опыт или образование, вы гробите страну и себе же жизнь портите.
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Стоп стоп стоп. Жопоблок и Порошенко тут при чем?
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ВАЗік зі своєю бурятською шепталкою ще весною рекламував цю заправку і надгризяну шаурму. Ніякої несподіванки немає.
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K0५EGAR

@EgarK0

·54 мин
Зеленский, судя по всему, фссё. Не знаю, на что он рассчитывал, идя на выборы техническим кандидатом от украино-российской мафии. Но проблема в том, что его некем заменить. ВСЯ наша экономико-политическая элита - тупое совковое быдло. Саакашвили и тот, слился. Выхода нет.
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