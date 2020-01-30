 Зеленский провел переговоры об инвестициях в Украину с главой азербайджанской компании Socar Абдуллаевым

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе президента.

"Стороны обсудили возможности инвестирования в газотранспортную отрасль Украины. Владимир Зеленский отметил важность реализации договоренностей о работе компании SOCAR в Украине, которые были достигнуты во время его визита в Азербайджан в декабре прошлого года", - сообщает пресс-служба.

Во встрече также приняли участие вице-президент SOCAR Эльшад Насиров и руководитель представительства SOCAR в Украине Эльчин Мамедов.

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