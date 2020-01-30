 Зеленский провел переговоры об инвестициях в Украину с главой азербайджанской компании Socar Абдуллаевым

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе президента.
"Стороны обсудили возможности инвестирования в газотранспортную отрасль Украины. Владимир Зеленский отметил важность реализации договоренностей о работе компании SOCAR в Украине, которые были достигнуты во время его визита в Азербайджан в декабре прошлого года", - сообщает пресс-служба.
Во встрече также приняли участие вице-президент SOCAR Эльшад Насиров и руководитель представительства SOCAR в Украине Эльчин Мамедов.
коррупция..
Вислюк за полгода украл 50 +20 остаток пороха . ДЫРА -50 за 219 и уже дыра с нового года за январь. Так где пополнение ?. ДОКАЖИ ? А не БРЕШИ?.
Не зрозумів!?! Це воно вже планує продаж (повний чи частковий) газотранспортної системи? Воно камікадЗЕ?
Чудовий день.
Вию!
"Сьогодні у Зеленського звернулися до журналістів з проханням. Прохання невеличке: а ви б не могли дізнатися, хто стоїть за анонімними телеграм-каналами? У вас же друзі-знайомі, джерела, і всі діла…Тут би Зеленському нагадати, що і в них ніби є якісь можливості. Ну там СБУ, наприклад. Або Дубінський з прямим виходом на Коломойського. Та й "журналіст" Портнов заходить в гості. Але ж ні. Нічого не діє. Остання надія на журналістів"
1 год ·
Всі ці роки ми намагалися не помічати фактів ксенофобії по відношенню до українців з боку національних меншин.
Найбільше не задоволені українською державою саме ті меншини, представники яких обіймають в ній найбільше керівних посад.
Раніше ми могли приховувати від себе те, що нація вмирає, ігнорувати хворобу, відкидати на пізніше вивчення діагнозу. Нині, завдяки зеленському, реальність відкрилася у всій своїй жахливій простоті.
Врятувати нас може лише пересадка кісткового мозоку. Або й головного. В усьому світі це називається не реформи, не вибори, не боротьба за демократію, але національно-визвольна війна.
І, якщо ми все ще боїмося її розпочати, це зовсім не означає, що варто переконувати себе в тому, що це не єдиний вихід.
Спасибо избирателям жопоблока, великого антикоррупционера Пороха, и простофилям, голосовавшим за Беню, в следующий раз не ходите, пожалуйста, на выборы, 85%-90% населения не просто имеет морального права идти на выборы потому что не умеет голосовать, для этого нужна квалификация, опыт или образование, вы гробите страну и себе же жизнь портите.
K0५EGAR
@EgarK0
·54 мин
Зеленский, судя по всему, фссё. Не знаю, на что он рассчитывал, идя на выборы техническим кандидатом от украино-российской мафии. Но проблема в том, что его некем заменить. ВСЯ наша экономико-политическая элита - тупое совковое быдло. Саакашвили и тот, слился. Выхода нет.