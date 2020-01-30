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 Разрабатывать вакцину, обмениваться информацией и поддерживать бедных, - ВОЗ обратилась к миру в связи со вспышкой коронавируса

Всемирная организация здравоохранения провела в связи со вспышкой китайского коронавируса экстренное заседание Комитета по чрезвычайным ситуациям.

По итогам заседания ВОЗ обратилась к мировому сообществу, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт организации.

Так, в ВОЗ отметили, что не все страны готовы к возможной встрече с коронавирусом. Организация призывает всех мировых лидеров принять меры для подготовки ко встрече с инфекцией.

Медики также призывают страны обеспечить бесперебойный обмен информацией, касающейся инфекции, ускорить совместную работу над созданием вакцины, увеличить финансовую поддержку бедных стран и сообществ богатыми.

Читайте на Цензор.НЕТ: Самолет с эвакуированными из Китая украинцами приземлился в Борисполе

Также мировое сообщество медиков обратилась ко Всемирному банку, Глобальному фонду для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией, банкам регионального развития и Глобальному альянсу по вакцинам и иммунизации с просьбой оказывать финансовую поддержку странам с низким уровнем ресурсов, используя средства для оказания помощи во время чрезвычайных ситуаций.

Напомним, впервые новый тип вируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в Ухани (Китай), население которого составляет более 11 млн человек.

Начальные симптомы заболевания – повышенная температура и кашель. Многие инфицированные сообщали, что посещали рыбный рынок Хуанань или работали там. 21 января Национальная комиссия здравоохранения Китая подтвердила передачу коронавируса 2019-nCoV от человека к человеку.

Также на Цензор.НЕТ: Тесты для определения коронавируса прибудут в Украину через 2-3 недели, - Центр общественного здравоохранения

Источник: https://censor.net.ua/n3172893
 
 
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ага...усі так і кинулися підтримувати бідних!
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Дааа, достается же парню - в сша вообще ржали на стнд-апах: вы знаете, украинцы выбрали презом типа шо.... сыграл такового в своем сериале(га-га-га, гы-гы-гы)
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Зачем вакцины? все же такие веруны - дружно поп.росить чтобы божок(Аллах, Яхве, Афина, или кто там) сразился с вирусом.
Или кто-то лицемерит, вопя о "все в руках Боба", в то же время мчась в аптеку и трясясь шо нету вакцины)
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Оооо хороша новина! Грошики нам не завадять!
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у нас немає елементарного-тест систем..
де ви бачили в лікарнях системи переливання крові з насиченням киснем..

гроші зараз вже не головне..
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Ага щас,богатые прослезились и дали бабки, фармацептичная мафия с вас последние трусы снимет за пилюлю..
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до чудо пілюлі ще пів року..(
чи виживе до того часу половина форуму цензора -так.\
дві третини? -ось це вже сумнівно..(
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оперативно!
вітаю перекладачів Цензора!)
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О. вже і у ВОЗ знають про неготовність України до коронавірусу, про що делікатно натякунули фразою "Що не ВСІ країни готові до можливої зустрічі з коронавірусом"... Розробляти вакцину, обмінюватися інформацією і підтримувати бідних, - ВООЗ звернулася до світу у зв'язку зі спалахом коронавірусу - Цензор.НЕТ 4878
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