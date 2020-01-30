 Тесты для определения коронавируса прибудут в Украину через 2-3 недели, - Центр общественного здравоохранения

Об этом в эфире "Громадського радіо" рассказал и.о. директора Центра общественного здоровья Игорь Кузин, информирует Цензор.НЕТ.

"Это новый коронавирус, который не был известен науке ранее. Он относится к так называемым эмерджентным инфекционным заболеваниям, то есть, тем инфекционным заболеваниям, которые возникают. По нему немного информации, поэтому прогнозы Всемирной организации здравоохранения, так и других медицинских учреждений, которые занимаются вопросами вирусологии, обновляются постоянно", — рассказал Кузин.

По его словам, шансы заразиться у тех, кто не был в китайской провинции Ухань, из которой начал распространяться вирус, минимальны.

Читайте на Цензор.НЕТ: Самолет с эвакуированными из Китая украинцами приземлился в Борисполе

"Если человек просто посещал Китай, был туристом, общался с китайцами, или получал любые товары, то у него минимальный риск подхватить заболевание. А вот если он путешествовал в город Ухань и имеет тяжелый острый респираторный синдром, то мы рекомендуем использовать по отношению к больному быстрые тесты, которые в 99% дают результат через 3-5 минут", — пояснил Кузин.

Эти тесты позволяют определить, к какой группе относится вирус — А или В. Тесты на определение конкретно этого типа коронавируса сейчас разрабатывает Всемирная организация здравоохранения. В Украину, как и в другие страны, их могут доставить через 2–3 недели.

Также на Цензор.НЕТ: Коронавирус зафиксирован в 18 странах мира, Украины среди них нет, - Минздрав

"Все случаи завезенного коронавируса были подтверждены только в референс-лабораториях ВОЗ, однако эти лаборатории могут дать ответ минимум через трое суток. А эти новые тест-системы позволят нам на национальном уровне проводить исследования на новый коронавирус", — добавил Кузин.