 Тесты для определения коронавируса прибудут в Украину через 2-3 недели, - Центр общественного здравоохранения

Об этом в эфире "Громадського радіо" рассказал и.о. директора Центра общественного здоровья Игорь Кузин, информирует Цензор.НЕТ.
"Это новый коронавирус, который не был известен науке ранее. Он относится к так называемым эмерджентным инфекционным заболеваниям, то есть, тем инфекционным заболеваниям, которые возникают. По нему немного информации, поэтому прогнозы Всемирной организации здравоохранения, так и других медицинских учреждений, которые занимаются вопросами вирусологии, обновляются постоянно", — рассказал Кузин.
По его словам, шансы заразиться у тех, кто не был в китайской провинции Ухань, из которой начал распространяться вирус, минимальны.
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"Если человек просто посещал Китай, был туристом, общался с китайцами, или получал любые товары, то у него минимальный риск подхватить заболевание. А вот если он путешествовал в город Ухань и имеет тяжелый острый респираторный синдром, то мы рекомендуем использовать по отношению к больному быстрые тесты, которые в 99% дают результат через 3-5 минут", — пояснил Кузин.
Эти тесты позволяют определить, к какой группе относится вирус — А или В. Тесты на определение конкретно этого типа коронавируса сейчас разрабатывает Всемирная организация здравоохранения. В Украину, как и в другие страны, их могут доставить через 2–3 недели.
Также на Цензор.НЕТ: Коронавирус зафиксирован в 18 странах мира, Украины среди них нет, - Минздрав
"Все случаи завезенного коронавируса были подтверждены только в референс-лабораториях ВОЗ, однако эти лаборатории могут дать ответ минимум через трое суток. А эти новые тест-системы позволят нам на национальном уровне проводить исследования на новый коронавирус", — добавил Кузин.
Ще два-три тижні в Україні точно НЕ буде віруса!..
Чем не тест? Все здоровы
Пассажиры были в шоке!!! Вот ведь наивные...
когда уже закончится инкубационный период?
а где ж так долго они будут... шарохаться?
Тест-системы для ускорения диагностики коронавируса будут в Украине в конце недели, - Минздрав
30.01.20 19:22
Тесты для определения коронавируса прибудут в Украину через 2-3 недели, - Центр общественного здравоохранения
Кому верить?))
а до тех пор случаев заболевания в стране не будет ...
Подумала, що це дещо болюча для вас тема.
О це по-китайськи. Хоча, більше схоже на по-парашинськи...
https://bykvu.com/ru/bukvy/v-kitae-vveli-ugolovnuju-otvetstvennost-za-otkaz-ot-karantina-ili-gospitalizacii/
мы все умрем - оставьте надежды....
помните?
«Слугу народу» Павла Павліша спіймали на переписці про «нахабний поділ бюджету» із заступником міністра охорони здоров'я Андрієм Семиволосом
«Тут можна добре прибарахлитися, онукам вистачить».
что бы так дела открывали на воровство и взяточничество ,,, СКОТЫ !!!!!!!!
севере еще один случай есть, о нем пока никакой информации.
часов работы.
обіцяли за тиждень-два..
але інші країни пояснили-'довбо..би,нам самим потрібно..хто вам винен,що знищили власну епідеміологію і виробництво вакцин'
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Для тих, хто не відвідував провінцію Ухань, а був в іншій частині Китаю, спілкувався з китайцями чи отримував посилки з цієї країни, шанси підхопити захворювання мінімальні.
з паралельної теми:
В італійському порту заблокували круїзний лайнер через підозри на коронавірус у двох пасажирів.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лб.ua, пише ANSA.
Подружню пару з Гонконгу ...
Джерело: https://censor.net.ua/ua/n3172788