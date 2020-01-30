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Все про:вирус (184) ВОЗ (125) Китай (1083) ЦОЗ (13) Центр общественного здоровья (2) Игорь Кузин (1)

 Тесты для определения коронавируса прибудут в Украину через 2-3 недели, - Центр общественного здравоохранения

Для тех, кто не посещал провинцию Ухань, а был в другой части Китая, общался с китайцами или получал посылки из этой страны, шансы подхватить заболевание минимальны.

Об этом в эфире "Громадського радіо" рассказал и.о. директора Центра общественного здоровья Игорь Кузин, информирует Цензор.НЕТ.

"Это новый коронавирус, который не был известен науке ранее. Он относится к так называемым эмерджентным инфекционным заболеваниям, то есть, тем инфекционным заболеваниям, которые возникают. По нему немного информации, поэтому прогнозы Всемирной организации здравоохранения, так и других медицинских учреждений, которые занимаются вопросами вирусологии, обновляются постоянно", — рассказал Кузин.

По его словам, шансы заразиться у тех, кто не был в китайской провинции Ухань, из которой начал распространяться вирус, минимальны.

Читайте на Цензор.НЕТ: Самолет с эвакуированными из Китая украинцами приземлился в Борисполе

"Если человек просто посещал Китай, был туристом, общался с китайцами, или получал любые товары, то у него минимальный риск подхватить заболевание. А вот если он путешествовал в город Ухань и имеет тяжелый острый респираторный синдром, то мы рекомендуем использовать по отношению к больному быстрые тесты, которые в 99% дают результат через 3-5 минут", — пояснил Кузин.

Эти тесты позволяют определить, к какой группе относится вирус — А или В. Тесты на определение конкретно этого типа коронавируса сейчас разрабатывает Всемирная организация здравоохранения. В Украину, как и в другие страны, их могут доставить через 2–3 недели.

Также на Цензор.НЕТ: Коронавирус зафиксирован в 18 странах мира, Украины среди них нет, - Минздрав

"Все случаи завезенного коронавируса были подтверждены только в референс-лабораториях ВОЗ, однако эти лаборатории могут дать ответ минимум через трое суток. А эти новые тест-системы позволят нам на национальном уровне проводить исследования на новый коронавирус", — добавил Кузин.

Источник: https://censor.net.ua/n3172886
 
 
 Топ комментарии
 
То бишь тестов до сих пор нет...но зеленое министерство здравоохранения рапортует что все зашибись...и никто не заболел...
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К тому времени, кто останется в живых, позавидуют мертвым!
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Ну тем , кто сегодня из Китая высадился в Борисполе, температуру померяли? Померяли
Чем не тест? Все здоровы Тесты для определения коронавируса прибудут в Украину через 2-3 недели, - Центр общественного здравоохранения - Цензор.НЕТ 953
Пассажиры были в шоке!!! Вот ведь наивные... Тесты для определения коронавируса прибудут в Украину через 2-3 недели, - Центр общественного здравоохранения - Цензор.НЕТ 8376
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То бишь тестов до сих пор нет...но зеленое министерство здравоохранения рапортует что все зашибись...и никто не заболел...
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Дуже добра новина!
Ще два-три тижні в Україні точно НЕ буде віруса!.. Тести для визначення коронавірусу прибудуть в Україну через 2-3 тижні, - Центр громадської охорони здоров'я - Цензор.НЕТ 769
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Ну тем , кто сегодня из Китая высадился в Борисполе, температуру померяли? Померяли
Чем не тест? Все здоровы Тесты для определения коронавируса прибудут в Украину через 2-3 недели, - Центр общественного здравоохранения - Цензор.НЕТ 953
Пассажиры были в шоке!!! Вот ведь наивные... Тесты для определения коронавируса прибудут в Украину через 2-3 недели, - Центр общественного здравоохранения - Цензор.НЕТ 8376
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К тому времени, кто останется в живых, позавидуют мертвым!
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Что интересно, если попу предложить повязку или Пиплию, то книжонку он швырнет прочь и схватит повязку) Но умничанья и поучений от попов куча, надо бы почитать где-то что эти товарищи думают об эпидемии
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через 2-3 недели?
когда уже закончится инкубационный период?
а где ж так долго они будут... шарохаться?
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Хуже короновируса только зеленовирус! Распространяется через СМИ и интернет, поражает головной мозг.
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Висока вірогідність, що він вже тут.
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28.01.20 08:29
Тест-системы для ускорения диагностики коронавируса будут в Украине в конце недели, - Минздрав

30.01.20 19:22
Тесты для определения коронавируса прибудут в Украину через 2-3 недели, - Центр общественного здравоохранения
Кому верить?))
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Вірити "где та пасрєдіне",як сказав велічайший лідєр мірового масштаба.
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Врядли они понадобятся к тому времени.
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"Тесты для определения коронавируса прибудут в Украину через 2-3 недели",

а до тех пор случаев заболевания в стране не будет ...
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Я побачила одразу, що його не стало, але не питала чому...
Подумала, що це дещо болюча для вас тема.
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"Носители нового коронавируса плюются в других людей в общественных местах, преднамеренно передавая возбудители пневмонии, зараженные новым коронавирусом, ставят под угрозу общественную безопасность"

О це по-китайськи. Хоча, більше схоже на по-парашинськи...

https://bykvu.com/ru/bukvy/v-kitae-vveli-ugolovnuju-otvetstvennost-za-otkaz-ot-karantina-ili-gospitalizacii/
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Теж була в шоці від тої новони.Плюються на лікарів,що їх лікують,ризикуючи своїм життям.Може той короновірус якось і на мозок впливає?Бо при здоровому розумі таке не творять
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а где крики про Супрун - доктор Смерть....?
Тесты для определения коронавируса прибудут в Украину через 2-3 недели, - Центр общественного здравоохранения - Цензор.НЕТ 2718

мы все умрем - оставьте надежды....
помните?

«Слугу народу» Павла Павліша спіймали на переписці про «нахабний поділ бюджету» із заступником міністра охорони здоров'я Андрієм Семиволосом

«Тут можна добре прибарахлитися, онукам вистачить».
Тесты для определения коронавируса прибудут в Украину через 2-3 недели, - Центр общественного здравоохранения - Цензор.НЕТ 3374

Тесты для определения коронавируса прибудут в Украину через 2-3 недели, - Центр общественного здравоохранения - Цензор.НЕТ 1913
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Репост с укрправды, какой-то чувак поясняет в комментах:"для диагностики не нужны специальные «анализаторы». Не надо представлять их себе как какие-то фантастические приборы, которые надобно выписывать из Британии и т.д. Первичная диагностика проводится с помощью полимеразной цепной реакции с реверс-транскрипцией (рабочий протокол опубликован 5 дней назад https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31992387). Для этого протокола потребуется несколько наборов специальных реактивов, которые стоят все вместе пару тысяч евро (их хватит на 100-200 реакций анализа, они доступны для свободной покупки во многих украинских компаниях, специализирующихся на продаже реактивов для биотех индустрии) и амплификатор (прибор, который по умолчанию должен стоять в каждой епидемстанции - в свое время (2009) Юлька неплохо хайпанула на закупке десятков таких приборов для нужд народной медицины). На анализы образцов крови этих 150 человек ушел бы день работы; потом их бы следовало подержать дней пять на карантине и повторить анализ еще раз (на случай если концентрация частиц вируса в образцах на момент первого анализа была слишком низкой)."
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До чого МОЗ вчора було на всі 100 % готові? Схема по дерибану із фарм компаніями?
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"ОПЕРАТИВНО "((((((((((((

что бы так дела открывали на воровство и взяточничество ,,, СКОТЫ !!!!!!!!
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Через 2-3 неділі тести вже можливо і не потрібні будуть
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Cегодня днём в Civitavecchia был остановлен круиз - пароход. У подозрительных китайцев с температурой были взяты анализы для тестов. Передали, что во второй половине дня результаты будут готовы. И никаких 2 -3 недель.
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Вроде бы пишут, что первичные анализы негативные. Так-то на
севере еще один случай есть, о нем пока никакой информации.
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Только что передали "Мedici di laboratorio escludono Coronavirus". Врачи лаборатории исключают Коронавирус.
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Итальянцы делают, как я описал постом выше. Это несколько
часов работы.
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блалабла...виявлено...18 країн...в Україні не зафіксовано... блалабла... давайте зміряєм температуру.... тести будуть за 2-3 тижні... не смішно.
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Мене, особисто, більш непокоїть 'зелебеня-вірус'! Є якась вакцина проти *уйло-квартальної пошесті?!
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Заметьте, Центро ОБЩЕСТВЕННОГО здравохранения. А министерство во главе со Скалецкой отрапортовало, что у них все готово
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Для них вже все готово. А для народа так він богатий. Це слуги бідні!
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Через 2-3 неділі коли вони вже на йух не потрібні будуть...
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Украинцы стали такими скептиками - никому ни во что не верят! Довели правители страну до каления.
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Два-три тижні доки тести прибудуть в Україну. Ще два - три тижні доки їх розвезуть по лікувальних закладах і лабораторіях. Ще вісім-дванадцять тижнів на підготовку і акредитацію діагностичних лабораторій . Ще п'ять тижнів на усунення недоліків. Разом виходить десь 6 місяців. Тепер ще 6 місяців на підготовку, перепрофілізацію і забезпечення роботи медичного персоналу з коронавірусної інфекцією. Разом виходить 12 місяців, або рік. А через рік завезені тести вже непридатні до використання. Отже, все потрібно починати спочатку. А тим часом або спалах закінчиться, або вже не буде кого і кому лікувати.... Зашибісь аднака виходить 😕
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Тести для визначення коронавірусу прибудуть в Україну через 2-3 тижні, - Центр громадської охорони здоров'я


обіцяли за тиждень-два..
але інші країни пояснили-'довбо..би,нам самим потрібно..хто вам винен,що знищили власну епідеміологію і виробництво вакцин'
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Тести для визначення коронавірусу прибудуть в Україну через 2-3 тижні, - Центр громадської охорони здоров'я - Цензор.НЕТ 8979Для тих, хто не відвідував провінцію Ухань, а був в іншій частині Китаю, спілкувався з китайцями чи отримував посилки з цієї країни, шанси підхопити захворювання мінімальні. Тести для визначення коронавірусу прибудуть в Україну через 2-3 тижні, - Центр громадської охорони здоров'я - Цензор.НЕТ 2677
з паралельної теми:

В італійському порту заблокували круїзний лайнер через підозри на коронавірус у двох пасажирів.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лб.ua, пише ANSA.
Подружню пару з Гонконгу ...
Джерело: https://censor.net.ua/ua/n3172788
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